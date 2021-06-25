Игроки «Монреаля» не прикоснулись к трофею Кэмпбелла за победу в полуфинале Кубка Стэнли

Игроки «Монреаль Канадиенс», ставшие обладателями трофея Кларенса Кэмпбелла, вручаемого за победу в финале Западной конференции НХЛ, не прикоснулись к кубку после выигрыша серии у «Вегас Голден Найтс» (4-2).



«Это не от меня зависит. Мы боремся за более ценный приз и думаем только о нём. Конечно, приятно получить эту награду, потому что мы проделали долгий путь. Но мы ещё не добились главного», — цитирует форварда «Хабс» Коула Кофилда официальный сайт НХЛ.

«Они не прикоснулись к нему. Я отнёс его в раздевалку. Команда была в восторге. Сумасшедшая атмосфера», — сказал вице-президент Зала хоккейной славы Фил Притчард.



В этом году лига не делилась на конференции, поэтому титул был вручен победителю одного из полуфиналов.

Не трогать трофей за победу в конференции – старая примета игроков НХЛ.



Победители западной конференции лишь один раз прикасались к трофею с 2006 года – в 2018 году это сделали хоккеисты «Вегаса», затем уступив в финале Кубка Стэнли.



В Восточной конференции за это время произошло семь случаев – «Оттава» (2007, уступили в финале), «Питтсбург» (2009, 2016, 2017 – все три раза выиграли Кубок Стэнли), «Филадельфия» (2010, проиграли), «Вашингтон» (2018, выиграли») и «Тампа» (2020, победа).