Россиян почти не заметили, «Монреаль» взял скандального юниора. Как стартовал драфт НХЛ

В НХЛ минувшей ночью состоялся первый раунд традиционного драфта юниоров. Клубы лиги закрепили за собой права на 32 молодых игрока, под первым номером «Баффало» выбрал защитника Оуэна Пауэра, из россиян высокого выбора удостоился только нападающий Фёдор Свечков, ушедший в «Нэшвилл» под 19-м пиком. «Чемпионат» коротко подводит итоги церемонии.

«Баффало» забрал чемпиона мира, «Нью-Джерси» коллекционирует Хьюзов

18-летний канадский защитник Оуэн Пауэр считался единоличным фаворитом драфта, и «Баффало», выбиравший первым, не стал ничего выдумывать. «Сэйбрз» не смутило, что действующий чемпион мира собирается отложить свой дебют в НХЛ и провести ещё сезон в студенческой лиге.

Новость по теме Фаворит драфта Пауэр — о шансе попасть в «Баффало»: будет честью играть за них

Чем так хорош Пауэр? Вот что о нём писали в преддрафтовых отчётах: «Мало кто из защитников ростом под два метра и весом под 100 килограмм может кататься, как Пауэр. Оуэн практически не ошибается в работе с шайбой, у него нет проблем с ближним пасом. Он уверен в себе на льду, у него большой талант с выбором позиции и отличный кистевой бросок». Словом, из Пауэра должен получиться элитный защитник-универсал, топовый атакующий деф. Интересно, что три года назад «клинки» уже выбрали под первым номером драфта игрока с подобными характеристиками: Расмусу Далину выдавали огромные авансы, но пока громко выстрелить на уровне НХЛ шведу не удалось.



Новичок НХЛ «Сиэтл» свой первый в истории пик драфта потратил на одноклубника Пауэра по университету Мичигана форварда Мэттью Бенирса. Это очередной «воспитанник» американской национальной программы по развитию хоккеистов, прошёл все ступени сборной США, а в этом году сыграл за взрослую сборную на чемпионате мира в Риге.



«Анахайм» под третьим номером забрал капитана юниорской сборной Канады Мэйсона Мактавиша, который в концовке прошлого сезона сверкнул во второй лиге Швейцарии, куда приехал на правах аренды. «Нью-Джерси» взял защитника Люка Хьюза — родного брата форварда Джека Хьюза, выбранного «дьяволами» под первым номером драфта два года назад.



Реакция Джека Хьюза на выбор «Нью-Джерси» его брата Люка. Видео.



«Коламбус» выбрал ещё одного «мичиганца» Кента Джонсона, а первый европеец на этом драфте ушёл только под шестым номером. Им стал шведский защитник Симон Эдвинссон, отправившийся в «Детройт».

«Нэшвилл» снова выбрал первым россиянина

Перед драфтом состоялось несколько весьма громких обменов, в которых разыгрывались пики первого раунда. Так, «Баффало» отдал в «Филадельфию» защитника Расмуса Ристолайнена, получив взамен его коллегу по амплуа Роберта Хега и дополнительный пик на драфте, который материализовался в выбор 18-летнего шведского нападающего Исака Росена — третьего снайпера последнего ЮЧМ.



«Коламбус» обменял в «Чикаго» защитника Сета Джонса на 20-летнего шведа Адама Боквиста и 12-й пик драфта. Его «мундиры» потратили на канадского нападающего с задатками большого снайпера Коула Силлинджера.



«Детройт» обменял свой 23-й пик на 15-й у «Далласа», чтобы не упустить Себастьяна Коссу — первого голкипера на этом драфте. Это очень перспективный канадский вратарь, которого в следующем сезоне мы наверняка увидим на широкой международной арене.

Главным для россиян событием первого раунда драфта стал выбор «Нэшвиллом» под 19-м номером Фёдора Свечкова. Воспитанник тольяттинской «Лады» в прошлом сезоне в 17-летнем возрасте уже здорово выглядел в ВХЛ, а в апреле мощно провёл ЮЧМ. За волжского таланта спорило несколько топ-клубов КХЛ, и эту борьбу выиграл СКА. Теперь у петербуржцев в системе есть сразу два топ-проспекта «Предаторз» (вратарь Аскаров на драфте-2020 ушёл под 11-м номером), и оба в ближайший год уже могут закрепиться в КХЛ. По крайней мере, шанс им точно дадут.



Были определённые ожидания, что в первом раунде драфта выберут ещё нескольких россиян. Но ни Никиту Чибрикова, ни Даниила Чайку, ни Кирилла Кирсанова на церемонии в Секокусе пока не назвали.

Новый экстравагантный ход Бержевена

Всего в первом раунде драфта-2021 было выбрано 18 канадских игроков, по 6 американцев и шведов и один россиянин. Ни финнов, ни чехов, ни словаков… В условиях закрытых границ скауты клубов НХЛ отдавали предпочтение тем, кто играл под носом, и выгодным шведам, которые никогда не задерживаются на родине после выбора на драфте.



Под занавес первого раунда вновь отличился экстравагантный генменеджер «Монреаля» Марк Бержевен. Несколько дней назад он позволил себе рискнуть настоящей святыней «Канадиенс» Кэри Прайсом, а сегодня выбрал на драфте защитника Логана Майлу. Того самого игрока, который из-за участия в скандальной истории хотел снять свою кандидатуру с драфта, но это запрещено правилами. С такой репутацией Майлу следовало ожидать выбора где-нибудь в шестом-седьмом раунде, но Логану повезло, что в НХЛ есть Бержевен.