«Серьёзный вызов для Чинахова». Всё о российских игроках на турнирах новичков НХЛ

Сезон НХЛ уже совсем близко, уже сегодня открывает двери первый турнир для новичков, за которым последуют и другие. Отметим, что некоторые клубы не будут проводить товарищеские матчи в рамках лагерей развития, а на следующей неделе начнутся уже полноценные сборы основных составов команд. Пока что «Чемпионат» собрал информацию обо всех наших проспектах на турнирах новичков. На Траверс-Сити остановились чуть подробнее.

Traverse City Prospect Tournament (16-20 сентября)

«Сент-Луис»: н. Никита Александров, н. Алексей Торопченко

«Торонто»: н. Михаил Абрамов, н. Семён Дер-Аргучинцев, н. Павел Гоголев

«Коламбус»: н. Егор Чинахов, в. Даниил Тарасов*

«Даллас»: з. Артём Грушников

Среди русских ребят на турнире в Мичигане больше всего внимания будет приковано к Егору Чинахову, которого год назад «Коламбус» выбрал в первом раунде драфта. Тогда все удивлённо восклицали «Кто же это такой?», и вот Егор, выиграв с «Авангардом» Кубок Гагарина и звание лучшего новичка сезона, отправился покорять Америку.

Чинахов приехал в расположение команды в начале прошлой недели и уже успел дать интервью местным журналистам. «Нельзя переоценить опыт прошлого сезона, я играл со звёздами, на таком высоком уровне.

Конечно, это помогло моему развитию и дало мне много хорошего. Я разговаривал с агентом, с семьёй, и мы решили, что для меня будет полезнее продолжить своё развитие в Северной Америке. Не могу дождаться матчей, ведь я не играл с мая. Хочу показать себя лучшим образом, многие ребята начинали свои карьеры с подобных турниров. Это отличная возможность показать, на что я способен, а тренеры уже решат, кто попадёт в состав. Адаптация проходит гладко, пока всё здорово. Эмоции отличные, я уже привык, мне нравится в лагере развития, нравятся тренировки. Всё на позитиве», — заявил Егор.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс».

Место в составе «Коламбуса» за ним не забронировано, и нет никаких гарантий, что Егор будет в основе на старте регулярного чемпионата. «Перед Чинаховым стоит серьёзный вызов по попаданию в состав. Он считается мастеровитым правым нападающим, то есть при идеальных раскладах может играть в первых трёх звеньях. Однако в составе «Блю Джекетс» полно крайних нападающих. Лайне, Ворачек, Бьёркстранд и Нюквист – состоявшиеся ветераны, также на краю должны играть Дженнер и Тексье (если, конечно, их не попросят играть в центре). На места также претендуют Эмиль Бемстрём и Грегори Хофман», — пишет The Athletic.

«Весь сезон будет полезным опытом для Чинахова как на льду, так и за его пределами. Год назад в лучшей лиге Европы он уже показал, что быстро схватывает на льду. Здесь, на самом высшем уровне в мире, ему предстоит пройти ещё более серьёзное обучение», — пишет автор официального сайта «Коламбуса» Джефф Свобода.

The Hockey News даёт более оптимистичный прогноз, указывая, что у Чинахова есть то, с чем у «Коламбуса» могут быть проблемы в этом сезоне – он умеет забивать. В общем, для Егора этот турнир действительно может стать первым шагом к НХЛ. Надо проявлять себя и хвататься за шанс. Турнир Чинахов должен начать в первом звене.

Помимо Чинахова, в турнире в составе «Коламбуса» может сыграть вратарь Даниил Тарасов, который только недавно прошёл вакцинацию. Он пока не допущен к играм, но может присоединиться к команде во время турнира.

В составе «Торонто» сыграют сразу трое россиян, и пока что лучше всех выглядит Михаил Абрамов. На место в основе он не претендует – впереди у него дебютный сезон в АХЛ, однако нападающий оставляет хорошее впечатление о себе. «Абрамов уже доказал, что умеет забивать, на двусторонних матчах 20-летний центр продемонстрировал мощные атакующие навыки, забил потрясающий буллит и создавал огромное количество моментов в равных составах. Он показал хорошее катание, а в последнем матче стал чаще и более уверенно бросать.

Больше всего запомнилась его игра в обороне. Временами казалось, что Абрамов выше и больше, чем он есть. Мастерство и смекалка помогали ему выигрывать борьбу за шайбу и ещё больше заявить о себе», — пишет TSN.

Артёму Грушникову всего 18, в Траверс-Сити он будет самым юным российским игроком. Однако в «Далласе» о нём уже вовсю говорят – в лагере новичков и, вероятно, на предстоящем турнире он будет выходить во второй паре. Впрочем, до НХЛ Грушникову ещё далеко, этот сезон он проведёт в OHL.

«Грушников выглядит солидно и уже обращает на себя внимание. Он впервые здесь, английский – не его родной язык, но он делает отличную работу, решительно хватается за шанс показать себя. Я впечатлён тем, что он показывает», — заявил тренер Нил Грэм, который повезёт новичков «Далласа» на турнир.

Российские хоккеисты на других турнирах новичков НХЛ — 2021

Arizona Rookie Faceoff (17-20 сентября)

«Аризона»: з. Владислав Провольнев

«Лос-Анджелес»: н. Никита Павлычев

«Сан-Хосе»: н. Данил Гущин, н. Тимур Ибрагимов, з. Артемий Князев

«Вегас»: н. Павел Дорофеев, н. Максим Марушев, з. Даниил Чайка

Prospect Showcase (18-21 сентября)

«Тампа»: н. Алексей Липанов, з. Дмитрий Семыкин, в. Амир Мифтахов

«Каролина»: з. Артём Сериков

«Флорида»: н. Григорий Денисенко

«Нэшвилл»: н. Егор Афанасьев

Tom Kurvers Prospect Showcase (17-19 сентября)

«Чикаго»: н. Андрей Алтыбармакян, н. Дмитрий Осипов

«Миннесота»: з. Фёдор Гордеев

Матчи «Оттава» — «Монреаль» (18-20 сентября)

«Оттава»: н. Егор Соколов

«Монреаль»: з. Даниил Соболев

Матчи «Эдмонтон» — «Калгари» (18-20 сентября)

«Эдмонтон»: в. Илья Коновалов, з. Дмитрий Саморуков, н. Матвей Петров, н. Кирилл Максимов

«Калгари»: н. Илья Николаев, н. Дмитрий Завгородний, з. Ян Кузнецов

Матчи «Филадельфия» — «Рейнджерс» (18-19 сентября)

«Филадельфия»: з. Егор Замула