Четверо россиян в первом раунде? Кого из наших соотечественников выберут на драфте НХЛ

Уже следующей ночью начнётся драфт юниоров НХЛ. Вчера мы попытались представить, как будет выглядеть первая десятка выбранных игроков, а сегодня рассмотрим, кто из российских хоккеистов и в каком раунде может быть задрафтован командами Национальной хоккейной лиги.
Первый раунд
6. «Детройт» — н. Фёдор Свечков (СКА)
10. «Оттава» — н. Никита Чибриков (СКА)
21. «Миннесота» — з. Даниил Чайка (ЦСКА)
30. «Вегас» — з. Кирилл Кирсанов (СКА)
В дополнение к двум нападающим, которые могут оказаться среди первой десятки выбранных, в первом раунде свои клубы могут узнать и два российских защитника – Даниил Чайка и Кирилл Кирсанов. Московский армеец пусть и не добился значительного прогресса в столице, но всё же до сих пор высоко котируется североамериканскими скаутами, а представитель петербуржской команды рассматривается как выбор в конце первого — начале второго раунда. Весьма вероятно, что его может подобрать «Вегас», в котором высоко ценят физически мощных защитников.
Второй раунд
33. «Баффало» — н. Прохор Полтапов (ЦСКА)
40. «Нэшвилл» — н. Александр Кисаков («Динамо»)
41. «Ванкувер» — з. Дмитрий Костенко («Спартак»)
55. «Вашингтон» — з. Артём Грушников («Гамильтон», OHL)
На рубеже первого и второго раундов также находится нападающий системы ЦСКА Прохор Полтапов, который провёл хороший сезон в МХЛ и оценивается даже выше, чем её второй бомбардир Александр Кисаков. Тот, в свою очередь, наверняка уйдёт с ярмарки в начале второго раунда.
Третий раунд
68. «Нью-Джерси» — н. Илья Федотов («Торпедо»)
72. «Лос-Анджелес» — з. Владислав Лукашевич («Локомотив»)
79. «Даллас» — н. Матвей Петров («Крылья Советов», МХЛ)
84 «Калгари» — з. Даниил Пыленков (СКА)
92. «Колорадо» — н. Захар Бардаков (СКА)
В третьем раунде внимание стоит обратить на Илью Федотова, который был одним из лучших бомбардиров «Чайки» в прошедшем сезоне, и на дуэт Пыленков — Бардаков, заигравший уже на взрослом уровне.
Четвёртый раунд
108. «Чикаго» — з. Николай Макаров (ЦСКА)
126. «Монреаль» — н. Василий Атанасов («Мамонты Югры», МХЛ)
Пятый раунд
132. «Коламбус» — н. Матвей Аверочкин (ЦСКА)
135. «Сан-Хосе» н. Даниил Лазутин (СКА)
138. «Детройт» — н. Никита Гребёнкин («Металлург» Мг)
144. «Рейнджерс» — з. Даниил Соболев («Виндзор», OHL)
146. «Виннипег» — н. Дмитрий Кателевский («Ак Барс»)
149. «Бостон» — з. Никита Новиков («Динамо»)
160. «Тампа» — н. Дмитрий Зуган (ЦСКА)
Шестой раунд
174. «Филадельфия» — з. Ярослав Бусыгин («Витязь)
181. «Бостон» — н. Илья Сафонов («Ак Барс»)
Седьмой раунд
193. «Баффало» — в. Арсений Сергеев («Шривпорт», NAHL)
201. «Ванкувер» — н. Матвей Надворный («Динамо»)
206. «Филадельфия» — в. Захар Виноградов («Буран», МХЛ)
208. «Рейнджерс» — н. Владимир Сычёв (СКА)
210. «Флорида» — з. Евгений Кашников («Гатино», QMJHL)
221. «Айлендерс» — н. Стивен Сардарян (ЦСКА)
В заключительных раундах российское представительство должно быть достаточно большим, однако выделить кого-либо здесь сложно.
Таким образом, на предстоящем драфте могут быть выбраны 30 россиян, что на семь больше, чем в прошлом году. Шансы найти свою команду в НХЛ будут у 17 нападающих, 11 защитников и двух вратарей.
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