Лучший белорус в НХЛ подписал новый контракт! Шарангович заработает $ 4 млн

Жизнь в НХЛ не останавливается и бурлит даже во время межсезонья. Сегодня было объявлено, что 23-летний белорусский нападающий Егор Шарангович, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, подписал новый контракт с «Нью-Джерси Дэвилз».

Соглашение заключено сроком на два года, кэпхит составит $ 2 млн в год. Агент Дэн Мильштейн подтвердил сделку в своём твиттер-аккаунте, также о сделке объявила пресс-служба «дьяволов».

Прошедший сезон в НХЛ стал для Шаранговича первым в карьере. И сразу же прорыв! Нападающий провёл 54 матча за «Дэвилз» в регулярном чемпионате, в которых сумел набрать 30 очков: забросил 16 шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «-4» и четырёх минутах штрафного времени.

Важно и то, что Егор здорово зарекомендовал себя в КХЛ, выступая за минское «Динамо». После отъезда Шаранговича в Северную Америку стало понятно, что форвардов подобного уровня у «зубров» попросту нет, поэтому отъезд Егора моментально сказался на игре столичной команды.

Также форвард выступал на чемпионате мира — 2021 за сборную Беларуси, сыграв семь встреч, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Увы, но стараний одного Егора белорусам для достижения необходимого результата не хватило. Особенно учитывая тот факт, что сильно сбавили к себе требования натурализованные иностранцы. Вспомните, как тренерский штаб белорусов критиковал Ника Бэйлена или Джеффа Плэтта. А ведь это люди, которые должны были давать результат.

«Он похож на Кларка Кента. На нём эти очки и красивый костюм, он заурядно выглядит, но в то же время у него есть способности, уверенность и внутренний драйв, которые позволяют ему выходить на лёд и делать особенные вещи.

Я воспринимаю Егора как очень скромного парня. Он уверен в себе и целеустремлён внутри, и всё же внешне он очень скромный и немного застенчивый. Ему может быть некомфортно открываться людям, и это я говорю не в каком-то плохом смысле», — именно так охарактеризовал Егора главный тренер минского «Динамо» и новый рулевой сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт.

Новость по теме Лукашенко звонил Шаранговичу и просил его приехать на чемпионат мира

Шарангович, несомненно, лучший белорусский хоккеист в НХЛ на данный момент. Это раньше у наших географических соседей в лучшей лиге мира выступали такие титаны, как Руслан Салей или братья Костицыны. Теперь же за океаном играют Протас, Сушко, Колячонок. Это талантливые и перспективные игроки, но они находятся на начальной стадии своего развития и пока получили лишь двусторонние контракты. У Шаранговича в этом плане всё гораздо солиднее.

«Егор прошёл школу АХЛ. Его могли поднять в первую команду под конец прошлого сезона, но из-за пандемии Егор своего шанса не получил, вернулся на родину и удачно отыграл за минское «Динамо» в КХЛ.

У нас были разные варианты, мы всё тщательно обдумали и решили подписать «контракт-мостик» на два года, чтобы после этого подписать большое соглашение. Егор очень доволен свершившейся сделкой, для него этой новый вызов в карьере. Все его мысли сейчас связаны именно с «Дэвилз», Егор хочет играть в НХЛ», — так мне прокомментировал сделку агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Шаранговича в НХЛ.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Кстати, в этом году у Егора ещё не было права идти в арбитраж. Кроме того, как сказано ранее, у Шаранговича было всего 54 игры в НХЛ за три сезона в Северной Америке (два из них в АХЛ), поэтому новое соглашение на общую сумму в $ 4 млн для молодого белорусского нападающего ценно вдвойне. Так что можно только порадоваться игрока и пожелать ему поменьше травм и побольше набранных очков.