Их обожали болельщики и боялись вратари. 11 лучших троек нападения в истории КХЛ

Одна из характерных черт современного мирового хоккея – тотальная взаимозаменяемость игроков в команде. В моду прочно вошли системы, где все пять хоккеистов, единовременно выходящих на лёд, должны уметь сыграть и в нападении, и в защите, а понятие сыгранных звеньев потихоньку становится атавизмом. Каждый должен играть с каждым – вот кредо многих нынешних тренеров. Тройки форвардов, внутри которых царит изумительное взаимопонимание, а чувство партнёра возведено в абсолют, остаются в прошлом, но, к счастью, есть приятные исключения.

Рассказываем о лучших атакующих линиях в истории КХЛ, приводивших в восторг трибуны и заставлявших бояться вратарей. Главное условие – три нападающих должны были провести вместе большую часть игр хотя бы в одном сезоне.

Яромир Ягр – Алексей Калюжный – Роман Червенка («Авангард») Когда играли: сезон-2010/2011

Летом 2010-го в Омске оказался Роман Червенка, в котором многие увидели долгожданного центрфорварда для Яромира Ягра. Чех действительно здорово сыгрался со своим великим соотечественником, вот только Червенке больше было по душе заколачивать шайбы, чем быть мозговым центром звена. Зато на эту роль блестяще подошёл любимец омских болельщиков Алексей Калюжный, тоже пополнивший «Авангард» в межсезонье. Умный и работоспособный белорус классно сыгрался с забивными вингерами, и эта тройка стала главной ударной силой «ястребов», выигравших Кубок Континента. Ягр тогда набирал больше очка за игру, а Червенка стал лучшим снайпером регулярки КХЛ. В плей-офф у лидеров «Авангарда», как и у всей команды, возникли большие трудности, но по ходу дела все трое сумели разогнаться. Впрочем, пройти «Металлург» во втором раунде «ястребам» яркая игра Ягра и Ко всё равно не помогла.

Фото: Максим Широков

Звено распалось в следующее межсезонье, после возвращения Ягра в НХЛ, но Калюжный и Червенка здорово нашли себя в других звеньях «Авангарда».

Павол Демитра – Йозеф Вашичек – Александр Королюк («Локомотив») Когда играли: сезон-2010/2011

В том же чемпионате, пока на Востоке блистали Ягр, Калюжный и Червенка, в Западной части КХЛ своих соперников «разрывала» ярославская тройка. Умница Вашичек в принципе классно смотрелся в любом сочетании (вспомним, как он вместе с Яшиным и Ирглом дотащил «Локомотив» до финала первого Кубка Гагарина), а тут ему ещё и подвезли словацкую легенду Павола Демитру и тонкого мастера Королюка. С предсезонных матчей это звено стало наводить ужас на соперников «Локомотива», Вашичек в итоге провёл свой самый результативный сезон в карьере, а на троих чех, словак и русский сообразили 155 очков. Лидеры железнодорожников мощно жгли и в плей-офф, но в финале конференции «Локомотив» неожиданно споткнулся о невероятный «Атлант» Милоша Ржиги.

Фото: Ярослав Неелов

В следующее межсезонье Королюк ушёл в «Нефтехимик», и это решение спасло ему жизнь. Йозеф Вашичек и Павел Демитра вместе со всей командой разбились в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

Райан Веске – Мэтт Эллисон – Шарль Лингле («Торпедо», «Медвешчак», «Динамо» Мн) Когда играли: сезоны-2010/2011, 2013/2014, 2014/2015 – 2015/2016

И ещё одно мощное сочетание, сверкнувшее впервые в третьем сезоне КХЛ! Все трое североамериканцев пополнили «Торпедо» в межсезонье, и Владимиру Голубовичу, тогдашнему наставнику нижегородцев, пришла в голову светлая мысль объединить их в одну тройку. В Эллисоне, который здорово выглядел и в Риге, и в ХК МВД, тренер вряд ли сомневался, а вот Веске и Лингле были натуральными котами в мешке. Но всё вышло очень здорово. Канадцы играли вдохновенно и результативно, радовали публику не только голами (66 на троих за регулярку), но и мощным взаимопониманием. Любители штампов сказали бы, что Эллисон, Веске и Лингле чувствовали друг друга спиной. Увы, вывести в плей-офф «Торпедо» легионерам тогда не удалось,



Уже в следующем сезоне Лингле переехал в Минск, а Веске в «Торпедо» получил тяжёлую травму, из-за которой пропустил почти весь сезон. Но этих троих форвардов будто тянуло друг к другу, и они вскоре воссоединились. Сначала мимолётом в «Медвешчаке», а затем на полную катушку в столице Беларуси. В сезоне-2014/2015 Веске, Эллисон и Лингле на троих набрали 159 очков, на порядок превзойдя свои торпедовские достижения, и, наконец, вышли со своей командой в розыгрыш Кубка Гагарина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

На следующий год бравая канадская троица осталась в «Динамо», но улучшить результаты прошлого сезона не удалось ни игрокам, ни всей команде. Подвела, в том числе, и травма Лингле – Шарль сыграл лишь 16 матчей в сезоне. Летом 2016-го тройка распалась уже навсегда: Веске уехал в «Трактор», а затем вовсе покинул КХЛ. Дальнейшая карьера в нашей лиге сложилась только у Эллисона.

Константин Глазачев – Йозеф Штумпел – Максим Спиридонов («Барыс») Когда играли: сезоны-2008/2009 – 2009/2010

Тройка, о которой вы уже могли забыть. А между тем, на заре КХЛ именно эти парни были главной ударной силой «Барыса» — о Доусе, Боченски и Бойде в столице Казахстана ещё не знали. Опытный энхаэловец Штумпел здорово связывал забивных вингеров Глазачева и Спиридонова, и в первом сезоне КХЛ эта тройка едва не стала лучшей в регулярке по голам. А ещё помогла Кевину Даллмэну стать главным бомбардиром среди защитников. В следующем чемпионате лидеры «Барыса» тоже были в полном порядке (135 очков на троих), хотя в плей-офф с астанинской командой они так и не смогли выиграть ни одного матча за два года. Летом 2010-го все трое переехали в Минск, выиграли в деньгах, но уронили результативность, а затем и вовсе перестали вызывать серьёзный интерес в КХЛ.



Сейчас из того звена продолжает «пылить» только Глазачев, выступавший в сезоне-2019/2020 за «Адмирал». Штумпел закончил играть в Словакии три года назад, а Спиридонов уже 5 лет работает тренером.

Ян Марек – Томаш Ролинек – Ярослав Кудрна («Металлург») Когда играли: сезоны-2008/2009 – 2009/2010

Великолепное чешское трио навсегда осталось в памяти болельщиков «Металлурга». Да и вся КХЛ должна быть благодарна Мареку, Ролинеку и Кудрне за то шоу, что они устраивали как во время матчей, так и после них.



Лучшим, конечно, получился самый первый сезон КХЛ. Марек выбил космические для нашей лиги 72 очка, а Ролинек и Кудрна выступили в роли блестящих оруженосцев для снайпера-соотечественника. Чехи тогда вели «Металлург» как минимум к финалу Кубка Гагарина, но в полуфинале на их пути попался не менее мощный «Локомотив» (разделения на конференции ещё не было), и «Магнитке» пришлось ждать новых титулов до лучших времён.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Сезон-2009/2010 для Марека выпал из-за серьёзной травмы, а Кудрна и Ролинек, хоть и старались, но были малопродуктивны без своего идейного вдохновителя. В межсезонье в Магнитогорске остался только Ролинек, быстро превратившийся в довольно заурядного легионера.



Сейчас Томаш продолжает играть, выступая за чешский «Пардубице». Кудрна завершил карьеру на родине четыре года назад, ну а Марек погиб в авиакатастрофе с «Локомотивом».

Данис Зарипов – Тони Мортенссон/Нико Капанен – Алексей Морозов («Ак Барс») Когда играли: сезоны-2008/2009 – 2011/2012

В годы Суперлиги в Казани блистала тройка Зарипов – Зиновьев – Морозов, но в первый год КХЛ центрфорвард со скандалом ушёл из «Ак Барса». Казалось, что восполнить эту потерю будет невозможно, но вряд ли кто-то в столице Татарстана впоследствии пожалел о переменах. Позицию главного связующего «Ак Барса» с успехом закрыл Тони Мортенссон, сумевший раскрыть снайперский талант Морозова и Зарипова ничуть не хуже, чем Зиновьев. На двоих казанские легенды забросили 66 шайб, а работяга Тони успевал не только раздавать передачи, но и пахать в обороне. В плей-офф эта тройка не снизила темп и в итоге принесла «Ак Барсу» первый Кубок Гагарина.

Видео голов первого звена «Ак Барса» в сезоне-2008/2009.



В следующем году Мортенссону пришлось уехать в Швецию, а место в лучшем звене «Ак Барса» занял Нико Капанен – ещё один очень умный и мастеровитый скандинав из обоймы казанского клуба. С Капаненом Морозов и Зарипов отыграли четыре сезона, выиграли второй Кубок Гагарина, а в чемпионате-2011/2012 заработали титул самой результативной связки КХЛ.



В 2013-м суперзвено «Ак Барса» развалилось. Зарипов уехал за новыми кубками в Магнитогорск, Морозов отправился доигрывать последний гол карьеры в ЦСКА, а Капанена переманил пражский «Лев».

Александр Радулов – Патрик Торесен – Игорь Григоренко («Салават Юлаев») Когда играли: сезоны-2009/2010 – 2010/2011

Одна из главных гордостей современного уфимского хоккея – тройка Радулов – Торесен – Григоренко. Этих парней точно готова занести в пул легенд клуба жена Кирилла Кольцова, но их игрой любовались не только в столице Башкортостана. Радулов в те годы был молод, ещё более горяч и совершенно неудержим на площадке, вторую молодость переживал Григоренко, а Торесен с первых же сезонов в КХЛ показывал, насколько топовый легионер пришёл в нашу лигу. Цифры статистики, которые демонстрировали уфимские лидеры в те два сезона, просто зашкаливают. Так, Радулов выбивал 80(!) очков за регулярку и набирал 37 баллов в 37 матчах плей-офф. Торесен за два года забил больше 50 голов, а Григоренко зарабатывал более 40 очков за чемпионат, и это лучшие для него показатели в карьере. Эти ребята привнесли в Уфу понятие «бразильский хоккей», а весной 2011-го выиграли с «Салаватом» Кубок Гагарина. Тройка распалась в межсезонье после большой победы, когда Торесен решил сменить Уфу на Санкт-Петербург.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Линус Умарк – Йоонас Кемппайнен – Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев») Когда играли: сезоны-2017/2018 – 2018/2019

Этим парням привезти Кубок Гагарина в Башкирию не удалось, но, вне всяких сомнений, они оставили о себе яркую память, причём в масштабах всей лиги. Умарк и Хартикайнен вместе творили в Уфе на протяжении пяти сезонов (финн продолжит это делать), но ударная тройка сложилась только в 2017-м, когда уфимцы выдернули из «Сибири» Кемппайнена. Тот не был лидером новосибирцев, но Леонид Вайсфельд каким-то образом сумел разглядеть в нём того игрока, который позволит Умарку и Харти засверкать ещё ярче. В результате на протяжении двух сезонов шведско-финская линия атаки «Салавата» наводила ужас на абсолютно любую оборону КХЛ: Умарк бесконечно возил шайбу по зоне, выдумывая новые гениальные ходы и трюки, а Хартикайнен с Кемппайненом столбили на пятачке. Одного оттуда ещё можно было выкинуть, но двоих – вряд ли. Лидеры «Салавата» делали всё, чтобы их имена нанесли на главный трофей в КХЛ, и были особенно продуктивны в плей-офф, но уфимцам удалось добраться максимум до финала конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Летом 2019-го Кемппайнен уехал в СКА, в «Салавате» его место занял Сакари Маннинен – хоккеист совершенного другого типажа. Возможно, в этом сезоне у обновлённой тройки лидеров уфимцев получилось бы даже лучше, но этого мы уже никогда не узнаем. Следующий год «Салават» начнёт уже без Умарка, и это будет уже совсем другая команда.

В 2014-м году Панарин, Дадонов и Шипачёв были ещё молоды, голодны до побед и даже не всем известны. Но потенциал у парней был огромный, и это не могло не уйти от опытного взгляда Вячеслава Быкова. Наш дважды золотой тренер объединил в СКА в одно звено праворукого снайпера Панарина, умнейшего центра Шипачёва и работягу и наконечника атак Дадонова, и уже весной 2015-го снимал чемпионские сливки. Быстрая и сверхопасная тройка иной раз просто размазывала соперников по площадке, за стремительными передачами не могли уследить не только защитники, но и болельщики на трибунах, ну а большинство СКА обычно превращалось в их бенефис.



Следующим летом лучший снайпер золотого плей-офф Панарин уехал в НХЛ, но на его место пришёл не менее талантливый и похожий по игровой манере Гусев. Со временем Никита превратился в лучшего бомбардира всей КХЛ, а в сочетании с Дадоновым и Шипачёвым выиграл свой Кубок Гагарина в 2017-м.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Найджел Доус – Дастин Бойд – Брэндон Боченски («Барыс») Когда играли: сезоны-2011/2012 – 2016/2017

Эта тройка – лучшее, что было в «Барысе» за время выступления команды в КХЛ. Североамериканское трио образовалось в 2011 году, когда в столице Казахстана легионеров решили поставить в одно звено – предполагали ли тогда, что начинается целая эпоха? На протяжении шести лет Доус, Бойд и Боченски терроризировали оборону всех соперников в КХЛ и постепенно стали самым стабильным и опасным атакующим сочетанием во всей КХЛ. Что особенно важно: канадцы, ставшие со временем казахстанцами, не выпадали в плей-офф, и тащили «Барыс» к неизведанным ранее высотам, но общий уровень астанинской команды не позволял в те годы навязывать серьёзную конференцию восточным грандам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Легендарное для «Барыса» сочетание распалось после сезона-2016/2017, когда Дастин Бойд перешёл в «Динамо». Впоследствии форвард осознал свою ошибку и через год вернулся в Астану, но к тому времени там уже не было Доуса. С Боченски, передумавшим завершать карьеру, Бойд сумел зажечь уже при Андрее Скабелке, но прошлым летом Брэндон окончательно повесил коньки на гвоздь. Дастин и в сезоне-2019/2020 был игроком «Барыса», однако у казахстанского клуба уже были другие герои.

Пожалуй, самое комбинационное, забивное, стабильное и продуктивное сочетание в истории КХЛ удалось собрать в Магнитогорске. В 2013 году состав «Магнитки» пополнил Ян Коварж, перешедший из чешского чемпионата, а также легенда казанского хоккея Данис Зарипов. Майк Кинэн поставил двух новичков к Сергею Мозякину, и понеслось. Магнитогорская троица играла в спокойный, умный, эстетский хоккей, ставила во главу угла пас и задавливала соперников разнообразием своих действий. В исполнении других хоккеистов я никогда не видел такого количества поперечных передач, которые проходили через две, иногда три клюшки, и вкладывали шайбу точно в крюк партнёру.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Это был расцвет Сергея Мозякина – великого русского снайпера с безжалостным броском. Это было лучшее время в карьере Яна Коваржа – талантливейшего распасовщика, умевшего придумать гениальную передачу на ровном месте. Наконец, это был своеобразный ренессанс Зарипова, который с каждым новым голом за «Магнитку» доказывал «Ак Барсу», что его рано списали со счетов. Да, «Металлург» сиял в те четыре сезона, доминируя не только в Восточной конференции, но и во всей КХЛ. Мозякин, Зарипов и Коварж при участии Криса Ли и Владимира Антипина принесли Магнитогорску два Кубка Гагарина и ещё раз дошли до финала, где проиграли только СКА Олега Знарка. Удивительно, что лучшей тройкой сезона КХЛ они стали лишь один раз, в самом первом своём сезоне. Зато с лучшим в истории лиги результатом – 71 шайба на троих.

Закончилась история магнитогорских волшебников весьма прозаично. После сезона-2016/2017 Данис Зарипов был дисквалифицирован ИИХФ за допинг. Нападающий покинул «Магнитку», а после амнистии оказался уже в «Ак Барсе». Коварж отыграл за «Металлург» ещё сезон и уехал в Чехию, а уральская эпопея Мозякина закончилась лишь меньше месяца назад.



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