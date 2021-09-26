Как дела у тренеров-новичков КХЛ? Фёдоров удивляет, Бабенко выжимает максимум

К завершению подходит первый месяц регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022. Все команды уже провели от восьми до 11 матчей, а это значит, что настало время подвести первые итоги работы новых главных тренеров в лиге. Нынешний сезон стал полноценным дебютом на тренерском мостике для трёх специалистов – Сергея Фёдорова, Бориса Миронова и Юрия Бабенко. В свою очередь, главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев впервые работает в КХЛ в подобном качестве (ранее он был только исполняющим обязанности в «Адмирале»), а Айван Занатта вернулся в лигу спустя целых 11 лет после своего дебюта. Именно о работе этих специалистов мы и поведём речь.

Сергей Фёдоров (ЦСКА): 4-е место в Западной конференции, 7 побед — 4 поражения

Легендарный в прошлом хоккеист дебютировал в тренерской профессии уже в очень солидном возрасте. 51-летний Фёдоров работал в ЦСКА в различных должностях с 2012 года, а с 2013-го являлся членом наблюдательного совета клуба. На протяжении последних лет Фёдоров иногда выходил на лёд с главной командой армейской системы и помогал центральным нападающим в отработке игры на вбрасываниях. Июльское назначение на пост главного тренера ЦСКА получилось неожиданным как для хоккейной общественности, так и для самого Фёдорова.

Новый тренер армейцев не скрывал, что не принимал активного участия в обсуждении селекционной работы. В одном из первых интервью в новой должности Фёдоров отметил, что был в курсе приобретений, но игроков брали под Игоря Никитина, а не под него. Таким образом, наставник ЦСКА, с одной стороны, понизил градус ожиданий от своей работы, а с другой, Фёдоров воспользовался справедливым аргументом. Если бы новичков команды приобретали под него, вряд ли бы в стане армейцев появились игроки плана Юакима Нордстрёма, который идеально вписывался в тактику игры Никитина, но никак не Фёдорова.

Неудивительно, что именно к новичкам ЦСКА накопилось большое количество вопросов по игре в сентябре. Шведский голкипер Адам Рейдеборн на данный момент вчистую проигрывает конкуренцию Игорю Федотову, а его соотечественники Нордстрём и Лукас Валльмарк не шибко удачным образом справляются с лидерскими функциями в атаке. Сомнительно выглядит и ещё один новичок команды – защитник Виктор Сведберг, допускающий огромное количество позиционных просчётов у своих ворот. Против ЦСКА в сентябре также сыграло и большое количество травм – в один из моментов в лазарете армейцев находились сразу восемь хоккеистов.

Что касается самого Фёдорова, то за его работой хочется последить на более длительном временном отрезке, чтобы делать уже более глобальные выводы. Но один удивительный факт уже случился. В последнем матче регулярки Сергей Викторович запомнился крайне нестандартным тренерским решением, который не принёс успеха его команде. Накануне ЦСКА завершал пятиматчевый выезд игрой в Магнитогорске с местным «Металлургом». В условиях накопившейся усталости у лидеров напрашивалось естественное решение дать побольше игрового времени молодёжи, но вместо этого Фёдоров пошёл на абсолютно невероятный ход – с первых минут и на протяжении практически всей встречи армейцы играли в три звена, что привело к тому, что 41-летний Александр Попов провёл на льду практически 18 минут. Другие полевые игроки сыграли ещё больше и в конце третьего периода уже с трудом катались на коньках. На выходе – итоговое поражение со счётом 0:4 и уход на послематчевой пресс-конференции от ответа на вопрос о причинах своего решения. Фёдоров удивил болельщиков и экспертом своим замыслом, но результата не добился.

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Борис Миронов («Спартак»): 5-е место в Западной конференции, 6 побед — 4 поражения

В отличие от Фёдорова, 49-летний Миронов приступил к тренерской работе ещё в 2015 году, когда занял пост ассистента главного тренера в клубе МХЛ «Красная Армия». Спустя год воспитанник армейского хоккея перешёл в молодёжке ЦСКА уже на пост главного тренера и в дебютном сезоне с ходу выиграл Кубок Харламова. Впоследствии Миронов успел поработать и в КХЛ, в качестве помощника Вячеслава Буцаева в «Нефтехимике».

30 апреля 2021 года был назначен главным тренером в московский «Спартак», контракт был подписан на два сезона. Пока что выступление красно-белых полностью соответствует уровню подбора исполнителей в этой команде. Москвичи выиграли шесть матчей из 10 и располагаются на пятом месте в Западной конференции. Игра спартаковцев непосредственно на старте сезона во многом зависела от связки Йори Лехтеря и Эмиля Петтерссона.

Шведский форвард ураганным темпом ворвался в КХЛ, записав на свой счёт три победные шайбы в трёх матчах подряд. Отличная игра Эмиля позволила «Спартаку» выдать лучший старт в истории клуба в лиге с тех пор, когда в сезоне-2009/2010 командой руководил Милош Ржига. Затем Петтерссон немного ушёл в тень, а на первый план вышли связки Андрея Локтионова и Александра Хохлачёва, а также Максима Цыплакова и Ильи Талалуева. В ближайшее время в составе «Спартака» дебютирует канадец Джейк Виртанен, и Миронову матч от матча придётся решать проблему с лимитом на легионеров. Изначально казалось, что в Москве сочтены дни шведского вратаря Оскара Данска, но по последним матчам складывается ощущение, что экс-вратарь системы «Вегаса» постепенно начинает набирать форму.

Юрий Бабенко («Витязь»): 6-е место в Западной конференции, 3 победы — 7 поражений

Довольно удивительно было читать в различных телеграм-каналах информацию о том, что в подмосковном клубе задумались об отставке Юрия Бабенко после серии поражений на старте регулярного чемпионата. Формально подмосковные хоккеисты действительно проиграли в сентябре семь матчей кряду, но в четырёх случаях «Витязь» доводил встречи до дополнительного времени, а ещё дважды подмосковный клуб пропустил решающую шайбу при ничейном счёте за полторы минуты до конца третьего периода. Менеджеры в КХЛ склонны принимать экспрессивные решения, порой не проявляя должного терпения к тренерской работе.

На счастье Бабенко, его «Витязь» в Ярославле прервал затяжную серию поражений, одержав важнейшую победу с психологической точки зрения. Возможное поражение могло подвести черту под работой Юрия Ивановича в Подольске, но «Витязь» победил (3:2), и черта оказалась подведена под пребыванием Андрея Скабелки в «Локомотиве». А подмосковный клуб спустя два дня уверенно обыграл «Амур», благодаря чему переместился уже на шестое место на Западе.

Есть абсолютно полная уверенность, что тренерский штаб Бабенко выжимает максимум возможного из имеющегося набора хоккеистов. В «Витязе» образована ударная тройка нападения из легионеров, на последнем рубеже прекрасно действует Илья Ежов, а задача остальных игроков команды сводится к тому, чтобы не испортить старания лидеров.

Олег Леонтьев («Нефтехимик»): 7-е место в Восточной конференции, 4 победы — 5 поражений

Айван Занатта («Куньлунь Ред Стар»): 12-е место в Восточной конференции, 2 победы — 8 поражений

Как уже было замечено ранее, эти два тренера напрямую не являются не дебютантами КХЛ, поэтому о них скажем короткой строкой. «Нефтехимик» Леонтьева стартовал в регулярке с трёх побед подряд, позволив болельщикам команды сделать несколько скриншотов турнирной таблицы, где одно время нижнекамский клуб красовался на первом месте в Восточной конференции. Затем дела «волков» пошли не так удачно – и команда потерпела пять поражений в следующих шести матчах. В последнее время «Нефтехимик» испытывает большие трудности с забитыми голами – если вынести за скобки победу над «Витязем», то в пяти проигранных матчах нижнекамским хоккеистам удалось забить всего четыре гола.

Что касается «Куньлуня», то эта команда в нынешнем сезоне решает стратегические задачи китайского хоккея. В составе собраны игроки, которые являются кандидатами на поездку в олимпийский Пекин, а спортивные задачи в КХЛ отошли на второй, если не на третий план. В конце декабря Занатта и вовсе вместе с этой командой отправится в расположение сборной Китая, а «Куньлунь» проведёт новый набор хоккеистов, которому и будет поручено доигрывать концовку чемпионата.