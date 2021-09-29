«Не даю пасов вслепую. Я глухой!» Панарин забавно ответил на вопрос о гениальной передаче

«Нью-Йорк Рейнджерс» провёл второй контрольный матч в рамках тренировочного лагеря перед сезоном. После поражения от «Айлендерс» подопечные Галлана встретились на домашнем льду с «Бостоном», и на эту встречу у «синерубашечников» вышла главная звезда — Артемий Панарин.
У Панарина прекрасное настроение перед стартом чемпионата. Артемий шутит, раздаёт фирменные небанальные интервью, да и вообще отлично справляется с ролью медийного лица одного из самых популярных хоккейных клубов в мире. В «Рейнджерс» соскучились по своему лидеру, который из-за травмы пропустил остаток прошлого сезона, впрочем, и сам Артемий явно рад вернуться к хоккею.
На льду у Хлебушка в его первом матче предсезонки тоже получилось многое. В начале второго периода шикарные действия Панарина привели к тому, что Энтони Битетто открыл счёт в матче. Посмотрите, какая чудесная поперечная передача с неудобной руки, которую не ждали соперники.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Рейнджерс».
Через четыре минуты Панарин помог отличиться ещё и Каапо Какко, но вскоре «Бостон» разрушил идиллию и быстро отыграл обе шайбы. У «мишек», которые оставили всех лидеров вне игры, отличились Студничка и Вааканайнен.
Но Панарин в этот вечер ещё не сказал своего последнего слова. За минуту до второго перерыва Артемий вырвался один на один с голкипером «Бостона» Кейсером и легко его переиграл.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Рейнджерс».
3:2, и в третьем периоде этот счёт не изменился. Панарин, конечно, стал главной звездой встречи, а после игры Артемий забавно ответил на вопрос о первом голе «Рейнджерс». Хлебушка спросили, видел ли он Битетто перед этой гениальной передачей с левого фланга или просто отправил шайбу по льду в надежде на лучшее. «Я никогда не делаю пасов вслепую», — улыбнулся Панарин. «Но Битетто просил шайбу?» — допытывались репортёры. «Я глухой!» — пошутил Артемий, находившийся в великолепном настроении.
Что ж, россиянин пребывает в хорошей форме, физической и психологической, и это не может не радовать. Ждём от Панарина ещё один мощный сезон.
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