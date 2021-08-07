Фёдоров возглавил ЦСКА, «Динамо» обменяло рекордсмена клуба. Таблица трансферов КХЛ

Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

Меньше месяца остаётся до старта регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Изучаем все изменения в составах клубов за прошедшее межсезонье.

Финалист минувшего розыгрыша Кубка Гагарина — ЦСКА — за месяц, прошедший с выхода предыдущей таблицы трансферов, произвёл изменения на тренерском мостике команды. Армейский клуб расстался с главным тренером Игорем Никитиным, на смену которому пришёл Сергей Фёдоров, ранее никогда не работавший в хоккее в подобном качестве. Также армейцы подтвердили заключение контракта с защитником Никитой Нестеровым и продлили соглашение с одним из главных ветеранов российского хоккея Александром Поповым.

Московское «Динамо» рассталось с рекордсменом клуба по числу заброшенных шайб в КХЛ. Бело-голубые обменяли в «Ак Барс» российского нападающего Даниила Тарасова, получив взамен денежную компенсацию. В казанском клубе Тарасов присоединился к Дмитрию Кагарлицкому, который в это межсезонье также покинул «Динамо».

«Спартак» заключил контракты с двумя иностранными хоккеистами — защитником Якубом Ержабеком и нападающим Эмилем Петтерссоном. В минувшем сезоне форвард выступал за шведский «Векшё», став чемпионом и лучшим бомбардиром команды, набрав в 66 матчах чемпионата и плей-офф 55 (24+31) очков. В свою очередь «Торпедо» полностью сформировало легионерскую обойму, заключив контракт со шведским защитником Теодором Леннстрёмом.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА гт.Фёдоров, в. Федотов («Трактор»), в. Рейдеборн («Ак Барс»), в. Киселёв («Амур»), з. Сведберг («Барыс»), н. Косоренков («СКА-Нева», ВХЛ), н. Нордстрём, з. Нестеров (оба — «Калгари», НХЛ), н. Григоренко («Коламбус», НХЛ), н. Валльмарк («Флорида», НХЛ), н. Плотников («Металлург» Мг) гт. Никитин, в. Юханссон (СКА), в. Шарыченков («Салават Юлаев»), н. Лайпсик, н. Коростелёв (оба — «Металлург» Мг), з. Робинсон, н. Кемпе, н. Телегин («Авангард»), з. Саморуков («Эдмонтон», НХЛ), н. Локтионов («Амур»), з. Рыков («Северсталь»), н. Мамин («Флорида», НХЛ), н. Шалунов з. Ибрагимов, з. Гилмор, н. Соркин, н. Окулов, н. Попов СКА н. Свечков («Лада», ВХЛ), н. Скоренов («Гомель», Беларусь), в. Юханссон (ЦСКА), з. Фальковский («Динамо» Мн), н. Хендемарк («Сан-Хосе», НХЛ), з. Паутов, з. Пыленков, н. Бардаков, н. Моисеев (все — «Витязь»), н. Володин («Сочи») в. Хелльберг, з. Бенгтссон (оба — «Динамо» Мн), з. Белов, н. Ткачёв («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Подколзин («Ванкувер», НХЛ), з. Антипин, н. Аалтонен (оба — «Витязь»), н. Николаев («Сочи») з. Кирсанов, н. Кемппайнен, н. Стрёмвалль, н. Кетов «Йокерит» в. Терво («КеуПА, Финляндия), в. Ювонен («Лександ», Швеция), з. Линдбом («Биль», Швейцария), н. Турунен («Давос», Швейцария), н. Комбе (ХПК, Финляндия), з. Хольм («Металлург» Мг), н. Лааксо («Эссят», Финляндия), н. Коссила («Торонто», АХЛ), н. Бьёрнинен («Пеликанс», Финляндия) в. Калниньш, в. Юкури («Лукко», Финляндия), з. Лёв («Биль», Швейцария), з. Лепистё, з. Крейчик, з. Пудас («Шеллефтео», Швеция), н. Регин («Амбри-Пиотта», Швейцария), н. Савинайнен, н. Пильстрём, н. Мяэналанен («Кярпят», Финляндия) в. Линдбек, з. Грант, з. Кивистё, н. Хянникяйнен, н. Иконен «Динамо» М генмен. Сопин, гт. Кудашов, ст. Вяч. Козлов («Куньлунь»), т. Скопинцев, т. Савченков («Витязь»), тв. Веннстрём («Рёгле), з. А. Педан, н. Фисенко, н. Галиев (все — «Ак Барс»), н. Фёдоров («Спартак»), н. Петунин («Северсталь»), з. Войнов (без клуба), н. Никонов («Торпедо») генмен. Меркулов, гт. Крикунов, ст. Бабенко («Витязь»), т. В. Воробьёв («Амур»), т. Еремеев («Красная Армия», МХЛ), в. Гарипов («Трактор»), в. Жеренко (Финляндия), з. Хиетанен («Амбри-Пиотта», Швейцария), з. Григорьев, н. Кагарлицкий («Ак Барс»), н. Кучерявенко, н. Пяаярви, н. Яшкин («Аризона», НХЛ), н. Брюквин («Авангард»), н. А. Алексеев («Амур»), з. Верещагин («Торпедо»), н. Тарасов («Ак Барс») т. Скопинцев, в. Ерёменко, з. Бойков, з. Е. Зайцев, з. Волков, з. Гофман, з. Прибыльский, н. Брызгалов, н. О. Зайцев, н. Ефремов, н. Кулёмин, н. Линдберг, н. Игумнов, н. Муранов «Спартак» гт. Б. Миронов, т. Семёнов, тв. Ланден, в. Данск («Вегас», НХЛ), в. Красиков, н. Квартальнов (оба — ХК «Сочи»), з. Громов («Рязань», ВХЛ), з. Костенко («Лада», ВХЛ), з. Ручкин, н. Ковальчук, н. Хохлачёв (все — «Авангард»), з. Евенко, н. Авцин, н. Язьков, н. Бобылёв (оба — «Трактор»), з. Коробов, н. Баранов, н. Кугрышев, н. Солодухин (все — «Салават Юлаев»), з. Хед («Лугано», Швейцария), н. Пономарёв («Шавиниган», QMJHL), н. Дроздов («Динамо» Мн), н. Петтерссон («Векшё», Швеция), з. Ержабек («Витязь»), з. Мамкин («Автомобилист») гт. Знарок, т. Витолиньш, тв. Перссон (сборная России), в. Гудачек, в. Беспалов («Прешов», Словакия), в. Трушков, з. Козловский ( оба — «Лада», ВХЛ) з. Кутейкин, з. Гришин, н. Радил («Динамо» Р), н. Ганзл («Тимро», Швеция), н. Зубов («Амур»), з. Кулик («Трактор»), н. Бакош (ХК «Сочи»), н. Никонцев («Металлург» Мг), н. Торченюк, н. Фёдоров («Динамо» М), н. Чернов, н. Юньков («Химик», ВХЛ), н. Медведев («Адмирал»), н. Кляузов, н. Львутин, н. Мишаков, н. Александров, н. Селин, з. Зубарев («Салават Юлаев»), з. Юсе («Рапперсвилль», Швейцария), н. Кара («Северсталь»), н. Котляревский («Адмирал»), з. Мусин, н. Аркалов (оба — «Витязь»), н. Злобин («Гомель», Беларусь) з. Никишин, н. Лехтеря, з. Вишневский, н. Цыплаков, н. Талалуев «Локомотив» н. Буше («Авангард»), н. Сагадеев («Барыс»), з. Елесин («Калгари»), н. Полунин («Амур»), н. Анисимов («Оттава»), н. Лихачёв (пробный контракт), н. Стешенко («Лада») в. Коновалов («Эдмонтон», НХЛ), з. Охтамаа, з. Савченко («Локомотив»), з. Ковалёв, н. Ткачёв, н. Пулккинен (оба — «Трактор»), н. Романов, н. Ландер («Цуг», Швейцария), н. Коваленко («Ак Барс»), н. Денежкин («Лада») в. Паскуале, з. Осипов, з. Рафиков, з. Черепанов, н. Ильенко, н. Коршков, н. Аверин, н. Д. Алексеев, н. Никулин «Витязь» гт. Бабенко («Динамо» М), т. Бойков, н. Индрашис («Динамо» Р), н. Оямяки («Линчёпинг», Швеция), н. Яремчук («Авангард»), з. Кемиляйнен («Таппара», Финляндия), з. Антипин, н. Аалтонен (оба — СКА), з. Лямин (без клуба), з. Мусин, н. Аркалов («Спартак»), н. Одетт («Лукко», Финляндия), н. Нестеров («Гомель», Беларусь), н. Лещенко («Куньлунь») гт. Кравец, т. Савченков («Динамо» М), т. Игнатьев, т. Селивёрстов («Автомобилист»), з. Хультстрём («Металлург» Мг), з. Катичев, з. Ержабек, н. Даугавиньш («Берн», Швейцария), н. Артюхин, н. Дэнфорт («Коламбус», НХЛ), н. Теденбю («Динамо» Мн), н. Дергачёв («Авангард»), з. Паутов, з. Пыленков, н. Бардаков, н. Моисеев (все — СКА) т. Бец, т. Малков, т. Оленев, в. Тодыков, в. Дорожко, з. Бородкин, н. Смолин, н. Гончаров «Торпедо» в. Мурыгин, з. Микулович («Буран», ВХЛ) з. Турбин («Амур»), з. Лыпкань («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Гривик («Лександ», Швеция), н. Тянулин («Крефельд», Германия), н. Бабенко («Рубин», ВХЛ), з. Верещагин («Динамо» М), н. Агостино («Торонто», АХЛ), н. Заар («Рёгле», Швеция), з. Мартынов («Металлург» Мг), з. Леннстрём («Бейкерсфилд», АХЛ) з. Уайдман («Монреаль», НХЛ), н. Жафяров (НХЛ), н. Шварц («Адлер», Германия), н. Никонов («Динамо» М), в. Серебряков («Адмирал»), з. Бобряшов («Лада») з. Марин, з. Мишарин, н. Веряев, н. Шенфельд, н. Гончарук, н. Дробин ХК «Сочи» з. Дьяков («Юность», Беларусь), з. Камалов («Амур»), н. Вихарев («Северсталь»), н. Бакош («Спартак»), н. Баканов («Куньлунь»), н. Пилипенко («Автомобилист»), в. Хелльберг (СКА), н. Шэн («Провиденс», АХЛ), з. Якс («Бейкерсфилд», АХЛ), н. Николаев (СКА) в. Красиков («Спартак»), в. Кульбаков, з. Батыршин, н. Карьялайнен («Динамо» Р), н. Шмелёв («Салават Юлаев»), н. Квартальнов («Спартак»), з. Минеев («Барыс»), з. Климонтов («Трактор»), н. Рубцов («Филадельфия», НХЛ), н. Володин (СКА) гт. Ставровский, в. Третьяк, з. Ю. Александров, н. Точицкий «Северсталь» з. Петрищев («Салават Юлаев»), з. Стенквист («Эссят», Финляндия), з. Пресс («Лукко», Финляндия), н. Рооба («ЮП», Финляндия), н. Рассказов («Амур»), н. Кара («Спартак»), з. Рыков (ЦСКА), з. Тимашов («Сибирь»), н. Емец («Ак Барс»), н. Абросимов («Локомотив») з. Провольнев («Аризона», НХЛ), з. Виттасмяки («Таппара», Финляндия), з. Лалонд, з. Адамчук («Ак Барс»), н. Гареев, н. Вихарев (ХК «Сочи»), н. Берглунд, н. Абдул («Ческе-Будеёвице», Чехия), н. Капустин («Трактор»), н. Рыбалкин, н. Петунин («Динамо» М), з. Кудако («Сибирь»), н. Гареев («Адмирал»), гт. Разин, в. Шугаев, в. Подъяпольский, н. Кодола, н. Гераськин, н. Лишка, н. Няттинен «Динамо» Р гт. С. Зубов, т. Ореховский («Сибирь»), т. Кулибаба, т. Лусиньш, в. Маховски («Спарта», Чехия), в. Матссон («Фрёлунда», Швеция), з. Коррадо (МОДО, Швеция), з. Алишаускас («Слован», Словакия), з. Цибульскис («Литвинов», Чехия), з. Фрейбергс («Комета», Чехия), н. Карьялайнен (ХК «Сочи»), н. Веннстрём («Эссят», Финляндия), н. Карсумс («Крефельд», Германия), н. Протапович («Автомобилист»), н. Пуарье («Кошице», Словакия), н. Шинкарук («Куньлунь Ред Стар»), н. Червены («Пеликанс», Финляндия), н. Радил («Спартак»), н. Тиивола («Эссят», Финляндия), н. Чуксте («Сан-Хосе», АХЛ) гт. Скудра, в. Галимов («Кярпят», Финляндия), н. Индрашис («Витязь»), н. Зырянов («Амур»), н. Грачёв («Адмирал»), н. Роб. Букартс («Витковице», Чехия), н. Столяров, н. Паршин, н. Джериньш, н. Дзиркалс (права перешли в «Куньлунь») з. Зиле, з. Сотниекс, з. Скарлетт, н. Дарзиньш, н. Елисеев, н. Берзиньш, н. Скворцов, н. Мамчицс, н. Мейя «Динамо» Мн н. Теденбю («Витязь»), в. Рыбар («Кярпят», Финляндия), з. Бенгтссон (СКА), з. Сапего («Торонто», АХЛ), н. Бек («Металлург» Мг) гендир. Шуневич, в. Фурх, з. И. Соловьёв («Калгари», НХЛ), н. Спунер, н. Принс (оба — «Автомобилист»), н. Паре («Авангард»), з. Знахаренко («Амур»), з. Фальковский (СКА), н. Козун («Амбри-Пиотта», Швейцария), н. Дроздов («Спартак») гт. Вудкрофт, н. Варфоломеев, н. Демков, н. Горбунов, н. Усов, н. Алистров, н. Мосалёв, в. Колосов, н. Буйницкий, з. Шинкевич

Большинство клубов Восточной конференции в июле обошлись минимальными корректировками в своих составах. «Ак Барс», помимо совершённого обмена с московским «Динамо», произвёл заключение контракта с защитником Кириллом Адамчуком и подтвердил переход нападающего Джордана Уила.

«Барыс» продлил контракт с главным тренером Юрием Михайлисом, вернул из «Локомотива» многоопытного защитника Романа Савченко и объявил о переходе канадского форварда Кристиана Томаса, который несколько лет назад защищал цвета «Трактора» в КХЛ. Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с Николаем Голдобиным и взял на просмотр двух воспитанников клуба — Даниила Апалькова и Ярослава Хабарова.

«Адмирал» до наложения запрета на регистрацию переходов успел заключить целый ряд просмотровых контрактов, а «Куньлунь» только в середине июля приступил к формированию своего состава. Китайский клуб определился с тренерским штабом и подписал ряд контрактов с игроками, которые должны войти в состав сборной Китая на предстоящих Олимпийских играх.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено