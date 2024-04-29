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Плющев: можно было бы говорить о поражении Овечкина, будь он гроссмейстером в шахматах

Плющев: можно было бы говорить о поражении Овечкина, будь он гроссмейстером в шахматах
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Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил вылет «Вашингтона» из плей-офф НХЛ во главе с капитаном Александром Овечкиным. «Кэпиталз» проиграли «Рейнджерс» со счётом 0-4 в серии и завершили выступление в сезоне.

«Хоккей – не индивидуальный вид спорта, а командный. Яркий хоккеист только дополняет игру команды, один в поле не воин. Поэтому говорить о том, что неудачи команды идут непосредственно от неудачной игры Овечкина, нельзя. Он часть команды. Если команда не сумела создать определённые моменты и реализовать их, значит, виновата вся команда. Не надо искать причины в этом. Даже вратарь является только половиной команды. Если бы он был гроссмейстером в шахматах, тогда можно было бы сказать, что Овечкин проиграл. Но Александр находится в системе команды, звене, пятёрке. Построение игры зависит от тренерского штаба», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Какко – 00:57 (5x5)     1:1 Фехервари (Протас, Строум) – 14:54 (5x5)     1:2 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 19:44 (5x4)     2:2 Лапьер (Алексеев) – 27:48 (5x5)     2:3 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 43:21 (5x4)     2:4 Рослович (Лафреньер, Труба) – 59:09 (en)    
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