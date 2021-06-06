Решение НХЛ по участию игроков в Олимпийских играх — 2022. LIVE

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что итоги выступления национальной команды на ЧМ-2021 будут подведены в ближайшее время.



«Сейчас мы только прилетели, долго разговаривали, уже думали и анализировали всё. Через несколько дней планируем встречу с руководством, будем обсуждать. Когда точно? Наверное, это будет в начале следующей недели.



Хотим ещё раз поблагодарить всех за поддержку, мы очень все расстроены: и Валерий Николаевич Брагин, и весь тренерский штаб. Сейчас мы обсуждаем планы на Олимпиаду, думаем, как нам её выиграть, обсуждаем детали, ждём решения по НХЛ, поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду. Это самый важный вопрос в нашей повестке.



Многих игроков, которые могут принять участие в Олимпиаде, мы увидели на чемпионате мира, на это мы и рассчитывали. На Олимпийских играх в качестве плана А сыграют хоккеисты, которые приезжают из Северной Америки. План Б, как перед Олимпиадой в Корее, — игроки КХЛ.



Сейчас работаем в штатном режиме. Будет у нас собрание, на котором будем докладывать нашему руководству по итогам турнира. Проделана огромная работа, два месяца мы жили в «пузыре». Сейчас нам важно двигаться вперёд и думать, как мы сможем завоевать десятую золотую медаль на Олимпиаде.



Что касается Брагина, то у него действующий контракт, здесь будем всё смотреть с точки зрения деталей, анализировать по турниру. Я читал интервью Бориса Петровича Михайлова, он просит публично огласить все планы подготовки к чемпионату мира, мы всё это сейчас сделаем. Мы всё подготовим с Брагиным, в течение суток предоставим эти планы, никаких секретов нет», — приводит слова Ротенберга ТАСС.