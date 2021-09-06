У сборной России большой выбор центров для Олимпиады. Проблема с нехваткой сильно раздута

Нельзя принижать заслуг и недооценивать хоккеистов из КХЛ, даже при условии поездки на Игры звёзд НХЛ.

Прошлая неделя ознаменовалась громкой спортивной новостью. Национальная лига отпустила хоккеистов на Олимпийские игры 2022 года, разрешив им участвовать в топовом соревновании. Правда, даже здесь североамериканские хитрецы и бизнесмены внесли в соглашение важную в юридическом плане оговорку. Лига имеет право в одностороннем порядке изменить своё решение и не ехать на Олимпиаду. Например, в случае очередной вспышки коронавируса в Китае.

Но пока официальное разрешение получено, а это значит, что хоккейный турнир приобретает дополнительный интерес и статус. Олимпиада с Овечкиным и Кучеровым, Василевским и Прайсом, Кросби и Бержероном, Кейном и Макдэвидом. Что может быть круче?

«Это решение, конечно, правильное. Другого варианта и быть не должно. Всё-таки было прикольно, когда и я играл, и все игроки НХЛ. У каждого игрока есть мечта не только выиграть Кубок Стэнли, но ещё и поехать на Олимпиаду. Олимпийский турнир становится другим, потому что туда приезжают профессионалы, этому уделяется дополнительное внимание.

Правильно, что НХЛ оставила за собой право изменить решение, в случае если пандемия ухудшится. Мы живём в такое время, когда непонятно, что может произойти. Конечно, они хотят подстраховаться, чтобы избежать того, что хоккеисты, которые поедут на Олимпиаду, потом по месяцу не смогут играть в клубах. Владельцы команд всегда боялись, что их игроки могут получить травмы», — заявил «Чемпионату» олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис.

В последнее время часто доводится слышать, что участие игроков НХЛ в ОИ-2022 может стать роковым для сборной России. Дескать, американцы, канадцы, шведы и финны привезут суперзвёздные составы, а у нас прослеживается серьёзная проблема с центральными нападающими.

Но, на мой взгляд, эта проблема сильно раздута, а по-хорошему её вообще не существует. Почему-то принято считать, что российские хоккеисты, выступающие в Континентальной лиге, абсолютно неконкурентоспособны, а вынужденное отсутствие на Играх дисквалифицированного нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова сильно ударит по команде Валерия Брагина.

На самом деле, ничего страшного не происходит. Тот же Кузнецов прошлый сезон провёл откровенно слабо. Ходило много разговоров, что Евгения могут обменять, но челябинец всё же сохранил своё место в «Кэпиталз». Посмотрим, в какой форме форвард войдёт в новый чемпионат, но огромной потерей это не назовёшь. Так на кого же из центральных нападающих стоит реально рассчитывать штабу сборной России?

Первым центром, без сомнений, должен стать Евгений Малкин из «Питтсбурга». Один из самых опытных российских хоккеистов и партнёр Сидни Кросби усилит сборную и придаст ей атакующей мощи. Самое главное, чтобы Малкина не мучили травмы и он смог приехать в Пекин в полной боевой готовности.

На роль второго центра идеально подойдёт капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв. Признанный мастер, который тащит на себе московский клуб, стабильно становится лучшим бомбардиром сезона и раздаёт на партнёров пасы-конфетки. Все разговоры о том, что Шипачёв не сможет принести пользу сборной и ему там нечего делать, являются абсолютно дилетантскими. Просто посмотрите, как нападающий начал стартовавший регулярный чемпионат КХЛ. Вадим с ходу показал, кто в доме хозяин.

Не будем забывать про Максима Шалунова, сменившего в нынешнем межсезонье команду. В недавнем матче со СКА Шалунов набрал первый балл за результативность в составе «Локомотива». Максиму, конечно, нужно набирать форму, он может и должен играть гораздо сильнее. Сейчас Шалунов осваивается в новом коллективе и привыкает к новым условиям и требованиям.

Максим Шалунов Фото: photo.khl.ru

Великолепно начал сезон нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин, ещё один явный кандидат на попадание в сборную. Главный козырь Кадейкина – стабильность и универсальность. Александр может забить сам, отдать на партнёра, отработать в меньшинстве, помочь в обороне. Он никогда не опускается ниже определённой планки, что важно для центрфорварда.

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Для низших звеньев и вовсе есть целая россыпь кандидатов. Наверное, нет смысла звать в третьи-четвёртые тройки игровиков и технарей вроде Дениса Зернова, да и Николаю Прохоркину нечего там делать. А вот работягам из НХЛ вроде Владислава Наместникова или Артёма Анисимова (если, конечно, Артём найдёт себе клуб) роль чекеров вполне подойдёт. Если обратиться к кандидатам из КХЛ, то можно рассмотреть Владислава Каменева из СКА, Сергея Андронова из ЦСКА, Павла Красковского из «Локомотива». Чем вам не центры для сдерживающих звеньев?

Так что выбор у тренерского штаба есть. И выбор этот, кстати, впечатляет, просто нужно верить в ребят и доверять им. Главное, чтобы ни один игрок не сбавил к себе требований и подошёл к Олимпиаде в идеальной форме. Тогда и шансы на попадание в итоговый состав сборной России существенно увеличатся.