Пока ещё главному тренеру сборной России влепили две минуты! Брагин «наехал» на судью

Почти целых 13 лет «Витязь» не побеждал СКА дома. 13 долгих лет и 17 матчей, но сегодня эта чёрная серия в Подольске прервалась. Причём команда Юрия Бабенко сделала это не натужно, а крайне весело и занимательно, вместе со СКА подарив зрителям матч-концерт.

В первом периоде СКА чаще тревожил владения Ильи Ежова, но первым забили хозяева. Кирилл Лямин выкатился на ударную позицию, Нико Оямяки прокатился мимо Александра Самонова, параллельно подправляя шайбу в ворота, и СКА уступает в счёте уже на шестой минуте игры.

Армейцам удалось отыграться ещё до перерыва, уже петербуржский финн – Йоонас Кемппайнен подставил клюшку под бросок Игоря Ожиганова в большинстве и сравнял счёт. Под конец периода состоялось ещё более интересное и даже удивительное зрелище.

Кириллу Марченко не понравилась жёсткость, с которой в него врезался Артём Иванюженков, и вызвал его на бой. Нападающего армейцев не смутило и то, что он прежде никогда не дрался в КХЛ, и то, что Иванюженков тяжелее его на 18 килограммов. Форварду «Витязя» потребовалось секунд пять, чтобы борцовским приёмом повалить Марченко на лёд.

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Обычно вторые периоды – сильная сторона СКА, но не сегодня. «Витязь» отлично держал шайбу, заставлял соперника ошибаться, а самое главное – реализовывал свои моменты. Михаил Смолин в быстрой контратаке сделал счёт 2:1.

Вскоре Микс Индрашис получил две минуты и дал шанс СКА отыграться, но Йоонас Кемппайнен слишком рано дёрнул клюшкой на точке вбрасывания, а предупреждение гости уже получали. И «пять на четыре» превратились в «четыре на четыре» и тут же в «три на четыре». Это Валерий Брагин, пока ещё главный тренер сборной России, раздасадованный решением судьи, слишком рьяно выражал свои эмоции, и ему (по протоколу – команде) влепили две минуты.

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Тут же, как только возобновилась игра, Марат Хуснутдинов неаккуратно сыграл клюшкой и тоже уехал на скамейку. Вскоре СКА вынимал из ворот третью, а Александра Самонова сменил Ярослав Аскаров.

Аскаров недолго оставался сухим, Даниэль Одетт совершил чумовой проход через всю зону и красиво, на скорости объехал подуставшего Ожиганова и бросил с неудобной. Красиво, а Миро Аалтонен, в межсезонье вернувшийся из Петербурга в Подольск, набрал уже третье очко за передачу.

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Казалось, что ещё чуть-чуть и начнётся разгром, но СКА в третьем периоде полетел отыгрываться и копать на пятачке. Сначала Антон Бурдасов подкараулил отскок от Ильи Ежова, затем аналогичный гол забил Линден Вей, и интрига возродилась. За шесть минут до конца Владислав Цицюра сравнял счёт – СКА зеркально ответил «Витязю», после трех пропущенных за период забив три подряд в следующем.

Но дальше «Витязь» не развалился, Одетт снова красиво выехал на пятачок и лазерным броском пробил в девятку. Без шансов для Аскарова, и историческая победа «Витязя». Всё, сушите вёсла? Не тут-то было, СКА спасается за четыре секунд до конца, Марченко оформляет хет-три Горди Хоу. Вот это валидол, вот невероятный матч!

Но на этом голы кончились – в овертайме никто не забил, и на буллитах первые девять попыток были не реализованы. Хуснутдинов подарил СКА надежду, но Индрашис забил два мастерских гола и добыл крутую победу для «Витязя» в не менее крутом матче.