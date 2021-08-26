Олимпийский отбор начался с сенсации! Беларусь проиграла в хоккей Польше!

Пока клубы КХЛ готовятся к старту 14-го сезона, в рамках олимпийской квалификации проходят финальные раунды. В нём участвуют и сборные Беларуси и Латвии. Для обоих сборных этот турнир имеет огромное значение. Сборная Беларуси отправилась в Братиславу, где её соперниками стали страна-хозяйка, Австрия и Польша. С последними наши соседи и стартовали на этом турнире. Олимпийский отбор начался с сенсации!

После провального чемпионата мира, в сборной Беларуси поменялся тренер – место главного занял тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт, который дважды за три сезона выводил «зубров» в плей-офф. Также в сборной удалось собрать сильный состав: на месте форвард «Нью-Джерси» Шарангович, новичок «Автомобилиста» Принс и другие. Да, в ростере белорусов было пару «болячек», например, во вратарской линии. Там числятся два безработных вратаря: 35-летний Тэйлор и 24-летний Кульбаков, оба далеки от уровня КХЛ. Однако на бумаге это не должно было помешать обыграть поляков. Как оказалось, в реальности ситуация совсем другая.

Если поляки целенаправленно играли в откат с самого начала, то белорусы выглядели совсем уж сонными по непонятным причинам. Нули на табло были в первом перерыве, во втором. За два периода подопечные Вудкрофта не создали ни одного яркого момента у ворот Мюррея, канадского героя сборной Польши. В начале года, не без его помощи, поляки выбили из олимпийской гонки сборную Казахстана. Тогда польский «Гашек» сделал 51 сейв в решающем матче! Сегодня он отразил 46 бросков.

Казалось бы, после перерыва сборная Беларуси ожила, стала больше бросать, тут же появились моменты. Но этими возможностями они не воспользовались. Чего не скажешь о поляках, которые реализовали чуть ли не единственный момент в периоде, да ещё и в самой концовке. Это сильный психологический удар по сопернику, который только начал нащупывать свой хоккей. В итоге поляки отбились от последних атак белорусов и смогли одержать первую в истории официальную победу над своими восточными соседями.

«Мы ждали такой игры от поляков»

Вот что после матча сказал защитник сборной Беларуси Кирилл Готовец: «Тут комментарии излишни, счёт на табло. Надо отдать должное вратарю соперника, он великолепно сыграл. Мы ждали, что сборная Польши будет больше играть от обороны, выжидать свои моменты, что по итогу и получилось», — сказал защитник.

«Вратарь соперника провёл замечательный матч»

После матча Крэйг Вудкрофт сказал следующие слова: «Поздравляю сборную Польши с победой. Наша команда сегодня создала достаточное количество опасности на льду, в первую очередь, чтобы забросить. Но, как вы видите, в итоге игра сложилась совсем по-другому.

Почему сегодня не удалось забросить? В первую очередь, вратарь соперника провел блестящий матч. Временами мы слишком сильно увлекались прессингом, что выглядело логично по сценарию сегодняшнего матча. У нас было очень много возможностей, чтобы показать себя, но творилось безумие. В результате получилось то, что получилось. Соперник сыграл очень дисциплинированно в обороне, и мы не смогли найти возможностей огорчить стража ворот соперника», — сказал тренер сборной Беларуси.

Фото: hockey.by

Складывалось впечатление, что Вудкрофт хотел отделаться малой кровью. Уж слишком были расслаблены игроки. Лидеры в нужный момент не были лидерами. Тот же Шарангович был грамотно перекрыт польскими защитники, а ведь он – игрок клуба НХЛ. Терялся Кодола, один из лучших полевых «Северстали», незаметны были легионеры в лице Платта, Паре, Бэйлена и Принса.

По игре белорусов осталось много вопросов. Где химия в нападении? В третьем периоде Вудкрофт устроил настоящую карусель, перепробовав чуть ли не все возможные и невозможные сочетания. Тренеру за время подготовки так и не удалось наиграть железные связки. Сборная Белорусы еще не потеряла шансы на путевку на Олимпийские Игры, но теперь всё зависит не только от их самих, но и от команд-соперниц.