Стал известен состав женской сборной России на ЖЧМ-2021

Тренерский штаб женской национальной сборной России назвал состав для участия в женском чемпионате мира-2021, который пройдёт с 20 по 31 августа в Калгари (Канада).



Вратари: Валерия Меркушева («СКИФ», Нижегородская область), Надежда Морозова («Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Анна Пругова («Агидель», Уфа).



Защитники: Мария Баталова, Анна Шибанова (обе – «Агидель», Уфа), Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе – «СКИФ», Нижегородская область), Лиана Ганеева, Юлия Смирнова (обе – «Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе – «Торнадо», Московская область);



Нападающие: Александра Вафина, Фануза Кадирова, Кристи Шашкина (все – «Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, София Лифатова (все – «Бирюса», Красноярск), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина (все – «Агидель», Уфа), Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Екатерина Лихачёва, Ландыш Фаляхова (все – «СКИФ», Нижегородская область).



На предварительном этапе россиянки сыграют в группе А с командами Швейцарии, Финляндии, Канады и США.



Расписание матчей сборной России на ЖЧМ-2021:



22 августа, 01:00 мск, Россия – Швейцария.

23 августа, 01:00 мск, Канада – Россия.

24 августа 21:00 мск, США – Россия.

25 августа, 21:00 мск, Россия – Финляндия.



Четвертьфинальные матчи состоятся 28 и 29 августа, полуфинальные – 30 и 31 августа. Матч за 3-е место пройдет 31 августа, финал – 1 сентября.