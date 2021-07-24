В Нью-Йорке стало одним русским меньше. Почему «Рейнджерс» всё-таки обменяли Бучневича?

Российского нападающего Павла Бучневича всё-таки обменяли из «Рейнджерс». В преддверии драфта юниоров о сделке «синерубашечников» с «Сент-Луисом» сообщил журналист Даррен Дрегер, чуть позже пришло и официальное подтверждение. Взамен клуб из Нью-Йорка получил силового форварда Сэмми Блейса, а также пик во втором раунде драфта-2022.

Итак, дороги Бучневича и «Рейнджерс», наконец, разошлись. Слухи о том, что Павла вот-вот обменяют из Нью-Йорка ходили, кажется, на протяжении всего времени, которое форвард провёл на Бродвее, но раньше причиной возможной сделки называли исключительно нестабильную игру россиянина. Мощные отрезки Бучневич сменял на периоды апатии, иногда попадал под критические стрелы от бывшего наставника «Рейнджерс» Дэвида Куинна.



Но время шло, а череповчанин оставался в команде. И серьёзно прогрессировал. Уже в позапрошлом сезоне Бучневич впервые в карьере выбил 45+ очков в регулярке, а укороченный чемпионат-2020/2021 для Павла выдался по-настоящему прорывным. Он набрал 48 (20+28) очков в 54 матчах, став четвёртым бомбардиром и вторым снайпером «Рейнджерс».

И вот уже «синерубашечники» задумались об обмене россиянина не потому, что его игра вызывает вопросы, а потому, что не могут дать ему достойное предложение по новому контракту. «Это отличный игрок. И он серьёзно вырос за последнее время. Мы продолжаем думать, какой вариант будет наиболее оптимальным для нас и игрока», — заявлял генменеджер «Рейнджерс» Крис Друри.



Всё дело в том, что этим летом у 26-летнего Бучневича закончилось предыдущее соглашение, по которому он получал $3,25 млн в год. Павел стал ограниченно свободным агентом и мог рассчитывать на квалификационное предложение с зарплатой $4,54 млн за сезон. Это как минимум.

Но в «Рейнджерс» сейчас вряд ли могли финансово оценить Бучневича по достоинству. Да, у «синерубашечников» есть более $21 млн под потолком, но в это и следующее межсезонье им предстоят серьёзные расходы. Этим летом нужно продлевать контракт с Шестёркиным, через год закончатся контракты новичков у Какко и Фокса, на рынок выйдут Зибанеджад и Строум. Как ни крути, а это более значимые для «Рейнджерс» хоккеисты, чем даже серьёзно добавивший Бучневич. Конечно, Павла хотели бы оставить в Нью-Йорке, но законы бизнеса и жёсткого потолка зарплат диктуют «синерубашечникам» свои условия.

Крис Друри генеральный менеджер «Рейнджерс» «У нас не так много свободного места под потолком зарплат и не так много игрового времени для всех игроков. Я чувствую, что у нас отличная глубина среди крайних нападающих».

За россиянина «Рейнджерс» получили Блейса с кэпхитом в $1,5 млн, ну а агенту Бучневича теперь разговаривать о новом контракте с «Сент-Луисом». У «Блюз» попроще ситуация с лидерами клуба на финансовом балансе, и в этой команде, пожалуй, смогут предложить Павлу и лучшие, чем в «Рейнджерс», финансовые условия, и более значительную роль в команде.

И тут ещё, конечно, любопытно, как для «Сент-Луиса» разрешится кейс Тарасенко. Генменеджер «Блюз» рассуждает о будущем Владимира в команде, но обмен по-прежнему очень реален. Если он случится, то у «музыкантов» могут освободиться дополнительные средства — в том числе и на контракт Бучневичу. А в хоккейном плане Павел, в общем-то, может стать заменой для Тарасенко. Почему бы и нет? Экс-форвард «Рейнджерс», может, не такой креативный хоккеист, как многолетний лидер «Блюз», но в пробивной мощи Павел Владимиру не уступит, да и бросок Бучневич в последнее время подтянул. Плюс не стоит забывать, что Павел, вероятно, находится в самом расцвете сил, тогда как перспективы Тарасенко после трёх операций всё ещё остаются туманными.



Впрочем, возможно в «Сент-Луисе» останутся оба игрока. В таком случае «Блюз» в следующем сезоне станет одной из самых русских команд лиги, ведь за «музыкантов» ещё вполне успешно выступает Иван Барбашёв, который тоже этим летом должен подписать новый контракт.