Голкипер «Амура» в ярости разбил клюшку о борт! Его сменили после четырёх шайб за 11 минут

Начало нового сезона для «Амура» складывается крайне неудачно. Команда проиграла в пяти из шести первых матчей регулярки, лишь в последней игре с огромным трудом обыграв испытывающую не меньшие проблемы «Северсталь». Подопечные Владимира Воробьёва до сегодняшнего дня забросили всего 10 шайб, что являлось абсолютно худшим результатом во всей Континентальной хоккейной лиге.

Тем удивительнее было видеть, как после первого периода матча с одними из лидеров Восточной конференции из магнитогорского «Металлурга» хабаровчане вели со счётом 2:0. Довольно-таки равная стартовая двадцатиминутка закончилась двумя точными выстрелами хозяев: сперва капитан команды Михал Йордан размочил Юхо Олкинуору и набрал первое очко в нынешнем сезоне, а затем Сергей Терещенко мощно приложился по шайбе и удвоил преимущество «Амура».

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Между голами прошла всего 51 секунда! Ошарашенные «сталевары» толком не успели прийти в себя после броска Йордана, как тут же вновь были прижаты к своим воротам и пропустили после молниеносного щелчка от россиянина, который на пару с Давидом Томашеком теперь является лучшим снайпером дальневосточного клуба в этой регулярке.

На второй период вышел совсем другой «Металлург». Подопечные Ильи Воробьёва вспомнили, что именно они являются фаворитами матча, и уже через восемь минут после выхода команд из раздевалок на табло горел равный счёт. Отличиться удалось Анатолию Никонцеву, оказавшемуся расторопнее всех на пятачке, и Николаю Голдобину. Его гол вышел особенно красивым – после нацеленного вброса в зону от Максима Карпова Голдобин технично разобрался с голкипером «Амура» Патриком Бартошаком.

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Вскоре Николаю удалось оформить дубль при игре в большинстве, выведя магнитогорцев вперёд, а спустя две с половиной минуты Брендан Лайпсик также успел воспользовался игрой в неравных составах: Илья Зубов уже покинул штрафной бокс, но помешать канадцу нанести голевой бросок не успел.

С момента первого гола «Металлурга» прошло 11 минут и 19 секунд – оборона «Амура» трещала по швам. В связи с этим Владимир Воробьёв принял решение сменить Патрика Бартошака и выпустить вместо него Евгения Аликина. Чешскому вратарю это решение явно не понравилось. Подъезжая к выходу со льда, Патрик со всей силы размахнулся и в ярости разбил клюшку о борт!

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Удивительно, с какой невозмутимостью принял этот момент сидящий в ту секунду напротив Бартошака Александр Шаров. Нападающий хабаровчан на всякий случай спрятался за товарища по команде, но затем с абсолютным спокойствием и даже каким-то безразличием на лице вернулся в исходное положение. Сам же голкипер, отправляясь в раздевалку, совершил ещё один замах клюшкой (точнее тем, что от неё осталось) и едва не задел стоящего рядом представителя клуба.

Замена вратаря не очень-то и помогла «Амуру» укрепить оборону – вышедший вместо Бартошака Аликин пропустил первый же бросок в створ уже через 14 секунд после появления на льду. Вернуться в игру у хабаровчан тоже не получилось. В заключительные 20 минут хозяева мало того что ни разу не забили, так ещё и оказались вынуждены вынуть ещё одну шайбу из сетки. Притом сделали это в большинстве – Терещенко подарил Семёну Кошелеву возможность выйти на рандеву с вратарём, и нападающий «Металлурга» с радостью ей воспользовался.

6:2 – «Магнитка» продолжает уверенно набирать очки, а вот у «Амура» дела становятся всё хуже.