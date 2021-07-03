В Россию вернулся олимпийский чемпион. Григоренко должен стать звездой КХЛ на долгие годы

Мы часто сокрушаемся, что КХЛ с каждым годом становится скучнее и преснее из-за оттока ярких хоккеистов за океан. Конечно, такая тенденция существует, но нельзя забывать, что и в обратном направлении с завидной регулярностью следуют те российские игроки, на которых можно привлекать зрителя. Кто-то, как Дацюк и Ковальчук, возвращаются из-за возраста, другие — из-за того, что не получилось в НХЛ. Шипачёв, Шумаков, Галиев, а теперь этот ряд дополнил и Михаил Григоренко. 27-летний нападающий подписал трёхлетний контракт с ЦСКА, и у меня мало сомнений, что он может стать настоящей звездой КХЛ на долгие годы.

Новость по теме Михаил Григоренко вернулся в ЦСКА из «Коламбуса»

Григоренко родился в Хабаровске, но в юном возрасте он оказался в системе ЦСКА и считается воспитанником армейского хоккея. Михаил рано (в 17 лет) уехал за океан, где сразу же великолепно показал себя в QMJHL, став лучшим нападающим, новичком и юниором года в канадской лиге развития. В 2012-м Григоренко на драфте высоко выбрал «Баффало», и в первый же сезон в системе «клинков» россиянин провёл 25 матчей в НХЛ.

Прекрасный старт американской карьеры, однако мгновенного прогресса у Михаила не случилось. В «Баффало» он получал шансы, но железным игроком основы не становился, большую часть сезонов проводя в той же QMJHL и АХЛ. Затем последовал обмен Григоренко в «Колорадо», где за два сезона форвард ни разу не спустился в фарм-клуб, но и свой потенциал не реализовал даже наполовину.

В 23 года Григоренко решил вернуться в ЦСКА. Это было логичное решение, предполагавшее, что рано или поздно Михаил получит второй шанс в НХЛ. В России форвард стал лидером топ-клуба КХЛ и сборной России, выиграл Кубок Гагарина (2019) и золотые медали чемпионата страны (2020), стал бронзовым призёром ЧМ и олимпийским чемпионом Пхёнчхана. Григоренко возмужал, набрался уверенности, превратившись в солидного форварда с лидерскими качествами, классным пониманием игры и мощным броском, способного сыграть как в центре звена, так и с краю, а также в различных игровых ситуациях на площадке. Поэтому его новый отъезд в НХЛ летом 2020-го воспринимался как должное.

Но, увы, вторая попытка покорить Америку у Григоренко тоже провалилась. В «Коламбусе» у него было небольшое игровое время, а взаимопонимание с главным тренером «мундиров» Джоном Тортореллой оставляло желать лучшего. Как итог: лишь 32 матча за сезон в нижних звеньях и смешные для Михаила 12 (4+8) очков при показателе полезности «-2». Григоренко явно ждал большего, а потому этим летом вряд ли долго думал над солидным предложением из ЦСКА.

Не нужно обвинять Михаила в слабохарактерности и предательстве мечты — он в сложившейся ситуации всё сделал совершенно правильно. В 27 лет перед ним встал выбор: ждать новых предложений небольшого контракта в НХЛ и затем тратить ещё один год праймового возраста на рискованную попытку заиграть в лучшей лиге мира или же возвращаться в Россию на комфортное по всем параметрам соглашение и позиции лидера не только клуба, но и лиги. Многие ли из вас выбрали бы первое?

Нужно ещё понимать, что в России существует целый пласт хоккеистов исключительно для внутреннего пользования. Мозякин, Зарипов, Шипачёв, можно вспомнить и других ребят с менее звучными фамилиями. В их таланте и мастерстве никто не сомневается, но реализовать свои умения в североамериканском хоккее им тяжело, практически невозможно по разным причинам: кому-то не хватает скорости, кому-то — силовой борьбы, кто-то не любит отрабатывать в обороне, кого-то «съедают» чужой быт и менталитет. Трудно сказать, чего именно не хватило для успеха в НХЛ Григоренко (возможно, он просто попал в «Коламбусе» не к своему тренеру, а в «Баффало» и «Колорадо» был слишком молод), но очевидно, что он вошёл в этот список хоккеистов, которым суждено становиться звёздами только на родине.

И в этом нет ничего постыдного и плохого, а КХЛ и все российские болельщики так и вовсе остаются только в выигрыше, когда в нашу лигу возвращаются большие мастера, находящиеся на самом пике карьеры. У Григоренко сейчас есть все данные, чтобы стать звездой КХЛ, причём на долгие годы, и в ЦСКА ему точно уготована роль первой примы.