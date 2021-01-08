В обороне — опыт, в атаке — характер чемпионов. Каким будет состав России на МЧМ через год

МЧМ-2021 остался в истории, итоги турнира подведены, первые выводы сделаны, а глобальный разбор полётов вскоре будет проведён руководством нашего хоккея. Но время не стоит на месте, и уже сейчас начался отсчёт до начала следующего молодёжного мирового форума, который в конце декабря 2021-го — начале января 2022-го состоится в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир, если, конечно, пандемия не внесёт ещё какие-то коррективы в спортивное расписание.



Что будет представлять собой сборная России на МЧМ-2022? Пробуем разобраться в этом вопросе и спрогнозировать состав нашей команды.

Подколзин заиграет в НХЛ, Чинахов станет лидером «Авангарда»? Что ждёт игроков молодёжки В команде, провалившей турнир в Эдмонтоне, немало интересных ребят с отличными перспективами. Представляем, где они будут через год.

Вратари

Ярослав Аскаров (СКА), Максим Моторыгин («Динамо» М), Егор Гуськов («Локомотив»)/Сергей Иванов (СКА)

Аскаров не лучшим образом выступил на МЧМ-2021, получил справедливую критику, но через год Ярослав вновь, вне всяких сомнений, будет основным голкипером молодёжки. При всех своих минусах, Аскаров остаётся главным вратарским талантом поколения, а за его спиной нет достойных конкурентов-ровесников. Существует вероятность, что через год Ярослав поедет на свой третий МЧМ в статусе основного стража ворот СКА и с опытом игры за взрослую сборную России на ЧМ.

Сменщиками Аскарова, скорее всего, станут ребята, сидевшие за ним на последнем глобальном смотре лучших юниоров — Кубке Глинки/Гретцки — 2019. Это динамовец Максим Моторыгин, уже начавший цепляться за место в красногорском фарме бело-голубых из ВХЛ, а также Егор Гуськов — лучший по статистике голкипер МХЛ прямо сейчас.



Впрочем, вместо Моторыгина или Гуськова в Канаду может поехать и Сергей Иванов. Это следующий после Аскарова русский топ-вратарь, хоть пока и на бумаге. Летом Иванов, которому сейчас всего 16 лет, не без шума перебрался из системы «Магнитки» в систему СКА, а в следующем году ему предстоит подтверждать выданные авансы на юниорском уровне. Сергей сыграет на ЮЧМ в апреле, на Кубке Глинки/Гретцки в ноябре, и если проявит себя там хорошо, то тренеры молодёжки могут опробовать его сначала в ноябрьской Суперсерии, а затем и привезти на МЧМ.

«СКА, Питер, команда под сборную. Никакого давления на меня не было, давно хотели сюда» Сергей Иванов объяснил причины своего перехода из «Магнитки» в СКА, ответив на вопросы Сергея Ласькова.

Защитники

Ян Кузнецов (университет Коннектикута), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Чайка (ЦСКА/«Гуэльф», Кирилл Кирсанов (СКА), Дмитрий Костенко («Лада»), Артём Грушников («Гамильтон»), Даниил Кузьмин (ЦСКА), Филат Зотов («Витязь»)

Линия обороны на МЧМ-2022 у России обещает быть весьма опытной, и даже матёрой по молодёжным меркам. Топ-4 защиты нашей команды будет составлен из ребят, которые только что закончили выступление в Эдмонтоне. Это Кузнецов, Мухамадуллин, Чайка и Кирсанов. К первым трём по итогам турнира возникло немало вопросов, но не забывайте, что парням пока лишь по 18 лет, и в ближайший год они должны добиться значительного прогресса — потенциал-то огромный. Всем трём нужно прибавить в катании, в позиционной обороне, а также стабилизировать атакующие навыки. На МЧМ-2021 Чайка, Мухамадуллин и Кузнецов не заработали ни одного очка, хотя первые двое, например, в своих клубах уже успели снискать славу атакующих дефов.



В общем, верим в то, что через год парни смогут-таки оправдать авансы. А вот за Кирсанова беспокойства почти никакого нет. Уже в 18 лет у него холодная голова и отличная тактическая выучка, а за ближайший год, большую часть которого Кирилл должен провести в КХЛ, он будет только прибавлять.

Сборная России разочаровала, но в ней есть кого похвалить. Оценки игроков за МЧМ Чистяков, Пономарёв, Абрамов, Бардаков сделали этот турнир для нас не таким печальным.

Наверняка на МЧМ-2022 приедет перспективный тольяттинец Дмитрий Костенко, уже сейчас имеющий стабильное место в составе «Лады» и довольно регулярно набирающий очки за родную команду. Ждём в Канаде и Артёма Грушникова — самого талантливого, как говорят, российского защитника 2003 года рождения. Его обязательно протестируют на ЮЧМ в апреле, но что смущает в кандидатуре Грушникова, так это почти годичное отсутствие игровой практики: по окончании прошлого сезона Артём уехал из системы ЦСКА в OHL, а новый чемпионат лига Онтарио намерена начать лишь в феврале.



На оставшиеся вакансии в линии защиты кандидатов немало, но предположим, что их займут ребята из той самой команды Сергея Голубовича, что в 2019-м вернула золото Кубка Глинки/Гретцки в Россию: Даниил Кузьмин и Филат Зотов.

Эту Россию не остановить! Наши парни круче «непобедимых» канадцев Фамилии Александра Пашина, Василия Пономарёва и Ярослава Аскарова скоро загремят на весь мир.

Нападающие

Василий Пономарёв («Шовиниган»), Марат Хуснутдинов (СКА), Александр Кисаков («Динамо» М), Даниил Гущин («Маскегон»), Богдан Тринеев («Динамо» М), Иван Дидковский («Динамо» М), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Даниил Лазутин (СКА), Фёдор Свечков («Лада»), Никита Чибриков (СКА), Данила Юров («Металлург»), Павел Тютнев («Локомотив»), Матвей Мичков (СКА), Дмитрий Овчинников («Сибирь»)

Лидерами нападения сборной России через год должны стать Василий Пономарёв и Марат Хуснутдинов. Первый — отличный универсал с хорошим голевым чутьём, способный как закрыть лидеров соперника, так и сочинить что-то в атаке. Второй — перспективный двусторонний центрфорвард, великолепно играющий на точке вбрасывания. Если Хуснутдинов, которому доверяют в СКА, добавит в креативе и выдумке, то цены ему не будет.



Помимо «опытных» ребят, в Канаду приедет куча талантливых парней, за плечами которых победы на юниорском уровне в 2019 году — мировой Кубок Вызова и Кубок Глинки/Гретцки.

Судьи внаглую спасали канадцев. Наши парни не испугались и забрали Кубок вызова Россия сотворила историю – первый двойной овертайм и первое золото турнира.

Даниил Гущин слегка закис в Северной Америке, но вряд ли растерял весь свой потенциал, благодаря которому его называли лучшим нападающим по своему году. Александр Пашин из Уфы на Кубке Глинки/Гретцки демонстрировал эталонные снайперские данные и здорово выглядел в звене с Пономарёвым. Свечков — вундеркинд из Тольятти, на которого уже положили глаз топ-клубы КХЛ, Данила Юров здорово проявляет себя в «Магнитке», где смог заслужить доверие консервативного Ильи Воробьёва.



Динамовцы Иван Дидковский и Богдан Тринеев смогут добавить сборной агрессии, движения и неплохо подойдут на роль форвардов нижних звеньев. Так же, как и экс-игрок системы бело-голубых Даниил Лазутин и работящий центр из Ярославля Павел Тютнев. А ещё есть Никита Чибриков, перебравшийся вместе с Лазутиным в СКА в обмен на Дмитрия Кагарлицкого. 17-летний форвард уже забивал за «армейцев» в КХЛ, а его кандидатуру собираются высоко рассмотреть на следующем драфте НХЛ.



Отдельно стоит сказать про Александра Кисакова и Дмитрия Овчинникова. Нападающие МХК «Динамо» и «Сибирских снайперов» разрывают МХЛ, но не получают игровую практику в КХЛ. Если за ближайший год ситуация не изменится, то этот момент может отпугнуть тренерский штаб молодёжной сборной от этих очень перспективных парней.



А вот Матвею Мичкову беспокоиться не о чем. Во-первых, он наверняка сыграет за СКА уже в следующем сезоне. Во-вторых, даже если этого не произойдёт, то талантливейшего пермяка мы с высокой вероятностью всё равно увидим в Канаде, хоть ему едва-едва исполнится 17 лет. Просто Матвей — это наш новый Овечкин, наше национальное достояние и предмет особой гордости Романа Ротенберга. Глава штаба национальной команды не упустит шанс как можно раньше отправить Мичкова на МЧМ.