У женской сборной России третье поражение подряд на ЧМ. Наши уступили Финляндии

После успешного стартового матча чемпионата мира, в котором женская сборная России по хоккею обыграла сверстниц из Швейцарии, уступая по ходу встречи, подопечные Евгения Бобарико попали под каток в виде двух сильнейших сборных – Канады и США. Поражения 1:5 в игре с «кленовыми» и 0:6 в противостоянии с действующими чемпионками не стали сенсацией – разница в классе на сегодняшний день более чем очевидна, поэтому посыпать голову пеплом после поражений в штабе сборной не стали, и, более того, даже нашли в них некоторый позитив: «Игры с Канадой и США были очень полезны. Мы видим, куда нам стремиться и как развивать российский женский хоккей. Мы спокойно готовимся к матчу с Финляндией, добавляем от игры к игре. Многое будет зависеть от движения и выполнения игрового задания», — сказал после матча со «звёздно-полосатыми» Бобарико.

Сегодняшние соперницы россиянок провели на турнире только две встречи, также не сумев сломить сопротивление североамериканских сборных и закончив два матча с общим счётом 3:8.

В последние годы противостоянии России и Финляндии на чемпионатах мира было довольно-таки равным – из пяти предыдущих встреч финки выиграли в трёх случаях, при этом россиянки взяли верх в матче за бронзу ЧМ-2016. Однако последняя игра, прошедшая в рамках чемпионата мира 2019 года, завершилась убедительной победой хоккеисток из Суоми со счётом 4:0. Все авторы заброшенных в том матче шайб вышли на лёд и сегодня, как и капитан сборной Енни Хиирикоски, 23 августа ставшая рекордсменкой по количеству матчей в высшем дивизионе чемпионата мира. Встреча с командой России стала для неё 71-й игрой в рамках ЧМ.

Уже в первом периоде финская сборная почти повторила результат игры двухлетней давности. После достаточно спокойного начала периода финки отличились трижды за семь минут. Счёт открыла Сусанна Тапани, замкнувшая передачу Мишель Карвинен после стремительной контратаки. Затем Петра Ниеминен, забросившая шайбу в матче 2019 года, поразила ворота Валерии Меркушевой, которая во второй раз за турнир вышла в стартовом составе. Петра воспользовалась неразберихой в обороне и в окружении трёх соперниц первой оказалась на добивании после броска всё той же Карвинен. Третий гол, автором которого оказалась Енниина Нюлунд, стал практически идентичной копией первого с той лишь разницей, что вместо быстрой контратаки его предварило долгое владение финками шайбой в зоне сборной России.

К концу первой двадцатиминутки подопечные Паси Мустонена сбавили обороты и нанесли лишь ещё один бросок, который отразила Надежда Морозова, заменившая Меркушеву после третьей пропущенной шайбы.

Во второй трети игры ни одной из команд не удалось отличиться. Финки намеренно отдали инициативу, которой хоккеистки сборной России воспользоваться не смогли – ни один из четырёх бросков (столько же было нанесено россиянками за первый период) не доставил проблем Анни Кейсала.

Заключительная двадцатиминутка едва не началась с гола нашей команды, однако бросок Ольги Сосиной угодил в штангу. А вот финки воспользовались первым же моментом после выхода из раздевалок и увеличили преимущество в счёте, «размочив» Надежду Морозову – дубль на счету Ниеминен, подобравшей шайбу после вбрасывания и в одиночку создавшей и реализовавшей голевой момент. Взятие ворот осталось единственным в третьем периоде – на табло так и остались цифры 0:4. День сурка для обеих команд, ведь так заканчивается уже вторая подряд их встреча в рамках чемпионатов мира.

Это поражение, пожалуй, в какой-то степени сыграло на руку нашей сборной. Дело в том, что в случае победы она могла бы встретиться в четвертьфинале, в который подопечные Бобарико гарантированно бы попали, с командой Чехии, занимающей первое место в группе В. Однако вместо этого в первом матче плей-офф россиянки сыграют с командой Швейцарии, которую они уже обыгрывали на групповом этапе. Надеемся на повторение результата.