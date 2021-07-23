Четверо россиян в первом раунде? Кого из наших соотечественников выберут на драфте НХЛ

В этом году с ярмарки должно уйти больше россиян, чем в прошлом.

Уже следующей ночью начнётся драфт юниоров НХЛ. Вчера мы попытались представить, как будет выглядеть первая десятка выбранных игроков, а сегодня рассмотрим, кто из российских хоккеистов и в каком раунде может быть задрафтован командами Национальной хоккейной лиги.

Первый раунд

6. «Детройт» — н. Фёдор Свечков (СКА)

10. «Оттава» — н. Никита Чибриков (СКА)

21. «Миннесота» — з. Даниил Чайка (ЦСКА)

30. «Вегас» — з. Кирилл Кирсанов (СКА)

В дополнение к двум нападающим, которые могут оказаться среди первой десятки выбранных, в первом раунде свои клубы могут узнать и два российских защитника – Даниил Чайка и Кирилл Кирсанов. Московский армеец пусть и не добился значительного прогресса в столице, но всё же до сих пор высоко котируется североамериканскими скаутами, а представитель петербуржской команды рассматривается как выбор в конце первого — начале второго раунда. Весьма вероятно, что его может подобрать «Вегас», в котором высоко ценят физически мощных защитников.

Второй раунд

33. «Баффало» — н. Прохор Полтапов (ЦСКА)

40. «Нэшвилл» — н. Александр Кисаков («Динамо»)

41. «Ванкувер» — з. Дмитрий Костенко («Спартак»)

55. «Вашингтон» — з. Артём Грушников («Гамильтон», OHL)

На рубеже первого и второго раундов также находится нападающий системы ЦСКА Прохор Полтапов, который провёл хороший сезон в МХЛ и оценивается даже выше, чем её второй бомбардир Александр Кисаков. Тот, в свою очередь, наверняка уйдёт с ярмарки в начале второго раунда.

Третий раунд

68. «Нью-Джерси» — н. Илья Федотов («Торпедо»)

72. «Лос-Анджелес» — з. Владислав Лукашевич («Локомотив»)

79. «Даллас» — н. Матвей Петров («Крылья Советов», МХЛ)

84 «Калгари» — з. Даниил Пыленков (СКА)

92. «Колорадо» — н. Захар Бардаков (СКА)

В третьем раунде внимание стоит обратить на Илью Федотова, который был одним из лучших бомбардиров «Чайки» в прошедшем сезоне, и на дуэт Пыленков — Бардаков, заигравший уже на взрослом уровне.

Четвёртый раунд

108. «Чикаго» — з. Николай Макаров (ЦСКА)

126. «Монреаль» — н. Василий Атанасов («Мамонты Югры», МХЛ)

Пятый раунд

132. «Коламбус» — н. Матвей Аверочкин (ЦСКА)

135. «Сан-Хосе» н. Даниил Лазутин (СКА)

138. «Детройт» — н. Никита Гребёнкин («Металлург» Мг)

144. «Рейнджерс» — з. Даниил Соболев («Виндзор», OHL)

146. «Виннипег» — н. Дмитрий Кателевский («Ак Барс»)

149. «Бостон» — з. Никита Новиков («Динамо»)

160. «Тампа» — н. Дмитрий Зуган (ЦСКА)

Шестой раунд

174. «Филадельфия» — з. Ярослав Бусыгин («Витязь)

181. «Бостон» — н. Илья Сафонов («Ак Барс»)

Седьмой раунд

193. «Баффало» — в. Арсений Сергеев («Шривпорт», NAHL)

201. «Ванкувер» — н. Матвей Надворный («Динамо»)

206. «Филадельфия» — в. Захар Виноградов («Буран», МХЛ)

208. «Рейнджерс» — н. Владимир Сычёв (СКА)

210. «Флорида» — з. Евгений Кашников («Гатино», QMJHL)

221. «Айлендерс» — н. Стивен Сардарян (ЦСКА)

В заключительных раундах российское представительство должно быть достаточно большим, однако выделить кого-либо здесь сложно.

Таким образом, на предстоящем драфте могут быть выбраны 30 россиян, что на семь больше, чем в прошлом году. Шансы найти свою команду в НХЛ будут у 17 нападающих, 11 защитников и двух вратарей.