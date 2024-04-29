Плющев: можно было бы говорить о поражении Овечкина, будь он гроссмейстером в шахматах

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил вылет «Вашингтона» из плей-офф НХЛ во главе с капитаном Александром Овечкиным. «Кэпиталз» проиграли «Рейнджерс» со счётом 0-4 в серии и завершили выступление в сезоне.
«Хоккей – не индивидуальный вид спорта, а командный. Яркий хоккеист только дополняет игру команды, один в поле не воин. Поэтому говорить о том, что неудачи команды идут непосредственно от неудачной игры Овечкина, нельзя. Он часть команды. Если команда не сумела создать определённые моменты и реализовать их, значит, виновата вся команда. Не надо искать причины в этом. Даже вратарь является только половиной команды. Если бы он был гроссмейстером в шахматах, тогда можно было бы сказать, что Овечкин проиграл. Но Александр находится в системе команды, звене, пятёрке. Построение игры зависит от тренерского штаба», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
- 29 апреля 2024
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