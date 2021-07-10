Григоренко и Плотников — в ЦСКА, Мозякин завершил карьеру. Таблица трансферов КХЛ

Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

Уже на следующей неделе команды Континентальной хоккейной лиги приступят к подготовке к новому сезону. Изучаем все изменения в составах клубов за прошедшее межсезонье.

Финалист минувшего розыгрыша Кубка Гагарина — ЦСКА — за месяц, прошедший с выхода предыдущей таблицы трансферов, полностью сформировал бригаду легионеров. В следующем сезоне за московский клуб будут играть вратарь Адам Рейдеборн, защитники Клас Дальбек и Джон Гилмор, а также нападающие Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрём. Также столичный клуб заключил контракты с нападающими Михаилом Григоренко и Сергеем Плотниковым.

Состав СКА пополнил бывший нападающий системы «Сан-Хосе Шаркс» Фредрик Хендемарк. Также питерские армейцы произвели масштабный обмен с «Витязем», участником которого стали сразу шесть хоккеистов. Состав подмосковного клуба пополнили нападающий Миро Аалтонен и защитник Виктор Антипин. Взамен в СКА переходят защитники Юрий Паутов, Даниил Пыленков, а также нападающие Захар Бардаков и Данила Моисеев.

«Локомотив» вернул из-за океана защитника Александра Елесина, а «Спартак» подтвердил ряд переходов, о которых сообщалось ещё в мае — в частности вратарём московского клуба официально стал шведский голкипер Оскар Данск. Состав «Сочи» пополнил шведский голкипер Магнус Хелльберг, которого в СКА заменил бывший вратарь ЦСКА Ларс Юханссон.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА в. Федотов («Трактор»), в. Рейдеборн («Ак Барс»), в. Киселёв («Амур»), з. Сведберг («Барыс»), н. Косоренков («СКА-Нева», ВХЛ), н. Нордстрём, з. Нестеров (оба — «Калгари», НХЛ), н. Григоренко («Коламбус», НХЛ), н. Валльмарк («Флорида», НХЛ), н. Плотников («Металлург» Мг) в. Юханссон (СКА), в. Шарыченков («Салават Юлаев»), з. Робинсон, н. Кемпе, н. Лайпсик, н. Коростелёв (оба — «Металлург» Мг), н. Телегин («Авангард»), з. Саморуков («Эдмонтон», НХЛ), н. Локтионов («Амур»), з. Рыков («Северсталь»), н. Мамин («Флорида», НХЛ), н. Шалунов з. Ибрагимов, з. Гилмор, н. Соркин, н. Окулов СКА н. Свечков («Лада», ВХЛ), н. Скоренов («Гомель», Беларусь), в. Юханссон (ЦСКА), з. Фальковский («Динамо» Мн), н. Хендемарк («Сан-Хосе», НХЛ), з. Паутов, з. Пыленков, н. Бардаков, н. Моисеев (все — «Витязь") в. Хелльберг, з. Бенгтссон (оба — «Динамо» Мн), з. Белов, н. Ткачёв («Лос-Анджелес», НХЛ), н. Подколзин («Ванкувер», НХЛ), з. Антипин, н. Аалтонен (оба — «Витязь») з. Кирсанов, н. Кемппайнен, н. Стрёмвалль «Йокерит» в. Терво («КеуПА, Финляндия), з. Линдбом («Биль», Швейцария), н. Турунен («Давос», Швейцария), н. Комбе (ХПК, Финляндия) в. Калниньш, в. Юкури («Лукко», Финляндия) з. Лепистё, з. Пудас («Шеллефтео», Швеция), н. Регин («Амбри-Пиотта», Швейцария), н. Савинайнен, н. Пильстрём, н. Мяэналанен («Кярпят», Финляндия) в. Линдбек, з. Грант, з. Кивистё, н. Хянникяйнен, н. Иконен «Динамо» М генмен. Сопин, гт. Кудашов, ст. Вяч. Козлов («Куньлунь»), т. Скопинцев, т. Савченков («Витязь»), тв. Веннстрём («Рёгле), з. А. Педан, н. Фисенко, н. Галиев (все — «Ак Барс»), н. Фёдоров («Спартак»), н. Петунин («Северсталь»), з. Войнов (без клуба), н. Никонов («Торпедо») генмен. Меркулов, гт. Крикунов, ст. Бабенко («Витязь»), т. В. Воробьёв («Амур»), т. Еремеев («Красная Армия», МХЛ), в. Гарипов («Трактор»), в. Жеренко (Финляндия), з. Хиетанен («Амбри-Пиотта», Швейцария), з. Григорьев, н. Кагарлицкий («Ак Барс»), н. Кучерявенко, н. Пяаярви, н. Яшкин («Аризона», НХЛ), н. Брюквин («Авангард»), н. А. Алексеев («Амур»), з. Верещагин («Торпедо») т. Скопинцев, в. Ерёменко, з. Бойков, з. Е. Зайцев, з. Волков, з. Гофман, з. Прибыльский, н. Брызгалов, н. О. Зайцев, н. Ефремов, н. Кулёмин, н. Линдберг, н. Игумнов, н. Муранов «Спартак» гт. Б. Миронов, т. Семёнов, тв. Ланден, в. Данск («Вегас», НХЛ), в. Красиков, н. Квартальнов (оба — ХК «Сочи»), з. Громов («Рязань», ВХЛ), з. Костенко («Лада», ВХЛ), з. Ручкин, н. Ковальчук, н. Хохлачёв (все — «Авангард»), з. Евенко, н. Авцин, н. Язьков, н. Бобылёв (оба — «Трактор»), н. Кугрышев, н. Солодухин (оба — «Салават Юлаев»), з. Хед («Лугано», Швейцария), н. Пономарёв («Шавиниган», QMJHL), н. Дроздов («Динамо» Мн) гт. Знарок, т. Витолиньш, тв. Перссон (сборная России), в. Гудачек, в. Беспалов («Прешов», Словакия), в. Трушков, з. Козловский ( оба — «Лада», ВХЛ) з. Кутейкин, з. Гришин, н. Радил («Динамо» Р), н. Ганзл («Тимро», Швеция), н. Зубов («Амур»), з. Кулик («Трактор»), н. Бакош (ХК «Сочи»), н. Никонцев («Металлург» Мг), н. Торченюк, н. Фёдоров («Динамо» М), н. Чернов, н. Юньков, н. Медведев, н. Кляузов, н. Львутин, н. Мишаков, н. Александров, н. Селин, з. Зубарев, з. Юсе («Рапперсвилль», Швейцария), н. Кара («Северсталь»), н. Котляревский («Адмирал»), з. Мусин, н. Аркалов (оба — «Витязь») з. Никишин, н. Лехтеря «Локомотив» н. Буше («Авангард»), н. Сагадеев («Барыс»), з. Елесин («Калгари»), н. Полунин («Амур»), н. Анисимов («Оттава»), н. Лихачёв (пробный контракт) в. Коновалов («Эдмонтон», НХЛ), з. Охтамаа, з. Савченко, з. Ковалёв, н. Ткачёв, н. Пулккинен (оба — «Трактор»), н. Романов, н. Ландер («Цуг», Швейцария), н. Коваленко («Ак Барс») в. Паскуале, з. Осипов, з. Рафиков, з. Черепанов, н. Ильенко, н. Коршков, н. Аверин, н. Д. Алексеев, н. Никулин «Витязь» гт. Бабенко («Динамо» М), т. Бойков, н. Индрашис («Динамо» Р), н. Оямяки («Линчёпинг», Швеция), н. Яремчук («Авангард»), з. Кемиляйнен («Таппара», Финляндия), з. Антипин, н. Аалтонен (оба — СКА), з. Лямин (без клуба), з. Мусин, н. Аркалов («Спартак»), н. Одетт («Лукко», Финляндия), н. Нестеров («Гомель», Беларусь) гт. Кравец, т. Савченков («Динамо» М), т. Игнатьев, т. Селивёрстов («Автомобилист»), з. Хультстрём («Металлург» Мг), з. Катичев, з. Ержабек, н. Даугавиньш («Берн», Швейцария), н. Артюхин, н. Дэнфорт («Коламбус», НХЛ), н. Теденбю («Динамо» Мн), н. Дергачёв («Авангард»), з. Паутов, з. Пыленков, н. Бардаков, н. Моисеев (все — СКА) т. Бец, т. Малков, т. Оленев, в. Тодыков, в. Дорожко, з. Бородкин, н. Смолин, н. Гончаров «Торпедо» в. Мурыгин, з. Микулович («Буран», ВХЛ) з. Турбин («Амур»), з. Лыпкань («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Гривик («Лександ», Швеция), н. Тянулин («Крефельд», Германия), н. Бабенко («Рубин», ВХЛ), з. Верещагин («Динамо» М), н. Агостино («Торонто», АХЛ), н. Заар («Рёгле», Швеция), з. Мартынов («Металлург» Мг), н. Крикуненко (пробный контракт) з. Уайдман, н. Жафяров (оба — НХЛ), н. Шварц («Адлер», Германия), н. Никонов («Динамо» М), в. Серебряков («Адмирал»), з. Бобряшов («Лада») з. Марин, з. Мишарин, н. Веряев, н. Шенфельд, н. Гончарук, н. Дробин ХК «Сочи» з. Дьяков («Юность», Беларусь), з. Камалов («Амур»), н. Вихарев («Северсталь»), н. Бакош («Спартак»), н. Баканов («Куньлунь»), н. Пилипенко («Автомобилист»), в. Хелльберг (СКА), н. Шэн («Провиденс», АХЛ) в. Красиков («Спартак»), н. Карьялайнен («Динамо» Р), н. Шмелёв («Салават Юлаев») гт. Ставровский, в. Третьяк, з. Ю. Александров, н. Точицкий «Северсталь» з. Петрищев («Салават Юлаев»), з. Стенквист («Эссят», Финляндия), з. Пресс («Лукко», Финляндия), н. Рооба («ЮП», Финляндия), н. Рассказов («Амур»), н. Кара («Спартак»), з. Рыков (ЦСКА), з. Тимашов («Сибирь») з. Провольнев («Аризона», НХЛ), з. Виттасмяки, з. Лалонд, з. Адамчук («Ак Барс»), н. Гареев, н. Вихарев (ХК «Сочи»), н. Берглунд, н. Абдул, н. Капустин («Трактор»), н. Рыбалкин, н. Петунин («Динамо» М), з. Кудако («Сибирь»), н. Гареев («Адмирал») гт. Разин, в. Шугаев, в. Подъяпольский, н. Кодола, н. Гераськин, н. Лишка, н. Няттинен «Динамо» Р гт. С. Зубов, т. Ореховский («Сибирь»), т. Кулибаба, т. Лусиньш, в. Маховски («Спарта», Чехия), в. Матссон («Фрёлунда», Швеция), з. Коррадо (МОДО, Швеция) н. Карьялайнен (ХК «Сочи»), н. Веннстрём («Эссят», Финляндия), н. Карсумс («Крефельд», Германия), н. Протапович («Автомобилист»), н. Пуарье («Кошице», Словакия), н. Шинкарук («Куньлунь Ред Стар»), н. Червены («Пеликанс», Финляндия), н. Радил («Спартак»), н. Тиивола («Эссят», Финляндия) гт. Скудра, н. Индрашис («Витязь»), н. Зырянов («Амур») з. Зиле, з. Сотниекс, з. Скарлетт, н. Дарзиньш, н. Елисеев, н. Берзиньш, н. Скворцов, н. Мамчицс, н. Мейя «Динамо» Мн н. Теденбю («Витязь»), в. Рыбар («Кярпят», Финляндия), з. Бенгтссон (СКА), н. Бек («Металлург» Мг) гендир. Шуневич, з. И. Соловьёв («Калгари», НХЛ), н. Спунер, н. Принс (оба — «Автомобилист»), н. Паре («Авангард»), з. Знахаренко («Амур»), з. Фальковский (СКА), н. Козун («Амбри-Пиотта», Швейцария), н. Дроздов («Спартак») гт. Вудкрофт, н. Варфоломеев, н. Демков, н. Горбунов, н. Усов, н. Алистров, н. Мосалёв, в. Колосов, н. Буйницкий, з. Шинкевич

Значительные изменения произошли в составе магнитогорского «Металлурга». Лучший снайпер в истории отечественного хоккея Сергей Мозякин объявил о завершении игровой карьеры. Также уральский клуб покинули Сергей Плотников, Егор Мартынов и Тейлор Бек.

«Авангард» заключил контракт с лучшим нападающим минувшего чемпионата мира словацким форвардом Петером Цеглариком, а «Ак Барс» подписал бывшего защитника «Бостон Брюинз» Стивена Кемпфера.

В свою очередь «Адмирал» приступил к формированию команды с нуля. Приморский клуб сделал акцент на возвращении в команду игроков, уже игравших во Владивостоке. Состав «моряков» пополнили голкиперы Иван Налимов, Никита Серебряков, нападающие Дмитрий Лугин и Дмитрий Саюстов, а также братья Владислав и Вячеслав Ушенины.