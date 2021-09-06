Каких ребят мы потеряли… Как собирали «Локомотив», ушедший на небеса

7 сентября — чёрная дата для мирового хоккея. В этот день в 2011 году в авиакатастрофе разбилась команда ярославского «Локомотива». 26 хоккеистов, четыре тренера, семь представителей обслуживающего персонала… За десять лет о той трагедии было сказано много речей и написано много текстов. Было выплакано много слёз, но горечь утраты останется с нами навсегда. Сегодня же мы вспоминаем, как была собрана та великолепная команда. Парни должны были сражаться за Кубок Гагарина, но вместе не успели провести ни одной официальной игры.

Капитан Ткаченко и другие парни с нашего двора

Фундамент «Локомотива», подошедшего к старту сезона-2011/2012 в статусе едва ли не главного фаворита Кубка Гагарина, начал закладываться ещё в середине нулевых, причём на основе своих, ярославских воспитанников. Капитан «небесной команды» Иван Ткаченко — уроженец города на Волге, приятный, улыбчивый парень, любимец местных болельщиков — пробивался в основной состав ещё в те времена, когда клуб в Ярославле носил название «Торпедо», но дебютировал Ваня уже за «Локомотив» — в 2001 году. В следующие два сезона он выиграл с родной командой два титула чемпионов России, после чего не погнался за новым вызовом, а остался железнодорожником навсегда. На момент трагедии Ткаченко был главным ветераном «Локомотива», отдавшим клубу 10 лет карьеры.

В сезоне-2004/2005, ознаменовавшемся локаутом в НХЛ, Ткаченко довелось поиграть в одной команде с Игорем Королёвым и Александром Карповцевым. Маститые энхаэловцы приехали в «Локомотив» коротать время в ожидании разрешения споров между североамериканской лигой и профсоюзом игроков, да так и остались в клубе до конца сезона. После ни Карповцев, ни Королёв в Ярославле не задержались, уехав доигрывать карьеры в другие российские клубы, однако вскоре судьба вновь свела их в «Локомотиве». Александр вошёл в тренерский штаб железнодорожников ещё в сезоне-2010/2011, а Королёва в команду пригласил уже непосредственно Брэд Маккримон.

Иван Ткаченко Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

В том же чемпионате-2004/2005, в Ярославле появились ещё два знаковых для насквозь хоккейного города игрока. Из «Рейнджерс» приехал пережидать локаут чешский защитник Карел Рахунек, сразу полюбившийся местным фанатам. Рахунек тоже сблизился с Ярославлем, провёл за «Локомотив» ещё один сезон, затем вновь уехал в НХЛ, потом вернулся в Россию, проведя два года в московском «Динамо», но в 2010-м опять надел форму железнодорожников, да ещё и с капитанской нашивкой.



В 2004-м «Локомотив» не только приглашал заокеанских звёзд, но и подпускал к основе молодёжь из собственной системы. Александр Галимов к тому сезону как раз дозрел до главной команды: Саша дебютировал за ярославцев и потом ещё довольно долго доказывал, что достоин занимать место в составе, но к 7 сентября 2011 года «Локомотив» без Галимова представить уже было невозможно.

А уже в сезоне-2005/2006 к Галимову в «Локомотиве» присоединились два других выходца из системы железнодорожников — Геннадий Чурилов и Александр Калянин. Молодые ещё парни тогда только нюхали порох взрослого хоккея, но это было будущее «Локомотива». Пройдёт несколько лет, и эти ребята объединятся в одну тройку, которая будет разрывать не только КХЛ, но и этапы Евротура. Звену ЧуКаГа предрекали большое будущее на внутренних и международных аренах, но судьба распорядилась иначе…



Галимов, Чурилов и Калянин были не единственной гордостью ярославской хоккейной школы. Она исправно поставляла кадры для «Локомотива», и уже в 2005-м за железнодорожников дебютировали молодые ярославцы Андрей Кирюхин и Александр Васюнов. Первый так и играл за ярославцев и перед трагедией выдал прорывной сезон, второй же уехал пробовать силы в НХЛ, но не закрепился и вернулся в родную команду как раз в межсезонье-2011. В том же чемпионате-2005/2006 первые игры за «Локомотив» провёл ещё один воспитанник клуба — крепкий и надёжный защитник Виталий Аникеенко.



Костяк того «Локомотива», который мы будем помнить всю жизнь, сложился задолго до катастрофы. Благодаря Ткаченко и Галимову, Калянину и Чурилову для ярославцев это была во многом команда парней со своего двора. Её любили, к ней относились чутко и трепетно, как к членам семьи. С каждым годом эта семья ширилась, разрасталась. В 2007-м к ней присоединился Сергей Остапчук. В 2009-м — Никита Клюкин, Юрий Урычев и весельчак Даня Собченко. В 2010-м — Артём Ярчук. Эти парни родились в разных городах, но все они пришли в большой хоккей через систему «Локомотива». Что говорить: на борту разбившегося самолёта находились 14 (!) воспитанников клуба. Вдумайтесь в эту цифру, это больше половины состава.

Калянин и Чурилов Фото: photo.khl.ru

Пепа, Пан профессор, Саша Вьюхин и мощная кампания межсезонья-2011

Но в командном спорте высшего уровня невозможно добиться успеха одними только «кровинушками», и «Локомотив», как команда топ-уровня, конечно, понемногу собирал звёзд и со стороны, а не только выращивал собственных.



В 2008-м в Ярославль приехал чех Йозеф Вашичек — один из самых крутых легионеров за всю историю КХЛ. В Россию Вашичек приехал прямиком из «Айлендерс» с внушительным багажом в виде 460 матчей в НХЛ. И за три сезона Йозеф стал кумиром ярославской публики, а статистика Пепы росла в геометрической прогрессии.

В 2010-м в «Локомотив» вернулся Рахунек, а также контракт с «железнодорожниками» подписал защитник Марат Калимулин из тольяттинской «Лады». За год до трагедии в Ярославль приехал и легендарный словак Павол Демитра, завершивший многолетнюю карьеру в НХЛ в составе «Ванкувера». Пан Профессор в первый же сезон в КХЛ наколотил 81 очко, показав какой-то запредельный уровень понимания игры и мастерства.



А уже по ходу сезона-2010/2011 в «Локомотив» из новокузнецкого «Металлурга» перебрался Александр Вьюхин. В 38 лет знаменитый вратарь решил провести ещё один, последний год игровой карьеры и в межсезонье подписал с железнодорожниками новый контракт…

Но в главные фавориты Кубка Гагарина «Локомотив» вывела именно трансферная кампания межсезонья-2011. Что за имена! Из «Сибири» в Ярославль перешёл чемпион мира, олимпийский чемпион голкипер Стефан Лив. Из московского «Динамо» приехал защитник Михаил Баландин. Из чемпионата Германии в «Локомотив» перебрался казахстанский немец Роберт Дитрих, а из «Далласа» — латвиец Карлис Скрастиньш. В 2011-м новичком «Локомотива» стал легендарный белорус Руслан Салей, завершивший многолетнюю карьеру в НХЛ в составе «Детройта». Из «Атланта», только что сенсационно добравшегося до финала Кубка Гагарина, в стан «железнодорожников» перебрались защитник Павел Траханов и сверхрезультативный чешский форвард Ян Марек… Нашлось место в том «Локомотиве» и новой молодой ярославской поросли: Максим Шувалов и Павел Снурницын тоже полетели на игру в Минск.



Вести эту великолепную команду к чемпионству должен был канадский тренер Брэд Маккримон. К 2011 году его опыт самостоятельной работы ограничивался двумя сезонами в WHL, однако за плечами у 52-летнего специалиста было 11 сезонов в НХЛ в роли помощника. Маккримон созрел для нового вызова в своей карьере, но испытать себя в КХЛ ему было не суждено.

10 лет прошло с момента трагедии. И вот вроде бы в этом тексте не описываются подробности катастрофы или какие-то драматические моменты, связанные с погибшими ребятами. А писать всё равно тяжело… Потому что 7 сентября 2011 года — это рана, которая не заживает. Это не хоккейная, а человеческая трагедия, с которой невозможно смириться. И каждый раз, когда в той или иной степени возвращаешься к ней, сердце сжимается от мысли, каких парней мы все тогда потеряли.