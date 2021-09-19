«Боль даже спать не даёт, я хочу дальше нормально жить». Грустное прощание Коваржа с КХЛ

Якуб Коварж — настоящая легенда «Автомобилиста». Чешский вратарь провёл в клубе из Екатеринбурга великолепных 7 сезонов, навсегда вписав себя в историю свердловского хоккея. К сожалению, финал истории Коваржа и «Автомобилиста» оказался грустным. У голкипера, перенёсшего операцию на колене полгода назад, ещё в конце лета вновь возникли серьёзные проблемы со здоровьем, а на самом старте регулярки Якуб понял, что он пока не может играть в хоккей, и попросил клуб о расторжении контракта.

Официально Коварж покинул «Автомобилист» 18 сентября, а на следующий день, перед домашней игрой уральцев с ЦСКА, Якуб попрощался с болельщиками клуба.

Якуб Коварж экс-голкипер «Автомобилиста» «Дорогие друзья! Екатеринбург стал мне родным городом, а вы все — частью моей семьи. Я всегда с огромной радостью возвращался в Екатеринбург на каждый сезон. К сожалению, наступает момент, когда нужно попрощаться и сказать «До свидания!» Хочу сказать спасибо всем тренерам, с которыми я работал, спасибо руководству клуба за доверие, спасибо всем партнёрам. И отдельное спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку на протяжении всего сезона!



Екатеринбург стал для меня семьёй. С семьёй не прощаются, поэтому я говорю — до встречи!»

Уже после этой встречи Коварж пришёл пообщаться с журналистами и рассказал всё о травме и своих планах на будущее.

— Я покидаю «Автомобилист» по состоянию здоровья. Пару дней назад мы договорились с руководством о расторжении контракта, потому что помогать команде в этом году с моими проблемами невозможно. Клуб всё понял, ситуация очень быстро разрешилась, и вот я покидаю «Автомобилист» и КХЛ.

— Рецидив травмы случился из-за некачественной операции в марте?

— Я, конечно, не врач, поэтому не совсем могу правильно ответить. Но не думаю, что проблемы связаны с операцией. Они, наверное, накопились за всю мою карьеру. Проблемы, которые даже не назвать травмой — это немножко болезнь. Сейчас буду искать мнения других врачей, надеяться, что кто-то сможет мне помочь, чтобы я вернулся в большой хоккей. Но на данный момент я из хоккея ухожу на какое-то время. Боль даже спать не даёт, и я хочу просто дальше нормально жить и двигаться. Буду надеяться, что всё это пройдёт, залечится, и я снова смогу надеть коньки, вратарскую форму и выйти на лёд.



— Почему «Автомобилист» пошёл на риск с вами?

— Контракт с клубом я подписал в январе этого года, восемь месяцев назад, когда у меня никаких проблем не было. У меня было 95 сыгранных матчей, восемь из них — на ноль. Так что, мне кажется, со стороны клуба подписать контракт со мной было логичным решением. Проблемы с коленом начались на второй неделе сборов, когда я прилетел, уже после того, как я два месяца тренировался и готовился дома в Чехии. Никто не мог предположить, что у меня будут какие-то проблемы, всё началось в первых числах августа.



— Как ваша семья отнеслась к этому решению?

— Для моей семьи главное сейчас — это моё здоровье. Они понимают, что хоккей для меня — очень важная вещь, но в любом случае все понимают, что всё равно придёт день, когда придётся с хоккеем заканчивать. Возможно, этот день сегодня. В принципе, я к этому уже давно готовлюсь, потому что не хотелось, чтобы конец карьеры оказался для меня каким-то шоком. Но немножко оказалось именно так. Поддержка у меня есть, надеюсь, что справлюсь с этой ситуацией.



— Не связываете ли вы проблемы со здоровьем с форсированием выхода на лёд?

— Повторюсь, я не врач, но мне так не кажется. Я ещё до сборов в Екатеринбурге катался шесть недель в Чехии, и всё было нормально, не было ощущения, что с коленом что-то плохое. Не думаю, что поторопился выходить на лёд, наоборот, я думал, что долгая пауза была и уже пора начать работать на льду. Просто, наверное… Вы журналисты, посчитайте, сколько вратарей за последние 10 лет сколько матчей сыграли в Европе. Мне кажется, что за 10 лет последних, может, даже 13, никто в Европе больше матчей не сыграл. И это, наверное, одна из больших причин, почему колено так отреагировало.



— Для чего «Автомобилист» сохранил права на вас до конца сезона?

— Это больше вопрос к руководству. Надежды, что я быстро смогу вернуться в хоккей, никакой нет. Права сохраняются, это логичный шаг для клуба, на тот случай, если бы я смог вернуться до дедлайна и какой-либо клуб захотел бы подписать иностранного вратаря. Но я прекрасно понимаю, что никто не будет рисковать подписывать игрока с проблемами со здоровьем, тем более занимающего позицию легионера. Сделаю всё возможное, чтобы вернуться, но я сам уже не хочу ни один клуб ставить в рискованную ситуацию. Если смогу ещё вернуться, то буду выбирать такую команду, чтобы для неё моё подписание не было какой-то угрозой.