Рекорды «Динамо» и возвращение Знарка в сборную России. Интервью с Вадимом Шипачёвым

Олимпийский чемпион, капитан московского «Динамо» и один из главных рекордсменов КХЛ Вадим Шипачёв в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» рассказал о старте нового сезона, выступлении за столичный клуб и работе с Алексеем Кудашовым. Также хоккеист поделился впечатлениями от возвращения Олега Знарка в сборную России на пост главного тренера.
«Баллонов, конечно, у нас сейчас нет»
— Московское «Динамо» выдало лучший старт в своей истории в XXI веке. С чем связываете настолько удачную игру команды в начале регулярки?
— Мы провели хорошую предсезонку, плотно позанимались и поработали. В коллективе хорошая атмосфера, пока всё идёт по плану. Главное, держаться и продолжать в том же духе.
— Алексей Кудашов установил рекорд КХЛ по победной серии среди главных тренеров. Поздравили его?
— Мы поздравили Алексея Николаевича, сказали добрые слова в раздевалке. Конечно, все ребята были довольны. Помимо этого, поздравили вратаря Александра Ерёменко с его рекордной победой в свитере «Динамо», а также защитника Андрея Прибыльского с первым голом в КХЛ. У нас все друг друга поддерживают.
— Тренировочные процессы Владимира Крикунова и Алексея Кудашова сильно отличаются?
— Баллонов, конечно, у нас сейчас нет (смеётся). На тренировках работаем более интенсивно, сами занятия длятся меньше по времени. Но нагрузки те же, как и сборы. Никаких лёгких сборов не было. Поменялись некоторые упражнения. Есть выходные дни, здесь всё как обычно.
— В этом сезоне вы уже побили рекорд Сергея Мозякина по результативным передачам в КХЛ. Бывший капитан «Магнитки» не звонил с поздравлением?
— Нет, Серёга не звонил, у нас не получилось созвониться. Наверное, он отдыхает. Приятно, когда добиваешься успехов. Достижение серьёзное, поблагодарил всех ребят в раздевалке за помощь и поддержку. Многие ребята из других команд звонили и поздравляли.
— Дмитрий Кагарлицкий звонил?
— Разумеется.
«Когда у меня есть моменты, всегда стараюсь их реализовать»
— Летом ходило много разговоров о том, как «Динамо» будет заменять Дмитрия Яшкина в плане заброшенных шайб. А сейчас лучшим снайпером лиги являетесь вы, хотя всегда славились своей ассистентской игрой. В этом сезоне решили совмещать?
— Здорово, когда ты забиваешь, отдаёшь результативные передачи, набираешь баллы за результативность. Мы играем для болельщиков, хотим радовать их своей игрой. Когда у меня есть моменты, всегда стараюсь их реализовать, то же большинство сыграть максимально успешно. Много новых позитивных ребят к нам пришло, сейчас играю с Петуниным и Галиевым, спасибо им.
— В матче с «Авангардом» вы даже забили гол броском от синей линии в стиле защитника. Как решились на такой шаг, ведь от вас подобных бросков мы почти не видим?
— Я там здорово поднялся наверх, как мы и наигрываем на тренировках. Иногда ведь встаёшь третьим защитником, вот с «Авангардом» именно так и получилось. Стас Галиев здорово перекрыл обзор вратарю на пятаке, а у меня получился хороший прицельный бросок.
— Игра молодых игроков московского «Динамо», таких, как Рашевский и Чебыкин, стала откровением лично для вас?
— Я бы не сказал, что Коля Чебыкин молодой, но здорово, что он раскрылся и забивает голы. У них хорошая тройка, постоянно создают моменты. Ещё отмечу защитников Андрея Прибыльского и Никиту Новикова. Рашевский – да, в порядке. Тренерский штаб доверяет ребятам, а они этим пользуются.
— Большинство «Динамо» на старте сезона одно из лучших в лиге: как оцените вклад Вячеслава Войнова в него?
— Слава здорово играет и в формате «пять на пять», и в большинстве, и в меньшинстве. Это универсальный защитник с хорошим катанием и броском.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«У нас со Знарком хорошие отношения, поздравил его с возвращением в сборную России»
— Как восприняли новость о том, что Олег Знарок возвращается в сборную России?
— Олег Валерьевич выигрывал Олимпиаду и чемпионат мира. Он – молодец, желаю ему только удачи. У нас хорошие отношения, я ему написал и поздравил с этим событием. Работы у него теперь предостаточно, после отдыха вдоволь насмотрится хоккея (смеётся).
— Один из ведущих центральных нападающих страны – Евгений Малкин – выбыл на длительный срок из-за травмы…
— Думаю, Женя успеет восстановиться к нужным срокам. Он большой профи, столько уже отыграл, через столько прошёл.
— Кого бы ещё выделили из российских центрфорвардов?
— У нас много сильных и талантливых ребят, не вижу смысла кого-то выделать по отдельности.
— Лично вы чувствуете в себе силы играть за сборную?
— В сборную я всегда езжу с радостью. Как начнутся турниры сборных, тренерский штаб национальной команды будет определяться с составом, а я сейчас хочу помогать московскому «Динамо» играть в хоккей и выигрывать.
- 27 сентября 2021
-
09:26
-
09:15
-
08:44
-
08:21
-
07:07
-
06:32
-
06:00
-
05:50
-
04:39
-
03:43
-
02:55
-
02:30
-
02:21
- 26 сентября 2021
-
23:57
-
23:40
-
23:24
-
23:07
-
22:54
-
22:37
-
22:25
-
21:58
-
21:48
-
21:21
-
21:11
-
20:57
-
20:46
-
20:38
-
20:30
-
20:16
-
19:54
-
19:28
-
19:15
-
19:05
-
18:45
-
18:09