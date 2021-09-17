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Первый гол Егора Чинахова за «Коламбус» в ворота «Торонто», видео

«Это была настоящая пушка». Голевой бросок Чинахова восхитил игроков «Коламбуса»
Дмитрий Сторожев
Гол Чинахова восхитил игроков «Коламбуса»
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Пока Егор сделал это на подготовительном турнире. Если не сбавит, вполне может пробиться в основу.

Вечером 16 сентября по московскому времени в американском штате Мичиган, а конкретно в небольшом городке Траверс-Сити стартовал первый предсезонный турнир новичков НХЛ.

В традиционном событии примут участие пять команд: помимо хозяев из «Детройта», в ближайшие дни в Траверс-Сити сыграют «Даллас», «Сент-Луис», «Коламбус» и «Торонто». Именно «Блю Джекетс» и «Мэйпл Лифс» открывали программу турнира.

В составе «мундиров» большое внимание было приковано к российскому нападающему Егору Чинахову. Воспитанник омского «Авангарда» в мае подписал контракт с «Коламбусом», провёл подготовку в лагере новичков и должен был впервые сыграть за команду в Мичигане. Сам Егор с нетерпением ждал своего первого появления в свитере «Блю Джекетс»: «Не могу дождаться матчей, ведь я не играл с мая. Хочу показать себя лучшим образом, многие ребята начинали свои карьеры с подобных турниров. Это отличная возможность показать, на что я способен, а тренеры уже решат, кто попадёт в состав. Адаптация проходит гладко, пока всё здорово. Эмоции отличные, я уже привык, мне нравится в лагере развития, нравятся тренировки. Всё на позитиве», — предвкушал Чинахов начало турнира.

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На игру с «Торонто» россиянин вышел в первом звене вместе с Тайлером Энглом, выбранном в седьмом раунде драфта 2019 года, и Коулом Силлинджером – 12-м номером драфта-2021.

Начало матча для Егора, как и для всего «Коламбуса», вышло не самым удачным: Чинахов не сумел реализовать выход один на один, угодив голкиперу «листьев» в плечо, а затем «Блю Джекетс» дважды пропустили. При этом один из голов «Торонто» на свой счёт записал Семён Дер-Аргучинцев, а ассистировал ему Павел Гоголев.

В начале третьего периода «Коламбус» проигрывал со счётом 2:3. К тому моменту «мундиры» успели отыграть отставание в две шайбы и вновь оказаться в проигрышном положении. Чинахов же за это время не отличился результативными действиями, но провёл на льду несколько хороших смен – солидно смотрелся при игре в большинстве, оказывал мощное давление на соперника, чем спровоцировал несколько опасных контратак в сторону ворот «Мэйпл Лифс», а также вступился за Силлинджера, когда тот получил по лицу от игрока «Торонто».

За 15 минут до конца основного времени Егор всё-таки отметился на табло. Россиянин получил шайбу на правом фланге у красной линии после диагонали от словацкого защитника Станислава Свозила, свободно въехал в зону и без всякого сопротивления неотразимо бросил в ближний угол ворот, сравняв счёт в матче.

Видео доступно в «твиттере» SpecmenceCBJ.

Гол Чинахова очень впечатлил его товарища по команде – нападающего Джоша Данна, который после матча восторженно отозвался о Егоре: «Мне всё равно, кто был в воротах, это была настоящая пушка. У этого парня невероятный бросок, да и всё первое звено обладает классной техникой. Хорошие игроки».

Голевой бросок у россиянина действительно получился отменным. Шайбу, пущенную Чинаховым с кистей, тяжело было разглядеть на замедленном повторе, не говоря уже о реальной скорости. Неудивительно, что голкипер не смог выручить свою команду.

Гол Егора помог «Коламбусу» перевести игру в овертайм, где «Блю Джекетс» дожали соперника. Джош Данн, со скамейки наблюдавший за мощным броском россиянина в начале третьего периода, спустя минуту после начала дополнительного времени забросил решающую шайбу. Поэтому первый матч за «мундиров» для Чинахова можно назвать удачным: россиянин открыл счёт голам в Северной Америке, что должно придать ему уверенности в себе, в победной игре.

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