Рекорды «Динамо» и возвращение Знарка в сборную России. Интервью с Вадимом Шипачёвым

Олимпийский чемпион, капитан московского «Динамо» и один из главных рекордсменов КХЛ Вадим Шипачёв в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» рассказал о старте нового сезона, выступлении за столичный клуб и работе с Алексеем Кудашовым. Также хоккеист поделился впечатлениями от возвращения Олега Знарка в сборную России на пост главного тренера.

«Баллонов, конечно, у нас сейчас нет»

— Московское «Динамо» выдало лучший старт в своей истории в XXI веке. С чем связываете настолько удачную игру команды в начале регулярки?

— Мы провели хорошую предсезонку, плотно позанимались и поработали. В коллективе хорошая атмосфера, пока всё идёт по плану. Главное, держаться и продолжать в том же духе.

— Алексей Кудашов установил рекорд КХЛ по победной серии среди главных тренеров. Поздравили его?

— Мы поздравили Алексея Николаевича, сказали добрые слова в раздевалке. Конечно, все ребята были довольны. Помимо этого, поздравили вратаря Александра Ерёменко с его рекордной победой в свитере «Динамо», а также защитника Андрея Прибыльского с первым голом в КХЛ. У нас все друг друга поддерживают.

— Тренировочные процессы Владимира Крикунова и Алексея Кудашова сильно отличаются?

— Баллонов, конечно, у нас сейчас нет (смеётся). На тренировках работаем более интенсивно, сами занятия длятся меньше по времени. Но нагрузки те же, как и сборы. Никаких лёгких сборов не было. Поменялись некоторые упражнения. Есть выходные дни, здесь всё как обычно.

— В этом сезоне вы уже побили рекорд Сергея Мозякина по результативным передачам в КХЛ. Бывший капитан «Магнитки» не звонил с поздравлением?

— Нет, Серёга не звонил, у нас не получилось созвониться. Наверное, он отдыхает. Приятно, когда добиваешься успехов. Достижение серьёзное, поблагодарил всех ребят в раздевалке за помощь и поддержку. Многие ребята из других команд звонили и поздравляли.

— Дмитрий Кагарлицкий звонил?

— Разумеется.

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«Когда у меня есть моменты, всегда стараюсь их реализовать»

— Летом ходило много разговоров о том, как «Динамо» будет заменять Дмитрия Яшкина в плане заброшенных шайб. А сейчас лучшим снайпером лиги являетесь вы, хотя всегда славились своей ассистентской игрой. В этом сезоне решили совмещать?

— Здорово, когда ты забиваешь, отдаёшь результативные передачи, набираешь баллы за результативность. Мы играем для болельщиков, хотим радовать их своей игрой. Когда у меня есть моменты, всегда стараюсь их реализовать, то же большинство сыграть максимально успешно. Много новых позитивных ребят к нам пришло, сейчас играю с Петуниным и Галиевым, спасибо им.

— В матче с «Авангардом» вы даже забили гол броском от синей линии в стиле защитника. Как решились на такой шаг, ведь от вас подобных бросков мы почти не видим?

— Я там здорово поднялся наверх, как мы и наигрываем на тренировках. Иногда ведь встаёшь третьим защитником, вот с «Авангардом» именно так и получилось. Стас Галиев здорово перекрыл обзор вратарю на пятаке, а у меня получился хороший прицельный бросок.

— Игра молодых игроков московского «Динамо», таких, как Рашевский и Чебыкин, стала откровением лично для вас?

— Я бы не сказал, что Коля Чебыкин молодой, но здорово, что он раскрылся и забивает голы. У них хорошая тройка, постоянно создают моменты. Ещё отмечу защитников Андрея Прибыльского и Никиту Новикова. Рашевский – да, в порядке. Тренерский штаб доверяет ребятам, а они этим пользуются.

— Большинство «Динамо» на старте сезона одно из лучших в лиге: как оцените вклад Вячеслава Войнова в него?

— Слава здорово играет и в формате «пять на пять», и в большинстве, и в меньшинстве. Это универсальный защитник с хорошим катанием и броском.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«У нас со Знарком хорошие отношения, поздравил его с возвращением в сборную России»

— Как восприняли новость о том, что Олег Знарок возвращается в сборную России?

— Олег Валерьевич выигрывал Олимпиаду и чемпионат мира. Он – молодец, желаю ему только удачи. У нас хорошие отношения, я ему написал и поздравил с этим событием. Работы у него теперь предостаточно, после отдыха вдоволь насмотрится хоккея (смеётся).

— Один из ведущих центральных нападающих страны – Евгений Малкин – выбыл на длительный срок из-за травмы…

— Думаю, Женя успеет восстановиться к нужным срокам. Он большой профи, столько уже отыграл, через столько прошёл.

— Кого бы ещё выделили из российских центрфорвардов?

— У нас много сильных и талантливых ребят, не вижу смысла кого-то выделать по отдельности.

— Лично вы чувствуете в себе силы играть за сборную?

— В сборную я всегда езжу с радостью. Как начнутся турниры сборных, тренерский штаб национальной команды будет определяться с составом, а я сейчас хочу помогать московскому «Динамо» играть в хоккей и выигрывать.