Чайка: иду к своей цели. Драфт — один из этапов, который мы прошли

Защитник Даниил Чайка, которого выбрал на драфте «Вегас Голден Найтс», рассказал, как тренировался летом.
«Когда мне было 14 лет, мы с семьёй решили переехать в Северную Америку. Поэтому сейчас не надо разворачиваться. Я иду к своей цели, и это был мой изначальный план. Драфт — один из этапов, который мы прошли. Когда закончился плей-офф КХЛ, я отдыхал дома полторы недели. И потихоньку начал тренироваться. Мы решили, что мне в первую очередь нужно подтянуть физику. Стать сильнее, быстрее, мощнее. Больше сделать упор на тренажёрный зал, чем на лёд. И вот с мая до июля я прокачивался. Когда-то катался, чтобы не забыть, как клюшку держать в руках. В середине июля летал к своему агенту Дэну Мильштейну — во Флориду делать вакцинацию. В общем, работа кипит», — цитирует Чайку официальный сайт НХЛ на русском языке.
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