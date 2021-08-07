Россия – обладатель Кубка Глинки/Гретцки! Наши юниоры выиграли все матчи на турнире

До начала матча словаки были самой надёжной командой, но пропустили целых семь раз.

В финале Кубка Глинки/Гретцки – 2021 встретились самая результативная и самая надёжная команды турнира. За предыдущие четыре матча российские юниоры забросили 28 шайб (на одну больше, чем их сегодняшние соперники), а их словацкие оппоненты позволили лишь девять раз поразить собственные ворота – ровно столько же они пропустили в товарищеской игре с россиянами за несколько дней до начала первенства. Однако сегодня подопечным Владимира Филатова противостояла уже будто совсем другая команда, лидером которой являлся лучший бомбардир (и снайпер – на пару с Матвеем Мичковым) турнира Далибор Дворски, промолчавший в предыдущей очной встрече. Обе команды ещё не знали горечи поражений на этом форуме, и после сегодняшнего матча должен был остаться лишь один непобеждённый коллектив.

Впервые за весь розыгрыш Кубка сборная России покинула чешский Бржецлав, в котором провела все предыдущие игры, и переехала в словацкий городок Пьештяны, где хозяевам оказали неплохую поддержку местные болельщики.

Российская юниорка тяжело входила в матчи на этом турнире, и на этот раз первый период изначально тоже не сулил ей ничего хорошего. Команды обменялись опасными атаками в самом дебюте встречи, но россияне не смогли нанести бросок, а вот сборная Словакии едва не распечатала ворота Сергея Иванова, однако шайба угодила в штангу.

Ближе к середине двадцатиминутки проявилась ещё одна типичная для нашей сборной проблема недисциплинированности, и за небольшой отрезок подопечные Владимира Филатова дважды оказывались в меньшинстве. Словаки на правах хозяев играли с позиции силы, свободно комбинировали в зоне россиян, при этом взаимодействуя на высокой скорости, но под все вылетавшие из-под их клюшек броски самоотверженно бросались защитники, а в те моменты, когда они не успевали принимать на себя пущенные шайбы, на высоте был Иванов, не раз оставивший нашу команду в игре.



А вот российским юниорам с первой же попытки удалось реализовать численное преимущество. Возникшая у ворот Растислава Элиаша суматоха привлекла к себе всё внимание словаков, и те оставили в одиночестве Ивана Мирошниченко, который воспользовался неразберихой и открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

На этом турнире уже можно было привыкнуть к тому, что за одним голом нашей сборной можно тут же ждать следующего. Так произошло и сегодня – уже спустя минуту после первой шайбы россияне отличились во второй раз. Индивидуальным мастерством блеснул Андрей Малявин, который оторвался от опеки и неотразимо бросил в верхний угол ворот Элиаша.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

А на перерыв наши ребята ушли и вовсе с преимуществом в три шайбы. Иван Демидов остроумным пасом нашёл на пятачке Семёна Синяткина, и тот, находясь в окружении защитников, быстро переправил её в сетку.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Такой результативный первый период в исполнении россиян ничуть не смутил соперников, и те сразу же после выхода из раздевалок как ни в чём не бывало попытались вернуться в игру. И одну шайбу им отыграть удалось – Александру Перевалову не удалось остановить сольный проход Юрая Слафковски через всю площадку, чем словак, естественно воспользовался и выдал пас на Филипа Мешара, так же без особого сопротивления замкнувшего передачу.

Радовались словаки недолго – подопечные Владимира Филатова тут же ответили дуплетом. Дубль оформил Мирошниченко, которому шедевральный пас отдал Илья Роговский, а затем Михаил Гуляев вынудил главного тренера хозяев Ивана Фенеша произвести замену голкипера.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Вышедший вместо Элиаша Патрик Юрчак на время остановил голевой поток россиян и даже нейтрализовал выход Матвея Мичкова. К слову, лидер атак наших юниоров выглядел не так ярко, как в предыдущих матчах, хотя создавал остроту и отметился голевой передачей на Гуляева. К счастью, и без Матвея у сборной России нашлось кому забивать, а вот словакам было тяжело найти путь к воротам Иванова без Далибора Дворски, который был совершенно незаметен.

В начале третьего периода команды снова обменялись заброшенными шайбами. Сперва Адам Жлнка расторопнее всех среагировал после вбрасывания – за его броском не уследил ни Сергей Иванов, ни операторы трансляции. А уже через пару минут Илья Роговский воспользовался ошибкой защитника словаков и заставил Юрчака достать снаряд из сетки.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Ближе к концу основного времени скорости заметно упали. Словаки не так часто включались, активизировавшись лишь незадолго до исхода 20-й минуты третьего периода, а россияне уже были не так нацелены на ворота, в зоне соперника больше концентрировались на контроле, а в своей порой играли немного беспечно, давая хозяевам площадки шансы сократить разрыв.

За пять минут до конца словаки получили ещё один шанс на розыгрыш лишнего, и Иван Фенеш решил сменить вратаря на шестого полевого игрока, что привело лишь к голу Матвея Мичкова, который забрасывал хотя бы одну шайбу в каждой игре турнира.

Наши юниоры одержали убедительную победу в финале, взяв верх во всех матчах на турнире, и в пятый раз в истории СССР/России выиграли Кубок Глинки/Гретцки. Подопечным Владимира Филатова удалось защитить титул.