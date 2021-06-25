Видео гола Арттури Лехконена, который вывел «Монреаль» в финал Кубка Стэнли 2021 года

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс», который завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 и позволил им выиграть серию – 4-2.



В овертайме точный бросок Арттури Лехконена принёс «Монреалю» победу в этом матче. Сразу же после заброшенной шайбы игроки «Канадиенс» эмоционально отреагировали на важнейшую победу, благодаря которой им удалось выйти в первый с 1993 года финал Кубка Стэнли для «Монреаля».

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Напомним, что соперник «Монреаля» определяется в паре «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс», где командам потребовался седьмой матч серии, который и выявит второго финалиста Кубка Стэнли.