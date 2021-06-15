В Америке крутят эффектный хит русского новичка! Романов мощно встряхнул опытного канадца

«Монреаль» стал главной сенсацией двух первых раундов Кубка Стэнли — 2021. «Канадиенс» неожиданно для всех выиграли Северный дивизион, пройдя «Торонто» и «Виннипег», а семь побед подряд впечатлили, наверное, даже самых преданных фанатов «Хабс».
Но в полуфинале плей-офф НХЛ «Монреаль» ожидал не какой-либо канадский коллектив, у каждого из которых есть какие-нибудь проблемы, а грозный «Вегас», только что уверенно перемоловший одного из фаворитов Кубка Стэнли «Колорадо».
На старте матча «Монреаль» попытался показать, что нисколько не боится очередного фаворита на своём пути. Канадцы играли смело и активно, часто тревожили Флёри (Цветочек совершил 12 сейвов в первом периоде), не тушевались силовой борьбы. Так, на 6-й минуте российский защитник «Хабс» Александр Романов провёл эффектный силовой приём, здорово встряхнув опытнейшего Алекса Пьетранджело. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли оказался на льду после встречи с дерзким дебютантом, а видео хита разлетелось по североамериканскому интернету.
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Однако извлечь какую-то пользу из своей бодрости «Монреалю» не удалось, а на перерыв гости и вовсе ушли, уступая в счёте: на 10-й минуте Ши Теодор здорово выстрелил от синей линии после вбрасывания, Кэри Прайс ничего не видел.
Канадский защитник «Вегаса» вообще стал тем игроком, кто сделал в этой встрече ключевую разницу. В начале второго периода Теодор поучаствовал и во второй шайбе «рыцарей», обманув всю защиту «Монреаля» ложным движением и отдав великолепную передачу под бросок Мартинеса. Последним, кто пытался помешать Алеку поразить пустые ворота, был Романов, но особых шансов у российского защитника не было.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Получив 0:2, «Монреаль» не развалился и сумел отыграть одну шайбу, великолепно расчертив большинство на 33-й минуте.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
«Канадиенс» вновь тащил Прайс, совершивший в этом матче серию эффектных сейвов, но «Вегас» мощно и настойчиво давил на оборону хозяев, снова показывая потрясающий уровень игровой организации и комбинационного хоккея, и в конце концов хозяева площадки своего добились.
Всего через 53 секунды после гола «Монреля» отличился Янмарк, а уже в середине третьего периода Ник Холден снял все вопросы о победителе матча.
«Монреаль» заменил Прайса шестым полевым игроком аж за 4:20 до финальной сирены, но ещё хотя бы раз огорчить Флёри «Хабс» не смогли. Впрочем, и в свои пустые ворота тоже не пропустили.
4:1 — уверенная победа «рыцарей» в первом матче полуфинала. Пока в этой серии сенсацией не пахнет.
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