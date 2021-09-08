Шесть голов в трёх матчах! Шипачёв — идеальный центр для сборной России на Олимпиаду

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв — личность для российского хоккея уникальная. Лучший на сегодняшний день центральный нападающий страны пробовал свои силы в НХЛ, но сразу понял, что Америка — это не его. За океаном у Вадима не пошло, зато в России он просто король.

Когда кто-то будет удивляться большой зарплате Шипачёва в московском «Динамо», то пусть просто понаблюдает за игрой этого хоккеиста, за его действиями на льду, статистикой и изучит число рекордов, побитых Вадимом в бело-голубой форме.

Мы уже писали текст про кандидатов на роль центральных нападающих в сборную России в олимпийский сезон. Так вот Шипачёв — явный и безоговорочный второй центр, после Евгения Малкина из «Питтсбурга», которого, в случае отсутствия у него травм, наверняка будут использовать в первой тройке.

«Шипачёва нельзя остановить, его можно сдержать. Он, конечно, большой мастер, очень креативный игрок. Быть таким талантливым, как он, — это просто незаконно», — заявил перед отчётной встречей с московским «Динамо» главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Канадский специалист словно чувствовал, откуда к его команде будет приходить основная опасность, хотя Нострадамусом здесь быть не надо.

В результате в матче с «Авангардом» Шипачёв, который такими темпами не только выиграет бомбардирскую гонку регулярного чемпионата КХЛ, но и станет лучшим снайпером, оформил третий (!) дубль подряд, забросив шесть шайб в трёх матчах.

В игре с «Авангардом» Вадим сперва отличился в концовке первого периода в большинстве, когда две минуты схлопотал капитан «ястребов» Алексей Емелин. Динамовцы закрепились в зоне, Войнов сделал передачу на правый край, Шипачёв принял шайбу и бросил низом — шайба пролетела между щитков Грубецу. Клинкхаммер перед воротами перекрыл обзор голкиперу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Второй гол состоялся уже во второй двадцатиминутке, сразу после ответной шайбы омичей. Прошла позиционная атака «Динамо», Шипачёв получил пас на синей линии и щёлкнул по воротам — Грубец не успел среагировать. Нетипичный гол для Вадима, но тем и хорош настоящий мастер, что может решить абсолютно любой эпизод.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Помимо гола, Шипачёв успел отдать результативную передачу на партнёра в эпизоде с шайбой Петунина, а затем поучаствовать в голе Рашевского. Итого — восемь набранных очков в трёх матчах!

Жаль только, что, помимо радости от результативности своего капитана, для динамовских болельщиков случился и неприятный момент. В первом периоде травму получил другой центральный нападающий, швед Оскар Линдберг. В результате его место занял молодой Петров, а в третьем периоде Алексей Кудашов перешёл на игру в три звена.

«Динамо» довело дело до победы, выиграв принципиальный матч у «Авангарда» со счётом 5:2. При такой форме своего лидера бело-голубые могут замахнуться на многое.