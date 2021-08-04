«Кубок Карьяла? Без комментариев». Наша молодёжка начала подготовку к МЧМ

Во второй игровой день на Sochi Hockey Open в игру вступила олимпийская или, по сути, молодёжная сборная России под руководством Игоря Ларионова, большую часть которой представляют игроки не старше 2002 года рождения. Как и год назад, для молодёжки турнир в Сочи ознаменует начало подготовки к МЧМ.

Молодёжка 40 минут на равных билась с чемпионом КХЛ

Разница с прошлым сезоном на этом турнире в том, что год назад до Сочи доехали только четыре команды и сборная России все матчи играла с «Сочи», в то время как СКА рубился с «Локомотивом». Сейчас и команд больше, и формат турнира вернулся к привычному — все проводят по четыре матча с разными соперниками. Для сборной России первым оппонентом стал «Авангард», который накануне потерпел чувствительное поражение от «Трактора» (3:6) и сегодня ввёл в игру Зернова, Емелина и Толчинского.

С прошлогоднего созыва в Сочи приехали несколько игроков, которые проходят по возрасту — Ярослав Аскаров, Кирилл Кирсанов, Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов. Последние два вместе с Фёдором Свечковым на матч с «Авангардом» вышли в первом звене, Хуснутдинов вывел команду в качестве капитана, а Чибриков был самым активным и угрожал воротам «Авангарда» чуть ли не в каждой смене.

Он же и открыл счёт в матче, бросив с разворота после получения передачи от Хуснутдинова. Наша молодёжка смотрелась с действующим чемпионом КХЛ на равных, а поначалу действовала даже интереснее. У команды Ларионова проходили и быстрые контрвыпады (чего только стоит вернейший момент Баканова, который убегал один на один), и хитрые броски, и на пятачок ребята шли нагло и уверенно.

Только голов в исполнении сборной больше не было, а «Авангард» под занавес периода счёт сравнял. Бросок Чистякова Аскаров отбил щитком, а к добиванию Грицюка подстроиться уже не успел.

Впрочем, Ярослав немало и спасал, особенно в концовке второго периода, когда омичи, пожалуй, впервые за матч серьёзно прижали соперников к своим воротам и устроили на пятачке настоящий пожар.

Только в третьем периоде «Авангард» развернул свою атаку на полную мощь, стал забивать одну за другой и сломил сопротивление молодого соперника. Впрочем, у Игоря Ларионова (да и, думаю, у всех смотревших матч) остались положительные впечатления от игры. «Не сказал бы, что в третьем периоде натянутая нить порвалась. Ребята знали, с кем они играют. У нас молодая команда, первый матч. Играли с чемпионом, опытной командой, где много игроков по 28-30 лет. На первый план выходят опыт и физическая сила, которая, возможно, и переломила ход матча. Мы увидели в игре очень много позитива, команда формируется. Да, проиграли 1:5, но по игре было больше позитива, чем негатива. Не нужно посыпать голову пеплом, ребята выдали всё, что могли. Понимаете, что борьба Грудинина против Телегина — это разные весовые категории. Мальчишки только адаптируются к нашей системе, мы два периода на равных боролись с чемпионом, это идёт на пользу нашей команде».

«У Пономарёва травма, Мухамадуллин катается без контакта. Оба поедут на турнир в Чехию»

Также наставник молодёжки ответил на актуальные вопросы — почему в сборной не оказалось ряда ключевых игроков, когда мы увидим в молодёжке Матвея Мичкова и Ивана Мирошниченко, которые сейчас зажигают на Кубке Глинки/Гретцки, и как будет выстроена подготовка команды к главному старту сезона — молодёжному чемпионату мира. Возможно, суперсерии не будет и в этом году.

— Почему в составе нет Василия Пономарёва?

— Пономарёв был приглашён в сборную, но у него травма задней поверхности бедра и паха. Он был в списке с самого начала, но, к сожалению, не получилось, чтобы он тут был. На следующем турнире в Чехии он будет 100%, если он будет здоров. Попросил докторов «Спартака», чтобы они не спешили и не форсировали, потому что это не самая простая травма. Нам его, конечно, здесь не хватало.

— Из игроков 2002 года, которые уже играли на МЧМ, не было и Мухамадуллина, Кузнецова и Чайки.

— Шакир Мухамадуллин после операции на плече, у него пока бесконтактный хоккей до 8 августа. Он тренируется, катается, но пока в жёлтой майке. Шакир, Пономарёв и Тютнев поедут на Турнир четырёх в Чехию в конце августа.

С Яном Кузнецовым у меня был разговор, я хотел, чтобы он был на этом турнире. Но в начале июля он улетел в Калгари, сидел две недели на карантине, и выдёргивать его на 7-8 дней не было смысла, чтобы он потом опять сидел две недели. Получается, месяц в карантине. Я ему сказал оставаться там, а мы будем за ним смотреть в течение сезона.

«Чайка нам интересен, звали его в Сочи, но он поехал на драфт. Его решения порой вызывают вопросы»

— С Чайкой мы тоже были в контакте, я ему сказал, что хотел бы видеть его на этом турнире. Он решил, что поедет на драфт, который оставил двоякое впечатление. Драфта НХЛ, когда ты находишься дома, можно ждать и в Тамбове, и в Воскресенске, и где угодно. Его не было как такового. Но он с агентом приняли такое решение, не было возможности его пригласить, он в это время был в Америке.

— У Чайки будет проблема в будущем с приездом в сборную?

— Любой игрок с российским паспортом очень важен для команды. Ты хочешь довести до ребят какие-то вещи, но многие решения принимаются людьми, которые находятся в их окружении. Как игрок Чайка очень интересен, впереди у него большая карьера. Но его решения порой вызывают вопросы. Будем смотреть, где он начнёт сезон. ЦСКА хотел, чтобы он вернулся и год поиграл у них. В то же время, судя по правилам НХЛ, не думаю, что он сможет играть в команде НХЛ в этом сезоне, единственной дорогой будет «Гуэлф» в ОХЛ. Нам, конечно, необходим этот игрок, он нам интересен. Но сегодняшний состав и состав, который будет играть в Чехии, даёт хорошие предпосылки для конкуренции. У Кузнецова, Чайки, Мухамадуллина и Кирсанова хорошие шансы попасть в состав, но молодёжь 2003 года — Грудинин, Коромыслов — очень интересные ребята. В этом плане должна быть приятная головная боль при определении линии защиты.

— Как себя чувствует Хуснутдинов? У него первый матч после операции, сегодня он играл с краю, а не в центре.

— Мне важно иметь сдвоенных центров. Центры — универсальные игроки, иметь двух человек, которые могут одинаково хорошо сыграть на фланге и в центре, это всегда большой плюс. Хоккей в Северной Америке даёт направление, чтобы мы использовали такие варианты. Думаю, что и Чиба (Чибриков) сыграет в центре без проблем. В Марате я спокоен, это интересный, быстрый, созидающий игрок. С одной стороны, было бы хорошо иметь его в центре, с другой стороны, Свечков может выполнять большой объём работы в обороне и разгружает Мару и Чибу, чтобы они могли быть креативными в атаке. Это неплохое звено, которое может быть лидером на ЧМ в Эдмонтоне.

— Можем ли мы увидеть первое звено юниорской сборной на следующем турнире в Чехии?

— Да, Мирошниченко и Мичков у меня в списке, под них уже есть центральный. Хотел бы посмотреть их в коллективе, в деле. Ребята на два года моложе, важно посмотреть, как они будут адаптироваться, знать своё место, вливаться в коллектив.

«Суперсерия с Канадой может не состояться. Кубок Карьяла? Без комментариев»

— Пул кандидатов 2003 года на МЧМ окончательный, или вы держите в уме Полтапова, Грушникова?

— По большому счёту у нас не так много турниров впереди. Вчера говорил с главой федерации хоккея Канады Томом Ренни, мы пока не знаем, состоится ли суперсерия. Северную Америку атакует штамм «дельта», судя по всему — и я пока спекулирую — эта серия может не состояться. С моей стороны было предложение сыграть четыре матча в Монреале и Торонто, чтобы не мотаться по всей Канаде и чтобы можно было посмотреть игроков и им, и нам. К субботе или воскресенью я получу ответ, пока неясно, насколько он будет обнадёживающим.

Турнир четырёх наций в августе в Чехии и в ноябре в Швеции подтверждён. Поездки в Канаду, которая даст возможность проверить характер игроков, второй год может не хватить. У нас есть ребята, которые сегодня здорово отыграли. Если они будут привлекаться в главную команду, они будут только расти, это будет им большой плюс.

— Вариант с участием молодёжки в Кубке Карьяла рассматривался?

— Скажу так — без комментариев. Читайте между строк.