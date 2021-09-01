Первый гол сезона в КХЛ! ЦСКА при Фёдорове сразу остался втроём и пропустил

Стартовал очередной сезон КХЛ. В матче за Кубок Открытия в Балашихе встречалась действующий чемпион «Авангард» и финалист турнира – ЦСКА. В последнее время встречи между этими командами носят принципиальный характер. В розыгрыше Кубка Гагарина в сезоне-2018/2019 победу в финале со счётом 4-0 в серии одержали москвичи. На следующий год трофей не был разыгран из-за пандемии, а дальше случилось первое в истории Континентальной лиги чемпионство «ястребов».

Обе команды серьёзно изменились. В ЦСКА и вовсе произошла тренерская революция, ставшая одной из главных сенсаций лета. На место уволенного Игоря Никитина руководить командой поставили легендарного в прошлом хоккеиста Сергея Фёдорова, не имеющего никакого тренерского опыта, но обладающего огромным авторитетом. Вернулись в российскую столицу из-за океана Никита Нестеров и Михаил Григоренко, а вот лучший центральный нападающий ЦСКА в прошлом сезоне Максим Шалунов переехал в Ярославль.

У омичей более глобальные изменения в составе. Линия нападения «Авангарда» изменилась едва ли не на 100% (из топовых нападающих, бравших Кубок Гагарина, остались только Найт и Толчинский), вместо Бобкова во вратарскую пару к Грубецу приглашён Демченко. Зато команде Боба Хартли удалось сохранить защитную линию, не считая расторжения контракта с Чудиновым.

«Команды обновились, посмотрим на то, кто как выглядит. Сергей Фёдоров — опытный, он был всё время в команде. Он понимает, что делает. Всё будет нормально. А у Хартли были хорошие помощники, по большей мере они всё делали, нежели Боб.

Думаю, вряд ли «Авангард» сможет защитить свой титул. Как всегда чего-то не хватит. Доказано, что очень трудно два года подряд завоёвывать трофей», — заявил перед матчем требовательный Александр Кожевников.

В стартовом составе «Авангарда» не оказалось новичка команды Николая Прохоркина, выменянного у магнитогорского «Металлурга». В обратном направлении, напомним, отправился Денис Зернов.

Место в воротах гостей занял Адам Рейдеборн, который, будучи голкипером «Ак Барса», уже успел многого натерпеться в играх с «Авангардом». Теперь швед выступает за московский клуб, но продолжает пропускать от «ястребов».

Причём Рейдеборна подвели его соотечественники – форвард Лукас Валльмарк и защитник Клас Дальбек. Получается, что в первом же матче сезона при Сергее Фёдорове у руля москвичи сразу остались втроём против пятерых соперников.

В результате Толчинский слева выполнил поперечную передачу на правый круг вбрасывания, откуда новичок «Авангарда» Цегларик резким броском направил шайбу в ближний угол ворот, который Рейдеборн попросту не успел перекрыть. «Авангард» реализовал большинство, а словак, не так давно выведший свою сборную на Олимпийские игры, стал автором первого гола нового сезона КХЛ.

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Стоит отметить, что комбинация была разыграна очень эффектно. Толчинский, кстати, снова передал привет своей бывшей команде. Сергей закрывал предыдущий сезон чемпионским голом, а новый открыл пасом-конфеткой на партнёра. Похоже, «Авангард» всерьёз настроен на то, чтобы защитить титул.