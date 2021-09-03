Спокойствие за ворота и проблемный центр. Каким будет состав сборной России на Олимпиаде?

НХЛ всё-таки отпустила своих игроков на Олимпиаду, и это означает, что уже ближайшей зимой мы сможем увидеть международный турнир с участием всех сильнейших игроков мира. Рассматриваем, каким может быть состав сборной России.

Нападающие

Овечкин – Малкин – Кучеров

Панарин – Шипачёв – Бучневич

Капризов – Наместников – Свечников

Барбашёв – Каменев – Ничушкин

Могут поехать: Гусев, Барабанов, Тарасенко, Григоренко, Гурьянов, Мамин, Толчинский, Кадейкин, Тренин

Нападение — самая проблемная зона нынешней сборной России. Да, у тренерского штаба будет достаточно большой выбор среди качественных фланговых игроков, но хороших исполнителей в центре явно не хватает. И без того тяжёлую кадровую ситуацию усугубил потенциально первый выбор на эту позицию Евгений Кузнецов. Форвард «Вашингтона» всё ещё отбывает дисквалификацию за употребление кокаина, и предпосылок полагать, что его амнистируют до начала Олимпиады, пока нет. В отсутствие Кузнецова двумя главными центрами сборной должны стать возрастные Евгений Малкин и Вадим Шипачёв. Как бы ни печально это было признавать, на сегодняшний день никого ближе к ним по уровню в России нет.

В первом звене компанию нападающему «Питтсбурга» могут составить Александр Овечкин и Никита Кучеров. Даже в свои 36 к моменту начала Олимпийских игр Овечкин наверняка останется отличным снайпером, и в связке с одним из лучших созидателей в мире он будет способен провести результативный турнир. Впрочем, вполне вероятно, что Овечкин и Малкин будут всё-таки разведены по разным звеньям, а под Кучерова тренерский штаб нашей сборной пригласит в Пекин Никиту Гусева. У него сейчас сложные времена, и уже в этом сезоне он вполне может стать игроком КХЛ, однако воспоминания о феерии Кучерова и Гусева на ЧМ-2019 ещё свежи в памяти.

В сочетание к Шипачёву отправятся Артемий Панарин и Павел Бучневич (который точно пригодится в меньшинстве). Все трое отлично знают друга, поэтому проблем с взаимодействием внутри звена быть не должно.

Третья тройка собрана по принципу «лучшие из оставшихся». Кирилл Капризов и Андрей Свечников в последнее время ярче остальных россиян смотрелись на своих позициях, и не взять их в Пекин будет настоящим преступлением. Играть с ними вполне может Владислав Наместников, который в связке с техничными игроками, коими Капризов и Свечников, несомненно, являются, бывает очень даже полезен.

Вы спросите: «А как же игроки СКА и ЦСКА? Ведь базовые клубы для сборной определены не просто так». Что ж, в креативных звеньях едва ли кто-то из них является сильнее уже указанных хоккеистов, а в сдерживающей тройке, которая традиционно присутствует в составе сборной России на каждом турнире, пожалуй, для одного армейца место может и найтись. Из сочетания Тимкин – Каменев – Швец-Роговой, которое выполняло ролевую функцию на недавнем ЧМ, центральный нападающий кажется наиболее подходящей кандидатурой для участия в Олимпийских играх. Вместе с ним для выполнения черновой работы подойдут Иван Барбашёв, который частенько оказывался на левом фланге в «Сент-Луисе», и Валерий Ничушкин, возродивший свою карьеру в «Колорадо». Однако, на мой взгляд, идеальным вариантом для такого звена было бы приглашение Якова Тренина, заслужившего вызов в сборную хорошим сезоном в «Нэшвилле». В таком случае Тренин отправился бы на позицию левого нападающего, где он играет в «Предаторз», а Барбашёв, лучше играющий на вбрасываниях, занял бы место в центре.

При этом судьба многих добротных игроков остаётся под вопросом. Александр Барабанов, хорошо показавший себя на ЧМ, опытный Владимир Тарасенко, Денис Гурьянов – кто-то из них наверняка окажется в итоговой заявке, но конкуренцию за место в основе прямо сейчас они проигрывают упомянутым игрокам. Нескольких кандидатов можно найти и в КХЛ. Михаил Григоренко, Максим Мамин и Сергей Толчинский вполне могут войти в расширенный состав сборной. Там же стоит ожидать и Александра Кадейкина, которого, однако, штаб национальной команды почему-то проигнорировал перед турниром в Латвии.

Пока неясны перспективы Александра Радулова. Он пропустил большую часть предыдущего сезона, и, по предположению «Далласа», должен вернуться в строй к началу следующего регулярного чемпионата. Если это произойдёт, у Александра будет немного времени, чтобы набрать форму. В случае возвращения на прежний уровень Радулов также будет серьёзным кандидатом на попадание в состав на ОИ.

Защитники

Орлов – Зайцев

Проворов – Гавриков

Сергачёв – Зуб

Задоров

Могут поехать: Романов, Кныжов, Шарипзянов, Войнов, Сергеев, Ожиганов

С обороной всё более-менее проще. В Риге мы видели почти оптимальный набор защитников. Из сильнейших на сегодняшний день в Латвии не было только Никиты Зайцева и Михаила Сергачёва. Игрок «Оттавы» наверняка составит привычную пару с Дмитрием Орловым, а защитник «Лайтнинг» сможет хорошо проявить свои атакующие способности в сочетании с Артёмом Зубом. Третий дуэт составят Иван Проворов и Владислав Гавриков, которых мы уже видели вместе на чемпионате мира. И пусть их совместное выступление было не самым продуктивным, скорее всего, на Олимпиаде тренеры сборной вновь прибегнут к такому сочетанию.

Каждая пара выстроена примерно по одному принципу: в звене с универсалами (Орлов, Проворов, Сергачёв), которые будут больше участвовать в атакующих действиях, расположены игроки оборонительного плана (Зайцев, Гавриков, Зуб), больше сосредотачивающиеся на защите собственных ворот и страховке напарников. При этом сложно сказать, какая из связок будет получать больше игрового времени — у сборной России есть три одинаково равносильных защитных звена.

Для роли седьмого защитника отлично подойдёт Никита Задоров, который может создать физическую угрозу противнику. Шутка ли — за последние пять регулярных чемпионатов Никита совершил 1024 силовых приёма, проводя в среднем 51 хит за 60 игровых минут.

В резерве тоже есть на кого посмотреть. Это и молодые игроки — Александр Романов и Николай Кныжов. Первый пока не так ярок в «Монреале», однако там на него возлагают большие надежды. Последний солидно смотрится в обороне «Сан-Хосе» и отлично исполняет свои прямые обязанности. Николай допускал всего 0,83 потерь за 60 минут (лучший показатель среди россиян) и совершал 1,15 перехватов (второй показатель после Орлова), проведя при этом все 56 матчей регулярки. Также Кныжов хорош в меньшинстве. При нём команда пропускала 3,68 голов за те же 60 минут — снова лучший результат среди россиян. К сожалению, Николай не смог принять участие в чемпионате мира, поэтому представления о его игре во взрослой сборной пока нет.

Могут оказаться в национальной команде и более опытные игроки из КХЛ. В их числе один из героев «Авангарда» Дамир Шарипзянов — настоящий боец с крепким характером, каких порой не хватает. Также этой сборной не хватает праворукого атакующего защитника. На эту роль подойдут Андрей Сергеев, Игорь Ожиганов и Вячеслав Войнов. И если первые двое провели отличный предыдущий сезон, чем заслужили обратить на себя внимание штаба, то Войнову только предстоит набрать оптимальную форму. В том, случае, если Вячеслав вернётся на прежний уровень, он может стать очень серьёзным претендентом на поездку в Пекин.

Вратари

Василевский, Варламов, Сорокин

Могут поехать: Бобровский, Шестёркин, Самсонов, Самонов

В случае допуска хоккеистов из НХЛ на Олимпиаду за вратарскую линию будет спокойнее всего. На месте первого номера будет безоговорочно располагаться Андрей Василевский. Своим стабильным выступлением на протяжении нескольких лет подряд голкипер «Тампы» доказал, что является в своём амплуа одним из лучших не только в России, но и во всём мире.

С подбором бэкапа дела обстоят немного сложнее. Но здесь ситуация противоположная той, что происходит с центральными нападающими. Выбор запасного вратаря — приятная головная боль для тренерского штаба, ведь на эту позицию претендует большое количество одинаково качественных голкиперов. Как минимум трое из них играют в Нью-Йорке — это представители «Айлендерс» Семён Варламов и Илья Сорокин и их сосед из «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Хорошо выступает и Илья Самсонов в те дни, когда он не катается на квадроцикле или не болеет коронавирусом. Не стоит забывать и о Сергее Бобровском, который хоть и не радует стабильностью в последнее время, всё ещё остаётся голкипером мирового уровня. Стоит отдать должное и Александру Самонову, который достойно смотрелся на чемпионате мира и выступил выше ожиданий.

На сегодняшний день наиболее достойными кандидатами на внесение в заявку кажутся вратари «островитян». Дуэт Варламова и Сорокина отлично смотрелся в регулярном чемпионате. Меньше них голов пропустила только пара Флёри — Ленер из «Вегаса». Россияне «Айлендерс» показывают отличную взаимозаменяемость, продолжая прекрасно играть и в плей-офф.