Первая драка сезона в КХЛ! Воронков поставил фингал игроку «Йокерита»

Дмитрий вступился за попавшего под силовой Коваленко. Может, «джокеры» не могут забыть красноречивые жесты россиянина в прошлом плей-офф?

«Ак Барс» взял старт в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/2022 с убедительной победы над «Йокеритом». Причём казанцы вышли триумфаторами не только на ледовой площадке, но и в кулачном поединке.

Победное шествие казанцев началось на восьмой минуте первого периода, когда Кирилл Панюков совершил красивый проход через полплощадки и в окружении двух защитников извернулся и нанёс точный бросок.

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Почин поддержал ещё один новичок «Ак Барса» Джордан Уил, убежав на пару с Ильёй Сафоновым в меньшинстве и заставив Линдбека гадать, что последует дальше – бросок или передача.

Во втором периоде «Йокерит» прибавил, но расстановку сил это не изменило – Игорь Бобков в первом официальном матче за «Ак Барс» действовал безупречно. Зато ошибка «джокеров» в своей зоне привела к очередному пропущенному голу – Никита Дыняк получил передачу и хлёстко бросил из круга вбрасывания. На этом заброшенные шайбы закончились и начались другие разборки.

Давид Скленичка жёстко встретил Николая Коваленко на открытом льду, а когда игра сместилась к воротам «Йокерита», поехал утрамбовывать его в лёд. Возможно, он так выплёскивал эмоции от того, что у команды не идёт игра, а соперник поймал кураж, а быть может, «джокеры» не могут забыть прошлый плей-офф?

Тогда, ещё играя за «Локомотив», Коваленко во втором матче серии с «Йокеритом» красноречиво показал неприличными жестами, что думает о сопернике, за что ему впоследствии выписали одноматчевую дисквалификацию.

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Как бы то ни было, сегодняшний эпизод не остался незамеченным Дмитрием Воронковым, который, увидев несправедливость, тут же набросился на Скленичку. Первая драка в новом сезоне КХЛ! Правда, увидеть её не дали другие игроки, тут же навалившиеся в большую кучу, из которой Воронков вышел вполне довольным, а под глазом у Скленички наливался фингал.

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Воронков — это парень с пылающим сердцем, который готов биться за свою команду всегда и везде. Вспомнить хотя бы прошлый плей-офф, когда он выходил на лёд со сломанной челюстью! Он никому не даёт спуска, и неудивительно, что Скленичка из Казани привезёт красивый фонарь.