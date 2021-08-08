16-летний словак – конкурент Матвея Мичкова на драфте-2023? Кто такой Далибор Дворски

Состоявшийся вчера финал 30-го розыгрыша Кубка Глинки/Гретцки не завершился сенсацией – юниорская сборная России под руководством Владимира Филатова со счётом 7:2 уверенно обыграла сверстников из Словакии и в пятый раз в истории завоевала золотые медали традиционного летнего турнира.

Однако для словаков, даже несмотря на крупное поражение в решающем матче, прошедшее первенство всё равно закончилось огромным успехом. Команда, уже давно не выходившая из группы, во главе с Иваном Фенешем впервые в истории добралась до финала, оставив за пределами полуфиналов сборную США, обойдя шведов в борьбе за первое место в квартете В и разобравшись с финскими юниорами на пути к встрече с Россией.

В течение последней недели на турнире блистала целая плеяда талантливых словацких хоккеистов, некоторые из которых высоко котируются перед драфтом следующего года. Это и полевые игроки – форварды Филип Мешар и Юрай Слафковски, и защитник Шимон Немец, — каждый из которых вошёл в десятку лучших бомбардиров по итогам группового этапа, и голкипер Растислав Элиаш, которого рассматривают как лучшего вратаря на будущей ярмарке.

Однако занял первую строчку в списке самых результативных игроков словаков и стал игроком, который привлёк к себе наибольшее количество внимания, 16-летний центральный нападающий Далибор Дворски, который входит в и без того солидный список хоккеистов, доступных для выбора на драфте-2003.

На протяжении последних несколько лет Дворски выступал за юниорские клубы Швеции и Словакии, а в прошлом сезоне, помимо игры за Шеллефтео АИК, успел дебютировать во взрослом хоккее в составе команды «Банска Бистрица». Там он уже в 10-м матче в возрасте 15 лет, 7 месяцев и 18 дней стал самым молодым автором гола в истории словацкого высшего дивизиона, превзойдя рекорд, установленный Марианом Габориком.

Кубок Глинки/Гретцки стал для молодого словака первым турниром в свитере национальной сборной, и на нём он сразу же стал одной из главных звёзд не только в команде, но и на всём первенстве. После трёх матчей группового этапа Дворски был единственным игроком, набравшим двузначное количество очков – семь голов, включая два хет-трика в ворота сборных США и Швейцарии, и четыре голевые передачи вывели Далибора на первое место в списке бомбардиров Кубка.

Тем не менее, по итогам турнира самым результативным игроком стал нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков – новый рекордсмен первенства по набранным очкам (13) и один из тех, с кем Дворски будет претендовать на ранний выбор на драфте через два года. В этом споре россиянин на сегодняшний день выглядит предпочтительнее – Мичков, который старше словака на полгода, стабильнее выступил на Кубке, что хорошо было заметно в финальном матче. Матвей закончил игру с голом и голевой передачей и очень часто угрожал воротам Элиаша и сменившего его во втором периоде Патрика Юрчака, в то время как Далибор после неплохого начала совсем растворился на площадке и был едва заметен, редко напоминая о себе.

Тем не менее Дворски провёл выдающийся турнир, на котором показал хоккейному миру и множество своих сильных сторон. Помимо солидной техники словак обладает отличным голевым чутьём и хлёстким кистевым броском. Далибор хорошо выбирает позицию и уверенно действует на пятачке, а помогают ему в этом достаточно крупные для 16-летнего игрока габариты – рост 184 см и вес 85 кг.

За два года до драфта ещё многое может поменяться, но на сегодняшний день Далибор Дворски – определённо один из тех игроков, за развитием которого стоит последить отдельно. На Кубке Глинки/Гретцки он уже продемонстрировал, что его не просто так считают одной из главных надежд всего словацкого хоккея, и юниорский чемпионат мира – 2022, который пройдёт в следующем мае в финских городах Хельсинки и Тампере, даст нам ещё одну возможность увидеть, на что способен этот игрок.

Полноправным конкурентом Матвея Мичкова Дворски пока называть рано – за звание первого номера драфта с россиянином, уже не раз показавшим себя, будет соперничать канадец Коннор Бедард, но словак вполне может составить им компанию в тройке главных фаворитов. А пока же Далибор продолжит развиваться в Швеции, где, возможно, уже в предстоящем сезоне полностью перейдёт с юниорского уровня на молодёжный.