Россия с победы стартовала на чемпионате мира. Наши перевернули матч за 13 секунд!

В международном хоккее редко случаются длинные паузы между соревнованиями. Календарный год традиционно открывается МЧМ, затем проходит турнир лучших юниоров, потом взрослый мировой форум, а там уже и новый сезон Евротура не за горами. Женский хоккей при этом, как правило, шагает в тени мужского, турниры проводятся примерно в одно время, и из-за этого внимание к и без того непопулярному виду спорта снижается до минимума.

Но в 2021 году, благодаря пандемии, ЖЧМ вырвался из информационной блокады. Турнир, который планировали провести в мае, перенесли на август, когда в мировом хоккее нет других событий: Кубок Глинки/Гретцки среди юниоров уже завершён, в КХЛ только ждут старт сезона, а в Америке в это время самый разгар отпусков. В ЖЧМ, разумеется, участвует и сборная России, и в ночь с субботы на воскресенье наша команда провела первый матч в Калгари.

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Главным тренером женской сборной России с июля 2019 года является Евгений Бобарико, который ранее долгое время работал с молодёжными женскими национальными командами. В минувшем сезоне он также возглавлял «Динамо-Нева» из Санкт-Петербурга. Главные поставщики кадров для сборной в российском женском хоккее — уфимская «Агидель» и нижегородский «СКИФ». Оба клуба командировали в Калгари по семь хоккеисток.



В дебютной встрече на ЖЧМ-2021 России противостояла сборная Швейцарии. Наши девушки владели игровым преимуществом, но до середины матча не могли пробить голкипера соперниц. В то же время уже на 11-й минуте Швейцария вышла вперёд усилиями Алины Мюллер. Перелом случился на отметке 30:49: Валерия Павлова из красноярской «Бирюсы» сравняла счёт, а уже через 13 секунд сборную России вывела вперёд Виктория Кулишова, представляющая СКИФ.

От этого двойного удара швейцарки оправиться не смогли, Россия довела матч до победы, а за три минуты до сирены финальную точку в игре поставила защитник Мария Баталова из «Агидели».



Есть первая победа на ЖЧМ, но нужно понимать, что Швейцария — объективно самый слабый соперник в нашей группе. Впереди у наших девушек сражения с Финляндией, а также с командами США и Канады — абсолютными гегемонами в женском хоккее.

Права на видео принадлежат IIHF. Видео можно посмотреть в «твиттере» ФХР.

Вообще, женский чемпионат мира по хоккею — весьма предсказуемый турнир. Он проводится с 1990 года (практически каждый год, за исключением олимпийских сезонов), и за это время лишь один раз вывеска финала была не «Канада — США». Но любопытно, что случилось это на прошлом чемпионате мира в 2019 году: сборная Финляндии устроила оглушительную сенсацию, обыграв в полуфинале Канаду, но в решающем матче чуть сильнее оказались американки (2:1).



Интересно, что если в 90-е и начале нулевых годов всё женское мировое золото забирала Канада, то в последние 10-12 лет «рулит» сборная США, которая с 2008 года проиграла лишь один турнир. А что же Россия? Максимальным достижением для наших хоккеисток на чемпионатах мира является бронза — на пьедестал наши девушки поднимались в 2001, 2013 и 2016 годах.



Объективно, место сборной России в иерархии женского хоккея — четвёртое, после США, Канады и Финляндии. Но в нашей команде, конечно, настроены изменить этот расклад хотя бы на этом турнире.

Евгений Бобарико главный тренер женской сборной России по хоккею «Что делать, чтобы зацепить Канаду в ближайшем матче? Верить! Выполнять игровое задание и показывать максимум, на который способны».

Согласно регламенту турнира, сборная России, как и остальные 5 команд из группы А, точно выйдет в плей-офф чемпионата мира. Там к топ-сборным присоединятся ещё три лучшие команды из группы B (вероятно, это будут Чехия, Германия и Япония) и будут составлены четвертьфинальные пары.



В интересах сборной России занять место в группе повыше, чтобы в четвертьфинале получить соперника попроще. Ближайшая игра у наших девушек уже завтра, матч с «кленовыми листьями» начнётся в час ночи по московскому времени.