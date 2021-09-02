Первая драка сезона в КХЛ! Воронков поставил фингал игроку «Йокерита»

«Ак Барс» взял старт в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/2022 с убедительной победы над «Йокеритом». Причём казанцы вышли триумфаторами не только на ледовой площадке, но и в кулачном поединке.
Победное шествие казанцев началось на восьмой минуте первого периода, когда Кирилл Панюков совершил красивый проход через полплощадки и в окружении двух защитников извернулся и нанёс точный бросок.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.
Почин поддержал ещё один новичок «Ак Барса» Джордан Уил, убежав на пару с Ильёй Сафоновым в меньшинстве и заставив Линдбека гадать, что последует дальше – бросок или передача.
Во втором периоде «Йокерит» прибавил, но расстановку сил это не изменило – Игорь Бобков в первом официальном матче за «Ак Барс» действовал безупречно. Зато ошибка «джокеров» в своей зоне привела к очередному пропущенному голу – Никита Дыняк получил передачу и хлёстко бросил из круга вбрасывания. На этом заброшенные шайбы закончились и начались другие разборки.
Давид Скленичка жёстко встретил Николая Коваленко на открытом льду, а когда игра сместилась к воротам «Йокерита», поехал утрамбовывать его в лёд. Возможно, он так выплёскивал эмоции от того, что у команды не идёт игра, а соперник поймал кураж, а быть может, «джокеры» не могут забыть прошлый плей-офф?
Тогда, ещё играя за «Локомотив», Коваленко во втором матче серии с «Йокеритом» красноречиво показал неприличными жестами, что думает о сопернике, за что ему впоследствии выписали одноматчевую дисквалификацию.
Как бы то ни было, сегодняшний эпизод не остался незамеченным Дмитрием Воронковым, который, увидев несправедливость, тут же набросился на Скленичку. Первая драка в новом сезоне КХЛ! Правда, увидеть её не дали другие игроки, тут же навалившиеся в большую кучу, из которой Воронков вышел вполне довольным, а под глазом у Скленички наливался фингал.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.
Воронков — это парень с пылающим сердцем, который готов биться за свою команду всегда и везде. Вспомнить хотя бы прошлый плей-офф, когда он выходил на лёд со сломанной челюстью! Он никому не даёт спуска, и неудивительно, что Скленичка из Казани привезёт красивый фонарь.
- 2 сентября 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:39
-
23:25
-
23:21
-
23:04
-
22:53
-
22:43
-
22:35
-
22:24
-
22:15
-
22:11
-
22:08
-
22:05
-
22:03
-
21:56
-
21:50
-
21:44
-
21:30
-
21:26
-
21:19
-
21:16
-
21:14
-
20:41
-
20:11
-
19:58
-
19:36
-
19:23
-
18:59
-
18:30
-
18:25
-
18:10
-
17:49
-
17:19
-
16:58