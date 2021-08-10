Стал известен состав женской сборной России на ЖЧМ-2021

Тренерский штаб женской национальной сборной России назвал состав для участия в женском чемпионате мира-2021, который пройдёт с 20 по 31 августа в Калгари (Канада).
Вратари: Валерия Меркушева («СКИФ», Нижегородская область), Надежда Морозова («Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Анна Пругова («Агидель», Уфа).
Защитники: Мария Баталова, Анна Шибанова (обе – «Агидель», Уфа), Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе – «СКИФ», Нижегородская область), Лиана Ганеева, Юлия Смирнова (обе – «Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе – «Торнадо», Московская область);
Нападающие: Александра Вафина, Фануза Кадирова, Кристи Шашкина (все – «Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, София Лифатова (все – «Бирюса», Красноярск), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина (все – «Агидель», Уфа), Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Екатерина Лихачёва, Ландыш Фаляхова (все – «СКИФ», Нижегородская область).
На предварительном этапе россиянки сыграют в группе А с командами Швейцарии, Финляндии, Канады и США.
Расписание матчей сборной России на ЖЧМ-2021:
22 августа, 01:00 мск, Россия – Швейцария.
23 августа, 01:00 мск, Канада – Россия.
24 августа 21:00 мск, США – Россия.
25 августа, 21:00 мск, Россия – Финляндия.
Четвертьфинальные матчи состоятся 28 и 29 августа, полуфинальные – 30 и 31 августа. Матч за 3-е место пройдет 31 августа, финал – 1 сентября.
- 10 августа 2021
-
13:33
-
13:06
-
12:52
-
12:15
-
12:02
-
11:55
-
11:28
-
10:43
-
10:18
-
09:52
-
09:39
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
08:00
- 9 августа 2021
-
23:18
-
23:12
-
23:01
-
22:36
-
22:24
-
22:15
-
21:46
-
21:23
-
20:53
-
20:42
-
20:10
-
19:30
-
18:31
-
18:16
-
17:46
-
17:34
-
17:12
-
16:59