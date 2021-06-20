«Невозможно перевести дух, пока он был на льду». Как Дацюк разбил «Финикс» в 2011-м

Говоря о величайших российских хоккеистах, невозможно не упомянуть Павла Дацюка. Уроженец Свердловска достиг большого количества высот, став последним на данный момент россиянином, вошедшим в состав «Тройного золотого клуба», выиграв Кубок Стэнли, чемпионат мира и Олимпийские игры. Легендарный нападающий, пока что не принявший решение о продолжении карьеры, и в прошедшем сезоне радовал болельщиков своей завораживающей игрой, за которую он получил прозвище Волшебник. Но лучшие его годы пришлись, конечно же, на времена его выступления в НХЛ за «Детройт». Павел выиграл первый Кубок Стэнли уже в дебютном сезоне за океаном, а в последующие годы был бессменным лидером «крыльев», постоянно находясь в числе лучших бомбардиров команды.

Дацюк является одним из двух игроков, четырежды подряд удостаивавшихся «Леди Бинг Трофи» — приза хоккеисту, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством (первым был Фрэнк Буше из «Рейнджерс» на рубеже 20-х — 30-х годов XX века), и также одним из двух, кто как минимум три раза подряд получал награду лучшему нападающему оборонительного плана — «Селке Трофи» (до него это удалось только Бобу Гейни — он был обладателем первых четырёх призов с 1978 по 1981 годы).

К регулярке-2010/2011 россиянин походил со всеми этими наградами и в статусе двукратного обладателя Кубка Стэнли, но именно в последовавшем плей-офф ему удалось показать своё лучшее выступление в постсезоне, которое стало одним из лучших в исполнении российских хоккеистов за всю историю.

Начало того чемпионата стало для Павла немного нетипичным — он отметился двумя результативными действиями во втором периоде матча открытия с «Анахаймом», а в середине третьей двадцатиминутки подрался с Кори Перри, оформив первый в карьере хет-трик Горди Хоу. И даже превосходство канадца в габаритах нисколько не смутило Дацюка — ему даже удалось повалить оппонента! Правда, шансов на очередной «Леди Бинг» у него после такого уже не осталось.

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Регулярку россиянину подпортил перелом запястья, полученный в декабре. Из-за этого Павел провёл всего 56 матчей, что было худшим результатом на тот момент. Тем не менее к плей-офф Дацюк находился в лучшей форме, и для всех будущих соперников «Детройта» это был плохой знак.

В первом раунде всю мощь россиянина испытал на себе «Финикс». Павел был самым активным игроком «крыльев» на площадке. Абсолютно в каждой смене он выделялся среди одноклубников — бросал, создавал моменты для партнёров, как обычно, был прекрасен в защите и даже проявлял себя в силовой борьбе. В зоне соперника Дацюк чувствовал себя как дома, и так продолжалось на протяжении всей серии. И кто, как не он, должен был открыть счёт голам «Детройта» в плей-офф. Именно с его шайбы, благодаря которой «Ред Уингз» сравняли счёт в первой встрече, началось доминирование «крыльев» в серии. С тех пор они лишь однажды оказывались в роли проигрывающих по ходу матча, а в стартовой игре забросили ещё три раза, пропустив только один гол.

Если в первом матче Волшебник только положил начало победе «Детройта», то во второй он едва ли не в одиночку её организовал. Лишь за первый период он набрал три очка, отличившись самостоятельно и дважды ассистировав партнёрам, а после перерыва отдал ещё одну передачу на гол Томаса Хольмстрёма, который стал победным.

После такого на похвалу россиянину не скупился даже генеральный менеджер «Финикса» Дон Мэлоуни: «Дацюк — великолепный игрок. Но в любом виде спорта вы не можете позволить лучшим в игре иметь время и пространство, они будут причинять вам боль каждый раз. Пусть кто-нибудь другой победит нас, давайте не позволим ему победить нас».

Этот план сработал лишь на одну игру: «Детройт» победил, но Павел покинул площадку без очков. Зато в четвёртой игре, которая стала последней в серии, на его счету была голевая передача, начавшая финальную расправу над «койотами».



Видео игры Дацюка в серии с «Финиксом»

По окончании серии о Дацюке, который буквально разбил «Койотс», набрав 6 (2+4) очков в четырёх матчах, вновь высказался генменеджер «Финикса»: «Невозможно было перевести дух, пока он находился на площадке».

Павел не давал спуску сопернику и в следующем раунде. «Детройту» противостоял «Сан-Хосе», а сам россиянин набирал очки в каждом матче, постоянно создавая угрозу воротам «акул». Увы, его усилий оказалось недостаточно, и «крылья» вылетели по итогам семи встреч, предварительно отыгравшись со счёта 0-3 в серии.

Статистика Павла Дацюка в плей-офф-2011

Кубок Стэнли, добытый в 2008 году, пока является для «Ред Уингз» последним. И если «Детройт» ещё может его выиграть, то у Павла Дацюка такого шанса уже не будет. По крайне мере, в игровой карьере.