Смяли канадцев, забив 5 голов с 11 бросков! Последняя победа СССР в легендарной Суперсерии

49 лет назад по миру громогласно шла Суперсерия между сборными СССР и Канады — первое в истории столкновение двух великих хоккейных держав. В первой половине сентября игры прошли в четырёх канадских городах: Монреале, Торонто, Виннипеге и Ванкувере. Советская сборная в этих матчах проиграла лишь раз (1:4 во встрече №2), один из матчей закончился вничью (4:4), а также русские одержали две победы, включая легендарный разнос Канады в самом первом поединке, который состоялся в монреальском «Форуме».

После канадской части Суперсерии обе сборные получили около двух недель, чтобы отдохнуть и перебраться на другой конец света — в Москву. Игроки сборной «кленового листа» впервые попали в столицу коммунистического мира, и их эмоции и ощущения от этого визита со временем стали отдельной главой культового противостояния.

Сборная Канады прибыла в Москву вечером 20 сентября, а уже 22-го вышла на лёд Дворца спорта «Лужники» на пятый матч Суперсерии. В Москву прибыло около 3 тысяч канадских болельщиков, которые ярко выделялись на фоне советских зрителей, а из VIP-ложи стадиона за игрой наблюдали представители правящей верхушки СССР во главе с генсеком Леонидом Брежневым.

Фото: РИА Новости

Ещё до стартового свистка случился знаменитый конфуз. Перед первой встречей в «Лужниках» канадцам вручили цветы. Фил Эспозито получил свой букет от маленькой русской девчушки. И когда под сводами Дворца спорта прозвучало представление: «Номер 7, Фил Эспозито», он попытался выехать на центр площадки и помахать букетом зрителям. Однако несколько цветков из букета упали ему под коньки, он споткнулся и очутился на пятой точке. С такого эпичного падения начался первый московский матч культового противостояния.

«Я поднялся и поклонился русским зрителям, но они начали смеяться. Потом я огляделся и увидел на трибуне Брежнева. Я посмотрел ему прямо в глаза, и когда увидел, что и он смотрит на меня, послал ему воздушный поцелуй», — вспоминал легендарный канадец.

До третьего периода игра у сборной СССР не получалась. Канада открыла счёт ещё в конце первого отрезка (отличился Жан-Поль Паризе), а затем, благодаря шайбам Кларка и Хендерсона, счёт стал 3:0 в пользу «кленовых листьев». Такого преимущества по ходу матчей этой Суперсерии канадцы ещё не получали, и перед последним периодом излучали уверенность в собственных силах.

«Нет, нам не трудно будет удержать перевес в счёте. Сейчас на нас начал действовать привычный адреналин: усталости не ощущаешь, когда тебя как сумасшедшие подбадривают три тысячи болельщиков», — заявил голкипер Кен Драйден (он на тот матч остался в запасе) в интервью канадскому телевидению во втором перерыве.

Фото: РИА Новости

Впрочем, ещё до матча советский тренер Кулагин утверждал, что канадских профи не хватает на все три периода. И, как выяснилось, анализ нашего специалиста оказался точнее бравады Драйдена — в заключительной двадцатиминутке советские хоккеисты просто смяли Канаду, а коллега Драйдена Тони Эспозито умудрился пропустить 5 шайб с 11 бросков!



Начало мощному камбэку положил гол Юрия Блинова на 4-й минуте периода. И хоть Хендерсон быстро оформил дубль и восстановил разницу в счёте, сборную СССР, почувствовавшую прилив сил, уже было не остановить. На 50-й минуте матча Анисин и Шадрин отличились дважды в течение восьми секунд, а вскоре защитник Александр Гусев сделал счёт 4:4!



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В результате у канадцев не осталось сил даже для того, чтобы удержать ничью. На 55-й минуте Викулов, красиво выиграв единоборство в углу чужой зоны, вышел один на один с Эспозито и спокойно переиграл голкипера. 5:4 — третья победа сборной СССР в Суперсерии, которая фактически гарантировала русским итоговую победу. Осознание этого факта так расстроило канадского тренера Гарри Синдена, что он не явился на послематчевую пресс-конференцию.

Фото: РИА Новости

Советской сборной в оставшихся трёх матчах на своём льду оставалось набрать лишь одно очко, чтобы зафиксировать победу в Суперсерии. Но… Подопечные Боброва и Кулагина не смогли решить эту задачу, казавшуюся уже такой простой, и проиграли три поединка, причём все — с разницей в одну шайбу. А та игра, состоявшаяся 22 сентября 1972 года, осталась в истории, как дата последней победы сборной СССР в легендарном противостоянии с родоначальниками хоккея.