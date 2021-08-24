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Россия проиграла США на женском чемпионате мира по хоккею 2021 года, обзор матча, рекорд Хилари Найт

Попали под каток. Россия не смогла остановить лучшую команду в мире, проиграв США 0:6
Сергей Емельянов
Попали под каток
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Шансов на другой исход не было задолго до начала матча – американки фактически непобедимы в женском хоккее.

Сборная России взяла успешный старт на женском чемпионате мира по хоккею. В стартовой игре наши девушки переиграли команду Швейцарии (3:1). Пропустив первыми, подопечные Евгения Бобарико проиграли соперницам 0:1, но смогли переломить ход матча и одержать первую победу на этом турнире. В следующем матче россиянки встречались с хозяйками первенства – сборной Канады. На протяжении 27 минут нашим удавалось удерживать свои ворота в неприкосновенности. Но класс команд уж слишком не равен – канадки забросили пять шайб кряду, в результате одержав уверенную победу – 5:1.

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В третьей игре россиянкам предстояло померяться силами с главным фаворитом турнира – сборной США. Начиная с 2008 года, состоялось девять чемпионатов мира по хоккею среди женщин. На этом временном отрезке «звёздно-полосатые» одержали восемь побед на этом временном отрезке, лишь однажды (в 2012 году) уступив представительницам Канады в решающем матче. Более того, в последний раз американские хоккеистки терпели поражение в игре мирового первенства 8,5 лет назад – в 2013 году канадки обыграли американок в матче группового этапа (3:2 Б), но в финале «звёздно-полосатые» взяли реванш. В 2014 году канадки завоевали золотые медали на Олимпийских играх в Сочи. И с тех пор американки выиграли четыре чемпионата мира кряду, заодно отпраздновав успех и на Олимпиаде в Южной Корее.

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Перед стартом нынешнего чемпионата мира Россия и США провели контрольный матч, в котором американки одержали крупную победу – 6:0. С двух побед «звёздно-полосатые» стартовали и на самом мировом форуме, с одинаковым счётом 3:0 переиграв команды Швейцарии и Финляндии. И если кто-то, глядя на не самые большие счета, мог начать испытывать иллюзии относительно результата сегодняшнего матча, то необходимо было посмотреть чуть глубже. В игре с Финляндией американки перебросали соперниц почти в четыре раза – 39:10, и только роскошная игра голкипера Меери Райсанен уберегла бронзового призёра минувшей Олимпиады от тотального разгрома. Россиянки в Пхёнчхане остались четвёртыми, уступив финкам (2:3) в матче за третье место.

Так что в отчётной игре нашим девушкам предстояло прыгнуть выше головы, чтобы хотя бы навязать достойное сопротивление лучшей команде мира. Американки открыли счёт в матче на 12-й минуте первого периода, когда отличилась Бритта Кёрл. Лучший снайпер сборной США на этом чемпионате мира Грейс Зумвинкл не смогла переиграть голкипера российской команды Анну Пругову в ближнем бою, однако подоспевшая на отскок Кёрл оказалась самой расторопной на пятаке, с добивания отправив шайбу в ворота нашей сборной. Соотношение бросков в створ по итогам стартовых 20 минут игры зафиксировало подавляющее игровое преимущество американок – 21:4.

ЧМ-2021 (ж). Группа A
24 августа 2021, вторник. 21:00 МСК
США
Окончен
6 : 0
Россия
1:0 Кёрл (Зумвинкл, Келлер) – 11:50' (5x5)   2:0 Найт (Декер) – 23:17' (5x5)   3:0 Стеклейн (Паннек) – 37:25' (5x5)   4:0 Паннек (Хэрмон, Стеклейн) – 42:45' (5x4)   5:0 Мёрфи (Келлер) – 46:13' (5x4)   6:0 Комфер (Зумвинкл, Бозек) – 47:53' (5x5)

Не изменился характер встречи и на старте второго периода – Пругова раз за разом вступала в игру, нейтрализуя угрозы в исполнении американской команды. В большинстве могла забивать Аманда Кессел, сестра звезды НХЛ Фила Кессела, но Анна поймала шайбу в ловушку. А вот через несколько мгновений справиться с броском Хилари Найт она уже была не в состоянии. На четвёртой минуте второго отрезка американская нападающая броском в падении упрочила преимущество своей команды в счёте.

Права на видео принадлежат Международной федерации хоккея. Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Благодаря этому голу 32-летняя Найт стала самым результативным игроком в истории женских чемпионатов мира, побив рекорд своей соотечественницы Кэмми Гранато. В активе Найт стало 45 точных бросков, тогда как на счету завершившей карьеру Гранато 44 заброшенные шайбы. Заодно Найт сравнялась с Гранато по количеству очков, набранных на мировых первенствах.

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В середине отрезка Найт могла оформлять дубль, но выкатившись «один на один» с Пруговой отправила шайбу в штангу. Каркас спасал российскую команду ещё неоднократно в ходе этого матча, но за 2,5 минуты до конца второго периода шайба всё-таки нашла путь в ворота россиянок – защитница Ли Стеклейн идеально приложилась от синей линии.

В заключительном периоде в ворота Анны влетели ещё две шайбы – при игре в большинстве цель поразили Келли Паннек и Эбби Мёрфи. После пятого пропущенного гола отразившая 44 броска Пругова уступила место в воротах Валерии Меркушевой. Но и она недолго оставалась «сухой» – успех праздновала сестра нападающего «Колорадо» Джесси Комфер. Сборная России не смогла остановить американский каток, потерпев итоговое поражение со счётом 0:6. Итоговая статистика матча зафиксировала превосходство американок по броскам в створ – 55:11. Лучшая команда в мире продолжает своё уверенное победное шествие на мировых первенствах.

Сильно переживать российским девушкам не стоит, ведь два поражения во встречах с североамериканскими сборными на групповом этапе напрашивались и ожидались задолго до начала турнира. Уже завтра подопечным Бобарико предстоит провести последнюю игру на предварительном этапе мирового первенствах – в соперницах сборная Финляндии. От исхода этой встречи будет зависеть соперник российских девушек по четвертьфиналу. Согласно регламенту соревнования, в плей-офф выходят все пять сборных из сильнейшей группы и ещё три команды добираются из параллельного квинтета.

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В случае победы в завтрашнем матче, россиянки обеспечат себе третье место в своей группе, и в первой игре плей-офф практически наверняка сыграют со сборной Чехии, которая должна занять первое место в группе B. Тогда как в случае неудачи в игре с командой Финляндии, россиянки опустятся на четвёртое место в своей пятёрке, и в самом важном матче турнира снова сразятся с неуступчивой Швейцарией. Таков формат проведения женского чемпионата мира.

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