«Со льда в вечность». «Локомотив» впервые после трагедии сыграл 7 сентября

7 сентября – особенный день для любого человека и любителя спорта. Именно в эту дату в 2011 году близ аэропорта «Туношна» разбился хоккейный клуб «Локомотив». Трагедия затронула миллионы людей, а 7 сентября в Континентальной лиге стал неигровым днём.

С 2018 года в этот день начали играть в хоккей все, кроме «Локомотива», а сегодня ярославцы провели свой первый матч в эту скорбную дату после случившейся трагедии. Соперник подобран не случайно – минское «Динамо», на выезд к которому и отправлялась команда в тот роковой день.

Ещё до встречи в городе прошёл целый ряд памятных мероприятий. Сперва прошёл траурный молебен в Успенском соборе, затем панихида на Леонтьевском кладбище. После неё делегация из родственников, сотрудников клуба и журналистов отправилась к «Арене-2000» возлагать цветы к мемориалу «Хоккейное братство», а закончилось всё поездкой на место трагедии близ аэропорта «Туношна». Многие не могли сдержать слёз, ведь рубцы на сердцах людей никуда не делись, хоть и прошло уже 10 лет.

«Мы помним, это всплывает в памяти, как только речь заходит о «Локомотиве» как о клубе. Во всех разговорах, связанных с хоккеем, всегда всё равно всплывает эта трагедия. Уверен, что все, кто знал этих ребят, кто видел, как они играют, все чтят память. Уверен, никто не забывает о том, что случилось. Это ужасно, но это есть. Прошло 10 лет, а ощущение, что это было вчера. Что вчера видел этих пацанов, разговаривал с ними. Это становится намного более болезненно», — заявил вице-президент КХЛ, известный в прошлом защитник «Локомотива» Александр Гуськов.

Перед отчётным матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и минским «Динамо» на льду состоялась памятная церемония, посвящённая трагически погибшей в 2011 году ярославской команде. Разминка ярославцев и минчан проходила без музыкального сопровождения, так как в этот день было не до радостных песен и композиций.

«Со льда в вечность», — гласил баннер, растянутый на фанатском секторе хозяев перед стартовым вбрасыванием. Тяжело в это день было всем без исключения. Скованность и тяжесть в действиях ощущалась и в игре «Локомотива» в первом периоде.

«Зубры» с ходу завладели инициативой, в результате чего Бек и Шинкевич по разу огорчили канадского голкипера железнодорожников Эдди Паскуале, который выглядел каким-то потерянным. В отличие от гостей, которые старались довести до ума каждую комбинацию. И у коллектива Крэйга Вудкрофта это получалось!

Во второй двадцатиминутке требовательная ярославская публика продолжала гнать своих любимцев вперёд. И поддержка родных трибун подействовала на хоккеистов Андрея Скабелки.

Сперва Колосова в большинстве распечатал защитник Рафиков, а затем в формате «5 на 4» своё имя в протокол внёс центральный нападающий Павел Красковский. Если Павел продолжит играть в том же духе, то вполне может стать кандидатом в сборную России в олимпийский сезон.

Кстати, в предматчевой заявке основным вратарём гостей значился Патрик Рыбар, но в итоге тренерский штаб резко изменил своё решение.

В третьем отрезке встречи команды старались действовать максимально аккуратно вблизи своих ворот и минимизировать ошибки, ведь каждая оплошность могла стоить очков.

Однако в одном из эпизодов Кирилл Воронин включил такую скорость, что убежал от Марченко, словно скоростной поезд от обычной электрички. В результате нападающий «Динамо» сблизился с голкипером и протолкнул шайбу в цель. «Зубры» снова неожиданно повели – 3:2.

Отыграться «Локомотиву» помог первый гол Шалунова. Петерссон отдал шикарный поперечный пас в контратаке хозяев, Максим подкараулил шайбу на дальней штанге и вогнал её в сетку. Ничья – 3:3.

И надо было такому случиться, что под конец основного времени матча две минуты схлопотал Антон Сагадеев. Мастеровитый канадец Бек, здорово играющий в большинстве, таких вещей не прощает.

4:3 – с таким счётом минское «Динамо» выиграло матч памяти у ярославского «Локомотива» в день памяти. Проигравших в таких встречах не бывает.

07.09.2011. «Локомотив», мы помним!