«У меня непроизвольно потекли слёзы». Путь Харламова из Чебаркуля к золоту ЧМ за один год

Дебютный ЧМ был самым тяжёлым для Легенды №17, но ещё раз показал не только его силу на льду, но и несгибаемый характер.

В преддверии чемпионата мира по хоккею – 2021 «Чемпионат» вместе с Федерацией хоккея России и «Балтикой» продолжают вспоминать прошлые победные турниры для нашей команды и их главных героев. На очереди – третий снайпер, второй бомбардир и лучший ассистент в истории мировых первенств, талант огромного масштаба, человек, которому рукоплескали во всём мире – и в Канаде, и в Европе, и, конечно, на родине. Валерий Харламов.

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Начало карьеры: от непоколебимого мнения Тарасова до Чебаркуля

19-летний Валерий, собирая вещи в Чебаркуль осенью 1967-го, ещё не знал, что пройдёт совсем немного времени и он будет выступать за основной состав ЦСКА, затем попадёт в тройку к Петрову и Михайлову, а весной 1969 года станет чемпионом мира.

По легенде, Анатолий Тарасов не сразу разглядел в юном Харламове будущую звезду. Когда тот взял золото с молодёжкой ЦСКА и тренеры активно сватали его в главную команду, Тарасов бросил: «Это же конёк-горбунок! Зачем нам еще один метр с кепкой». Но Борис Кулагин, который знал Харламова ещё мальчишкой, принимал его в хоккейную школу армейцев, настоял, что попробовать игрока нужно обязательно.

Фото: РИА Новости

Харламова позвали на летние сборы, он пахал до семи потов на изнуряющих тренировках, оброс мышцами, заматерел, но мнение Тарасова не смягчилось. Первый блин в ЦСКА вышел комом: первые месяцы нападающий сидел в запасе и только в конце октября 1967-го дебютировал за ЦСКА. Да и то, десятым нападающим, которого выпустили на лёд в самой концовке. Вскоре он отправился в Чебаркуль.

«Радоваться особенно было нечему. Мне почти 19 лет, и я далёк от основного состава… А потом тренеры мне сказали, что, выступая только за клубную мужскую команду, я не смогу повышать свое мастерство: места для меня в основном составе не видели и потому в ноябре решили направить на стажировку в одну из армейских команд. Выбрали «Звезду», — вспоминал нападающий в книге «Три начала».

Возвращение в ЦСКА, ознаменовавшее появление тройки Михайлов – Петров – Харламов

В «Звезду» Харламов улетал, как будто всходил на эшафот. Не поехать нельзя – военнослужащий должен подчиняться приказам. А если шанс заиграть на высшем уровне упущен? А если обратно в ЦСКА его уже не возьмут? Изначально Валерию сказали, что командировка продлится полтора года, до конца срочной службы, но в начале марта 1968-го вызвали обратно – слишком уж он был хорош. Не сломался, наоборот, принялся доказывать, что достоин. Забил 31 гол в 27 матчах, собирал полные трибуны даже на тренировках, болельщики носили его на руках, а тренеры постоянно расхваливали его в разговорах с Тарасовым.

«Пригляделся Тарас к Валере. Он вроде такой же маленький, щупленький. Тот самый конёк-горбунок. Но присмотрелся получше к нему и понял, что Валера очень техничный и не по годам умный игрок. В Чебаркуле он раскрылся по-настоящему», — рассказывал защитник Александр Гусев, которого отправили в «Звезду» вместе с Харламовым.

7 марта «Звезда» на выезде в Калинине (современной Твери) на глазах у Кулагина выиграла свою группу и поднялась классом выше. На следующий день Харламова вызвали в ЦСКА. И завертелось.

Его стали подпускать к основе, затыкая им дыры в составе. Валерий подменял то Фирсова, то Александрова, то Ионова. Пошли первые голы, а уныние окончательно рассеялось и сменилось предвкушением нового старта.

«Вспоминаю, какой счастливый и уверенный в своих силах вернулся он из Чебаркуля. Глаза блестели. И главное, он показывал огромную мощь. С первой же тренировки. Как бычок такой был. Мастеровитый бычок. И катил на ворота, и всё ему было нипочем. Ни страха, огромная уверенность в правильности своих действий. На глазах преобразился, постепенно набрал мощь в 68-69-м годах», — вспоминал прославленный защитник Владимир Лутченко.

Фото: РИА Новости

На будущий год он стал постоянным партнёром Михайлова и Петрова, заменив в звене травмированного ветерана Вениамина Александрова. «С первых матчей с Харламовым — проигранных и выигранных — почувствовали и мы, и тренеры — игра у нас получается. Все трое были на скорости, могли много бегать и очень любили играть в хоккей. А самое главное, мы старались играть друг на друга: не важно, кто забивает, лишь бы тройка забрасывала шайбы», — вспоминал Михайлов.

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Первый и знаковый чемпионат мира для Харламова

В декабре 1968-го Харламов дебютировал в сборной на турнире «Известий», через месяц отправился в турне по Канаде. Его тройка забивала в каждом матче и принесла 10 побед из 10. В чемпионате страны Валерий стал лучшим снайпером ЦСКА и готовился к главному старту молодой карьеры – мировому первенству.

«Боялся ли я? Нет. Но здорово волновался. Вдруг игра не пойдёт? Вдруг даже простой финт не получится? Наверное, самое важное для дебютанта – понять, что ты не хуже других, что и ты можешь играть на равных с самыми знаменитыми хоккеистами мира. Мне это было тем более трудно, что ещё совсем недавно, наблюдая по телевизору за игрой лидеров мирового хоккея, я думал, что мне никогда не подняться до их уровня, что игра такого класса – недосягаемый эталон», — вспоминал Харламов.

Особый груз ответственности был ещё и в том, что к ЧМ-1969 Тарасов на треть обновил состав сборной. Защищать титул – а к тому времени СССР выиграл шесть мировых первенств кряду – предстояло молодёжи.

Волнение не помешало Харламову набрать 13 (6+7) очков в 10 матчах турнира – лучшую результативность показали только Фирсов и Михайлов, набравшие на один балл больше. В матче открытия с США Харламов отметился ассистентским хет-триком, в следующей игре со Швецией забил гол и отдал передачу, потом положил две Канаде, поучаствовал в двух шайбах финнам. Сборная СССР шла без поражений вплоть до последнего тура первого круга, где встретилась с Чехословакией.

Мотивация чехов плескалась через край. Они жаждали ледовой мести за подавление Пражской весны и были готовы биться насмерть, чтобы обыграть русских. Так и получилось. Впервые в своей истории сборная СССР проиграла одному сопернику два матча на турнире: 0:2 в первом круге, 3:4 – во втором. «Чемпионат» уже подробно рассказывал об этих матчах.

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«Не хочу сопоставлять степень психологической, волевой напряженности спортсменов на разных турнирах; теперь, по прошествии десятка лет выступлений на Олимпийских играх и на чемпионатах мира, я знаю, что турниры такого ранга не бывают лёгкими, и всё же я вспоминаю свой первый чемпионат как один из самых тяжёлых», — признавался Харламов.

Настоящий лидер, у которого душа болит не за себя, а за других

Главное испытание Харламову предстояло выдержать во втором матче с чехами. Наши летели 0:2 после первого периода, но во втором начали склонять удачу на свою сторону. Харламов размочил счёт, а вскоре Фирсов его сравнял. Казалось, можно переломить ход встречи, но Валерий допустил роковую, как он думал, ошибку.

«При ничейном счёте, когда следующий гол должен был решить исход всей встречи, я завёлся, потерял шайбу, и за нашими воротами зажёгся красный огонёк. В раздевалке сборной СССР после матча воцарилась гнетущая тишина. Меня не нужно было ругать. Я сам понимал, что произошло. И меня не ругали. Не объясняли цену моей ошибки. Никто из ребят не упрекал меня, кто-то даже, проходя, постучал клюшкой по щитку — не расстраивайся, мол, не убивайся, всякое случается. Я протирал коньки и думал о матче, о том, что случилось.

Фото: РИА Новости

Из-за меня, из-за моей непростительной ошибки. Мне было стыдно. Из-за меня проиграли матч. Из-за меня проиграли чемпионат мира. Шесть раз подряд — с 1963 по 1968 год становились наши ребята чемпионами мира, и вот цепочка побед нарушается, рвётся. Из-за меня рвётся. Из-за меня, мальчишки, станут не чемпионами, а экс-чемпионами мира — бывшими, вчерашними чемпионами Анатолий Фирсов и Вячеслав Старшинов, Александр Рагулин и Виталий Давыдов, Виктор Кузькин и Владимир Викулов. От обиды у меня непроизвольно потекли слезы», — вспоминал он.

Какие чистые эмоции, какое абсолютное понимание личной ответственности за результат от 21-летнего дебютанта сборной. Этот эпизод – ещё один пример того, что Харламов не просто гениальный игрок, а человек с сильным характером, настоящий лидер, для которого самое главное – не личные успехи, а коллектив. Он переживает не за себя, а за тех, кого подвёл. Это качество у него, кстати, было с самого детства.

Александр Мальцев вспоминал: «Валерий как-то в минуты нашей особой душевной близости признался: «Мальчишкой я всерьёз плакал только один раз. Это было, когда я начинал играть в детской команде ЦСКА и меня впервые судья удалил на две минуты. Вот тут я зарыдал, горько стало, что ребят оставил в меньшинстве. А когда к борту прижимали, на лёд сбивали, терпел как ни в чем не бывало»».

Как канадцы охотились на Харламова. Грязный удар Кларка, сломавший легенду сборной СССР Даже сами канадцы говорили, что это был недостойный поступок. Травма Харламова стала ключевым моментом в Суперсерии.

Весь турнир Харламова не покидало чувство тревоги, но в тот момент судьба оказалась к нему благосклонна. В последнем туре Швеция обыграла СССР с минимальным счётом, наша команда справилась с Канадой и за счёт лучшей разницы шайб отстояла чемпионский титул.

Харламов взял первую из восьми золотых медалей. Позже он станет одним из главных кузнецов хоккейной славы «Красной машины», несгибаемым лидером сборной, её главным кудесником. Его виртуозные проходы и обводки восхищают любителей хоккея во всём мире и полвека спустя.