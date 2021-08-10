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Стал известен состав женской сборной России на ЖЧМ-2021

Стал известен состав женской сборной России на ЖЧМ-2021
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Тренерский штаб женской национальной сборной России назвал состав для участия в женском чемпионате мира-2021, который пройдёт с 20 по 31 августа в Калгари (Канада).

Вратари: Валерия Меркушева («СКИФ», Нижегородская область), Надежда Морозова («Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Анна Пругова («Агидель», Уфа).

Защитники: Мария Баталова, Анна Шибанова (обе – «Агидель», Уфа), Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе – «СКИФ», Нижегородская область), Лиана Ганеева, Юлия Смирнова (обе – «Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе – «Торнадо», Московская область);

Нападающие: Александра Вафина, Фануза Кадирова, Кристи Шашкина (все – «Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, София Лифатова (все – «Бирюса», Красноярск), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина (все – «Агидель», Уфа), Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Екатерина Лихачёва, Ландыш Фаляхова (все – «СКИФ», Нижегородская область).

На предварительном этапе россиянки сыграют в группе А с командами Швейцарии, Финляндии, Канады и США.

Расписание матчей сборной России на ЖЧМ-2021:

22 августа, 01:00 мск, Россия – Швейцария.
23 августа, 01:00 мск, Канада – Россия.
24 августа 21:00 мск, США – Россия.
25 августа, 21:00 мск, Россия – Финляндия.

Четвертьфинальные матчи состоятся 28 и 29 августа, полуфинальные – 30 и 31 августа. Матч за 3-е место пройдет 31 августа, финал – 1 сентября.

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