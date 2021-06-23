«Меня тоже выгоняли из хоккея как неперспективного». Проект МХЛ за шанс подписать контракт

Один играл с Мичковым, другого не оценили в «Витязе». Закончив школы, они остались без клубов, но в Сочи сыграли главный матч в жизни.

«Что, если не хоккей?» — задаю вопрос ребятам. Они отдали годы ДЮСШ, играли либо в такой глубинке, куда не ступала нога селекционеров, либо в не самых сильных командах, которые обходят вниманием селекционеры, либо в сильных школах, где конкуренция настолько высока, что места на следующем уровне всем не хватает.

Я, конечно, не спрашивала всех — тут в Сочи за «Твой шанс» борются 50 человек — но те, кого спросила, отвечали без тени сомнения: «Только хоккей».

«Твой шанс» организует МХЛ совместно с центром «Сириус» специально для выпускников спортивных школ, которые не получили контрактные предложения из молодёжных команд. Программа появилась в 2019 году, из сотен заявок отбирают 50 человек, которые почти месяц живут в Сочи, тренируются, разбившись на две команды, и в конце играют друг с другом, стараясь проявить себя перед представителями клубов МХЛ и получить контракт. Для них это главный матч в жизни.

«В планах только хоккей, не зря же всю жизнь на это работаю»

Кто-то узнал о программе от старших товарищей, которые участвовали в ней раньше, кто-то увидел рекламу или прочитал новость на сайте МХЛ. Защитник Николай Грень рассказывает, что в его школе «Невский» высший уровень — команда U18, а дальше — как повезёт, но скауты их игры не смотрят вообще.

В первом матче на «Твоём шансе» он вышел в первой паре обороны команды А и оформил дубль, оба раза завершив красивые комбинации в большинстве. Во второй игре сделал результативную передачу. «При таком количестве зрителей играть уже доводилось, но не так, когда все прямо следят за тобой. Знаю себя, не думал о том, что на меня смотрят, не переживал, и игра пошла.

Фото: photo.khl.ru

Нервничал, что могут не взять в программу. Взяли, и, думаю, у меня есть неплохой шанс здесь. Если не возьмут, буду играть в родном клубе в первенстве Санкт-Петербурга, я ещё год могу отыграть. А после буду ещё раз попробовать в МХЛ. В планах только хоккей, не зря же всю жизнь на это работаю», — говорит он.

Из раздевалки выглядывает белобрысый парень с озорной смешинкой в глазах — сосед Греня по комнате Иван Лебедев. «Это наш главный приколист», — кивает Николай.

Если другие ребята смущаются от внимания прессы, поначалу путают слова и сбиваются с мысли, то Иван абсолютно расслаблен, без конца улыбается, шутит и говорит, что относится ко всему легко. В Сочи ему нравится всё, кроме строгих ограничений. «Представляете, заставили писать объяснительную за то, что принёс в комнату яблоко!»

«До Панарина мне далеко», — смеётся Иван. Параллели понятны, Лебедев — воспитанник «Витязя», в этом сезоне был капитаном и лучшим бомбардиром команды U17, но дальше в системе клуба не пробился. В первом матче на «Твоём шансе» он показал себя настырным и энергичным игроком, старался лезть на ворота, выходил и на большинство, но очков не набрал.

Фото: photo.khl.ru

На «Твоём шансе», с одной стороны, игрокам надо за короткий срок сплотиться, чтобы потом на льду помогать друг другу раскрывать свои сильные стороны. С другой стороны, от конкуренции никуда не уйти, все хотят проявить себя, и надо найти баланс между коллективным и индивидуальным.

«Мы все быстро подружились, со всеми хорошо общаемся, и с командой Б тоже. На льду мы соперники, друг друга не жалеем, но за его пределами у нас отличные отношения», — говорит Лебедев. У каждой команды свои кураторы, так тут называют вожатых. Помимо хоккея, можно участвовать в разных активностях, например, подтянуть английский. Ребята признаются, что за учебный год уже наелись школой, и в свободное время предпочитают расслабиться — поиграть в настольные игры, сходить на дискотеку или посмотреть фильм.

«Ашки» по совету куратора смотрели сериал «Последний шанс» о баскетбольной команде, которая тоже мечтает пробиться наверх, совсем как они. «Нам очень понравилось, классный фильм. Сразу хочется выйти и всех порвать», — говорит Лебедев.

«Из нашей команды в СКА никого брать не хотели. Одного игрока кое-как запихнули в «Варяги»

«Постоянно что-то вечером происходит — праздники, дискотеки, можно записываться. Единственное, что под конец начинает надоедать, — трудно здесь долго находиться. С другими ребятами в «Сириусе» тоже пересекаемся, кто-то уже дружит с «Наукой», «Искусством». Я со своими тусуюсь, у нас нормальные парни», — рассказывает Аркадий Зуберт, один из самых примечательных игроков на «Твоём шансе». В программу он попал вместе с братом-близнецом Дмитрием, который играет на позиции вратаря. Они родились в Петербурге и играют в «Серебряных львах».

Маленький, худенький — на вид совсем ещё ребёнок по сравнению с другими ребятами в программе — но при этом быстрый и мастеровитый. Он смущённо улыбается, но смотрит отрыто и искренне.

«Эмоции от программы, конечно, положительные. Не совсем привычная обстановка, на игре за тобой пристально следят, у меня такого ещё никогда не было. Был мандражик, волнение сильное, где-то ножки, ручки трясутся, шайба скачет, не можешь что-то с этим поделать. Нужно просто успокоиться, это сложно. Да и партнёры другие, из разных команд, немного посложнее. Столько зрителей на матче? Один раз в плей-офф в Питере пришёл фан-сектор СКА поболеть за соперников, тогда тоже было много зрителей», — говорит он.

Несмотря на стартовое волнение, Аркадий в первом матче «Твоего шанса» забил гол и дважды ассистировал партнёрам, его команда выиграла со счётом 6:2. Во втором матче забросил единственную шайбу «ашек». Он рассказывает, что подать заявку в программу предложил брат, а сам он даже не верил, что им повезёт.

«Это смешная история. Я спал, а брат смотрел YouTube, увидел там рекламу. Говорит: «Аркаш, давай попробуем, вдруг возьмут?». Я отвечаю: «Да вряд ли нас туда возьмут, с нашим-то везением». Дима говорит: «Давай попробуем, попытка — не пытка!». Я ответил: «Отправь за меня, может, повезёт». Нам тогда не везло — и спад был небольшой, и в школе не очень. Попали в программу — сразу настроение поднялось».

Аркадий и сам не может объяснить, как оказался без предложений, живя в хоккейном Петербурге. «Даже не знаю, почему так. Из нашей команды в СКА никого не хотели брать. Руководство одного игрока запихнуло в «Варяги» кое-как, он там играет.

Я уже ездил на просмотр в Череповец, брат — в Новомосковск. Меня вроде ждут, но пока неясно, брат тоже ждёт предложения. Вроде есть там место, а вроде и нет. Лучше показать себя здесь, чтобы были ещё варианты. Если здесь не получится, мы с братом хотим поехать в Финляндию. Родители пока отговаривают, говорят, чтобы здесь поиграли. Я настаивал на Америке или Канаде, но брат говорит, что в Финляндии лучше. Он уже через друга нашёл скаута, который поможет. Ну и Финляндия под боком. Видим своё будущее в хоккее, постараемся пробиться».

Фото: photo.khl.ru

Зуберт ещё в сезоне-2013/2014 пересекался в одной команде с Матвеем Мичковым, когда тот играл на нескольких турнирах за «Серебряных львов». Рассказывает, как дрались за лидерство.

«С ним было удобно играть — он отборется, отберёт шайбу, где нужно, отдаст пас, где-то сам забьёт. В обороне тоже помогал, центру очень хорошо было с ним играть. Человек тоже хороший, без подлостей. Пару раз подрались с ним, но это по-дружески. Один другого зацепил, и всё. Это и в его, и в моём характере. Он может прикрикнуть на партнёров. У нас в то время все друг на друга, бывало, кричали. Никто не играет так, как хотят другие, никто не мог принять то, что каждый играет по-своему. Была борьба за лидерство».

Сейчас Аркадию 17 лет, и он уже понимает, что залог индивидуального успеха — коллективный труд. «Нужно отталкиваться от того, что ты командный игрок. Когда будут моменты, ты покажешь свои индивидуальные качества. Надо где-то подбодрить партнёров, где-то они тебя подбадривают».

«В этот раз подобралась часть не совсем добросовестных, приехали отдохнуть»

К сожалению, серьёзно относятся к программе не все. Тренер команды Б и «Сарматов» из МХЛ Владимир Громилин признался, что в его команде оказалось несколько халявщиков. Пришлось применять санкции, которых в его распоряжении немного — из «Сириуса» не выгнать за отсутствие мотивации и в запас не посадить.

«В этот раз подобралась часть не совсем добросовестных, которые приехали отдохнуть. Мы таким придумали последствия, должны же быть рычаги воздействия на них. Сделали им удлинённую зарядку, пообещали часовую пробежку, помимо вечерней тренировки. Целый день будем тренироваться вместо того, чтобы кушать. Подействовало, играют же!

Отличия от просмотровых сборов в клубе и здесь в том, что у меня нет рычагов воздействия. Здесь ребят надо обязательно накормить, ещё что-то дать. Я только ставлю тренировочный процесс, а они хотят — тренируются, не хотят — нет. В клубе если не хочешь, то на выход. Не только думаю, смотря на некоторых, что они тут делают, но и говорю. Зачем занимаете чужое место, если могли приехать другие ребята — покушать, но ещё и с удовольствием поиграть».

Фото: photo.khl.ru

«Человек пять может пробиться в МХЛ. Это здорово, значит, проект будет жить»

Во время матчей Громилин ни секунды не стоит спокойно — объясняет, возмущается, пихает, но и о похвале не забывает. В первом матче его «бэшки» в какой-то момент завелись и начали задираться, зарабатывать большинство, отыграли пару шайб. Во второй игре взяли реванш — 5:1. Громилин верит, что «Твой шанс» — важный проект, у которого есть будущее.

«Нам тоже интересно посмотреть игроков, может быть, кого-то разглядеть. В прошлый раз я лично пять человек устраивал. Тогда взяли в МХЛ семерых, у меня в команде до сих пор есть люди из того проекта. Из этого года около пяти человек будут играть в МХЛ. Это неплохой процент.

Понятно, что им тяжело после детского хоккея здесь, ближе ко взрослому. У кого из моей команды есть шанс заключить контракт? Пару неплохих защитников присмотрел, в том числе и для себя. Имена пока говорить не буду! Пара нападающих тоже есть, Никита Бондарь у нас уже пять голов забил.

Общался после семинара с тренерами — Люзенковым и многими другими. Вчера они посмотрели игру и сегодня мне уже говорят, какие номера их заинтересовали, назвали три-четыре фамилии. Общались с Пряхиным, он сказал, что у него в этом году посильнее команда. Думаю, там человек пять может пробиться. Это здорово, значит, проект будет жить. Надо давать шанс ребятам. Тяжело их отследить, мы смотрим по голой статистике, а надо тщательнее подходить — ездить, смотреть».

Сложности есть и с тем, что некоторые ребята впервые играют на таком уровне. За две с половиной недели перед матчами надо ко всем найти подход, привести к единому знаменателю. «Все приехали в разных кондициях, подтянули их по силовой и функциональной подготовке. Предложили им одну концепцию, чтобы все в неё вписались. Кто-то быстро схватывает, кто-то до сих пор не схватил, но такова реальность. Все собрались из разных школ, кто-то вообще говорит, что на таком уровне никогда не играл. Один парень с Краснодарского края пришёл из кадетского училища, играл только на маленькой площадке. Мы ему подсказываем, где-то придерживаем, он тоже начал втягиваться. По уровню больше выделяются Москва и Урал».

«Меня выгоняли как неперспективного. Потом я был в сборной, брал медали, кубки»

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов объясняет, в чём состоят глобальные задачи программы, и надеется, что в будущем уровень отбираемых на «Твой шанс» игроков повысится. Ему близка эта программа, ведь и его в своё время тоже забраковывали как неперспективного.

«У некоторых игроков есть потенциал, чтобы попасть в МХЛ. Разговаривая с представителями клубов, понял, что они заинтересовались некоторыми ребятами. Есть такие хоккеисты, которые не получили квалификационное предложение от клуба, не знают, что делать дальше, не слышали об этой программе, решили закончить с хоккеем, пойти учиться. Мы делаем всё, чтобы о «Твоём шансе» знал каждый хоккеист, который не получает дороги в большой хоккей, у него есть возможность это исправить. Чем больше мы будем освещать эту программу, тем больше молодых пацанов об этом узнают и смогут использовать свой шанс.

Важный момент в том, что мы ввели для тренеров МХЛ обязательную квалификацию и помогаем её получить. В рамках этого проекта проходят тренерский семинар и аттестация. Тренеры могут совместить образовательную программу, получить квалификацию и посмотреть возможных претендентов на место в составе. Говорю не только как руководитель, но и как профессиональный хоккеист: вижу, что здесь есть ребята, которые могут попасть в состав и закрепиться в одной из команд МХЛ.

Фото: photo.khl.ru

Ребята могут не получить контракт по разным причинам. И им предоставляется шанс, который может перевернуть их жизнь! Для этого мы всё и делаем. На данный момент задача участника программы — оказаться в МХЛ. А дальше есть время зарекомендовать себя не только на клубном уровне, но и попасть в молодёжную сборную. Это очень сложно, но почему бы и нет? Могу сказать по себе: меня выгоняли из хоккея в 16 лет как неперспективного. Потом я был в сборной, выигрывал медали и кубки. Хочу, чтобы ребята могли получить свой шанс, это переворачивает жизнь на 180 градусов.

Нужно популяризировать проект, чтобы было больше людей. В этом году было около 500 заявок, может быть, ещё человек 300 знать не знали о программе или не решились сюда ехать, потому что не верили в себя или не слышали об успешных примерах. Когда ты понимаешь, что это не профанация, это подстёгивает. Можно собрать и 100 человек, но хочется увидеть уровень, приближённый к МХЛ. 50 человек на данный момент — оптимальный вариант. Всё равно видно, что уровень ребят разнится. Может быть, в будущем будет четыре команды.

Я вижу, как горят глаза у ребят, которые хотят себя показать. Они играют не за деньги, не за славу, а за себя. У них нет фамилий на спине, они просто играют в надежде на то, что представители клубов МХЛ смотрят на них и ставят их на карандаш. Они играют на эмоциях, все видели, какая идёт борьба. Это игра от сердца».