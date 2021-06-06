Решение НХЛ по участию игроков в Олимпийских играх — 2022. LIVE

Последний турнир с участием всех лучших игроков Национальной хоккейной лиги состоялся в 2016 году, когда в Канаде был проведён Кубок мира. Спустя два года НХЛ отказала игрокам в участии в Олимпийских играх в Южной Корее, не сумев договориться с Международным олимпийским комитетом по целому ряду организационных вопросов. На сей раз НХЛ очень близка к тому, чтобы отпустить своих представителей в Китай.
Уже сообщалось, что МОК обязался финансировать поездки, страховку и предоставить иные компенсации для игроков, что являлось серьёзным препятствием в прошлых переговорах. Эта договорённость не будет носить юридический статус. Тем не менее остаются другие коммерческие вопросы, которые МОК необходимо будет решить совместно с НХЛ. И все вопросы могут быть официально урегулированы в самое ближайшее время. «Чемпионат» начинает специальный лайв, посвящённый развитию данной ситуации.
Что касается сборной Финляндии, то состав «львов» будет формировать знаменитый в прошлом финский нападающий Йере Лехтинен. Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен будет помощником Лехтинена на Олимпийских играх 2022 года.
Кто будет генеральным менеджером сборной Канады на ОИ-2021?
Напомним, что многие топовые сборные уже определились с генеральными менеджерами. Формировать состав сборной Канады будет 56-летний генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг. Помогать ему будут Кен Холланд, Рон Фрэнсис, Роберто Луонго, Дон Суини и Скотт Салмонд. При этом ранее сообщалось, что Армстронг вернётся к управлению сборной Канады только в том случае, если в Олимпиаде будут участвовать игроки НХЛ.
Авторитетное заокеанское издание The Athletic опубликовало свою версию состава хоккейной сборной России на ОИ-2022. Ростер составлен с учётом того, что НХЛ везёт своих игроков в Пекин, но всё равно в нём нашлось место нескольким ребятам из КХЛ. Рассказываем, кого американцы видят в нашей сборной через год, а также представляем свою версию состава.
Чуть меньше года остаётся до ОИ-2022, где сборной России по хоккею предстоит защищать свой титул олимпийских чемпионов. Сделать это нашей команде будет очень тяжело: во-первых, много внутренних, системных проблем, которые вновь обнажились на ЧМ-2021, а, во-вторых, в Китай (или где в итоге пройдут Игры) наверняка приедут хоккеисты НХЛ, что автоматически сделает турнир принципиально другого уровня, нежели был в Пхёнчхане-2018.
Ещё прошлым летом издание The Score представило версию оптимального состава сборной России на ОИ-2022. Освежим в памяти, как североамериканцы видят оптимальный состав российской команды в Пекине.
В ожидании официальных вестей из-за океана напоминаем вам о причинах, по которым НХЛ готова отпустить своих игроков на Олимпиаду в Китай, несмотря на свой отказ от участия в Играх, проходивших в Южной Корее.
«Олимпиада? Любой хоккеист мечтает сыграть на Олимпиаде. Пока разговоров об этом не идёт, но, как они начнутся, буду, конечно, следить за ситуацией», – цитировали слова защитника «Оттавы» Никиты Зайцева «Известия».
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Дмитрий Орлов рассказал о желании выступить на Олимпийский играх-2022 в Пекине.
«Я ещё ни разу не играл на Олимпиаде, это мечта моего детства. Надеюсь, нас лига отпустит, они сейчас договариваются. В договоре был пункт, что на ближайшую Олимпиаду мы должны поехать. Так что надеюсь, что мы поедем и снимут все карантины. Все соскучились по игре. Всегда приятно играть с полными трибунами и чувствовать поддержку. Это меняет игру», — говорил Орлов на пресс-конференции в ходе чемпионата мира.
Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что итоги выступления национальной команды на ЧМ-2021 будут подведены в ближайшее время.
«Сейчас мы только прилетели, долго разговаривали, уже думали и анализировали всё. Через несколько дней планируем встречу с руководством, будем обсуждать. Когда точно? Наверное, это будет в начале следующей недели.
Хотим ещё раз поблагодарить всех за поддержку, мы очень все расстроены: и Валерий Николаевич Брагин, и весь тренерский штаб. Сейчас мы обсуждаем планы на Олимпиаду, думаем, как нам её выиграть, обсуждаем детали, ждём решения по НХЛ, поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду. Это самый важный вопрос в нашей повестке.
Многих игроков, которые могут принять участие в Олимпиаде, мы увидели на чемпионате мира, на это мы и рассчитывали. На Олимпийских играх в качестве плана А сыграют хоккеисты, которые приезжают из Северной Америки. План Б, как перед Олимпиадой в Корее, — игроки КХЛ.
Сейчас работаем в штатном режиме. Будет у нас собрание, на котором будем докладывать нашему руководству по итогам турнира. Проделана огромная работа, два месяца мы жили в «пузыре». Сейчас нам важно двигаться вперёд и думать, как мы сможем завоевать десятую золотую медаль на Олимпиаде.
Что касается Брагина, то у него действующий контракт, здесь будем всё смотреть с точки зрения деталей, анализировать по турниру. Я читал интервью Бориса Петровича Михайлова, он просит публично огласить все планы подготовки к чемпионату мира, мы всё это сейчас сделаем. Мы всё подготовим с Брагиным, в течение суток предоставим эти планы, никаких секретов нет», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
Напомним, что игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. Во время соревнований 2018 года в Пхёнчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды. Победителями прошлого олимпийского турнира стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли команду Германии со счётом 4:3.
Заявление главы ИИХФ Рене Фазеля
А буквально несколько минут назад в Риге завершилась пресс-конференция главы ИИХФ Рене Фазеля, который сообщил, что стороны очень близки к заключению соглашения.
«Мы работаем с представителями НХЛ и МОК, у нас налажен контакт. Мы немного под давлением, у нас нет дедлайна, но НХЛ хочет знать о календаре как можно раньше, чтобы сделать расписание своего сезона. Я бы сказал, мы очень близки к соглашению. Думаю, в ближайшую неделю появится конкретика. Я предостерегаю всех от того, чтобы говорить о принятом решении, но мы близки. Не скажу, что турнир в Пхёнчхане был плох. Но мы все заслуживаем увидеть на Олимпиаде лучших игроков», — заявил Фазель.
В начале этой недели известный инсайдер Эллиотт Фридман рассказал о ситуации с переговорами НХЛ и МОК об участии игроков лиги в Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Есть определённое движение к заключению соглашения об участии в Олимпиаде следующей зимой. Может, к концу недели», – написал Фридман на сайте Sportsnet.
- 7 июня 2021
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