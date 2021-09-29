Забивал 5 голов в матче НХЛ, делал «финт Форсберга» раньше шведа. Каким игроком был Жамнов

Назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею в преддверии Олимпиады в Пекине вызвало бурные обсуждения в болельщицкой среде. Защитники этого решения ФХР отмечают, что Жамнов обладает авторитетом среди хоккеистов и опытом игрока в НХЛ. А каким был этот опыт? И каким он был игроком?

Выделялся на фоне ровесников

Талант у Алексея Юрьевича был заметен с самого детства. Уже с юных лет было видно, что он обладает отличной техникой и умеет неплохо ею пользоваться. Навыки нестандартной игры, начиная от мышления и видения площадки и заканчивая катанием, стали проявляться у Жамнова в раннем возрасте. При этом Алексей был воспитанным и порядочным ребёнком – родители постарались, чтобы из него вырос, прежде всего, хороший человек.

Объединение игровых и личностных качеств позволило Жамнову в 11 лет стать капитаном детской команды «Динамо» 1970 года рождения, за которую и играл будущий наставник сборной России. Однако спустя несколько лет его первый тренер Сергей Кремлёв лишил Алексея капитанской нашивки. «У меня был спецкласс. Очень весёлый. Девочек не было, одни футболисты и хоккеисты. Всем доставалось от этой «банды». Претензий к учёбе хватало, я в школу частенько заглядывал, иногда даже на уроках сидел. Хулиганистый класс, чего уж скрывать. В этом классе, если мне память не изменяет, Сергей Овчинников из футболистов занимался. Так вот. Ребята тренировались, потом шли в школу, потом снова на тренировку. Один раз вечером звонит классный руководитель и спрашивает: «У вас сегодня игра была?» — «Нет», — говорю. И сразу второй вопрос: «А почему ребят в школе не было?». Начал разбираться.

Олег Жамнов в «Спартаке». Верхний ряд, пятый справа Фото: spartak.ru

Оказалось, что Лёша Жамнов повёл всех сначала в кино, а потом к себе в гости. И весь класс дружно прогулял школу. А потом пришёл на вторую тренировку, как ни в чём не бывало. Думали, что, наверное, я ничего не узнаю. Лёша был лидером — и на льду, и в жизни. Тогда я решил снять с него капитанскую повязку. В чисто педагогических целях. По-моему, это было в классе восьмом или девятом. Он обижался, конечно. Но что делать? Дисциплина», — поделился воспоминаниями Кремлёв в интервью, приуроченном к 50-летию Алексея Юрьевича, официальному сайту «Спартака», клуба, где теперь работает бывший центрфорвард.

В юношеские годы у Жамнова был лишь один игровой недостаток – физическая мощь. Однако и он достаточно скоро был устранён, позволив нападающему стать лучшим игроком среди ровесников и напрямую попасть в основу бело-голубых к Владимиру Юрзинову-старшему, минуя второй состав.

В «Динамо» Жамнов продолжил прогрессировать. На протяжении тех трёх сезонов, что он являлся более или менее стабильным игроком основной обоймы, – с 1989/1990 по 1991/1992 – Алексей неизменно улучшал статистику и завоевал вместе с клубом три чемпионских титула – два в чемпионатах СССР и один в единственном в истории чемпионате СНГ. Успехи Жамнова в клубе не остались незамеченными тренерами национальных команд: в 1990 году Алексей вместе с молодёжкой под руководством Роберта Черенкова завоевал серебро чемпионата мира в Финляндии, с шестью шайбами в семи матчах став лучшим снайпером сборной СССР. Спустя год там же, но уже в составе взрослой команды, возглавляемой Виктором Тихоновым, Жамнов добрался до бронзовой награды, совершив 9 (4+5) результативных действий, а в 1992-м помог добыть Объединённой сборной СНГ золото Олимпийских игр во французском Альбервиле.

Зажигал в «Виннипеге» с Селянне и Ткачуком

К середине 1992 года 21-летний Жамнов уже был одним из лучших советских/российских центральных нападающих. В этом статусе, а также в ранге трёхкратного чемпиона СССР/СНГ, бронзового призёра чемпионата мира и олимпийского чемпиона он отправился за океан, в мае подписав первый контракт в НХЛ с «Виннипег Джетс». «Реактивщики» выбрали Алексея на драфте 1990 года в четвёртом раунде под общим 77-м номером, совершив одну из главных краж той ярмарки. Удачливее оказались разве что «Рейнджерс» и «Вашингтон», задрафтовавшие Сергея Зубова и Петера Бондру (который на тот момент также являлся гражданином СССР) под 85-м (пятый раунд) и 156-м (восьмой раунд) номерами соответственно.

Алексей Жамнов в «Виннипеге» Фото: Glenn Cratty/Getty Images

Талантливому центрфорварду не потребовалось времени на раскачку – своё первое очко в НХЛ Жамнов набрал уже в дебютном матче, который состоялся 6 октября 1992 года, с «Детройтом» Сергея Фёдорова, Вячеслава Козлова и Владимира Константинова. Тогда Алексей отдал голевой пас другому новичку «Джетс» Киту Ткачуку, а второй ассист был на счету ещё одного дебютанта – Теэму Селянне. Это трио ещё долго наводило ужас на соперников «Виннипега». Во время пребывания Жамнова в Манитобе именно эти нападающие были лидерами «реактивщиков» по результативности. Первого гола Алексею пришлось ждать чуть дольше, до 10 ноября. Тогда от руки Жамнова пострадал «Лос-Анджелес», а одним из ассистентов был не кто иной, как Селянне.

Всего за дебютный регулярный чемпионат Алексей набрал 72 (25+47) очка, и этот показатель так и останется лучшим в его карьере. Также он помог «Виннипегу» заработать уникальное достижение – «Джетс» стали первым в истории НХЛ клубом, у которого порог в 20 заброшенных шайб за сезон преодолели сразу четверо новичков. Помимо Жамнова, Селянне и Ткачука, эта планка покорилась ещё одному россиянину – Евгению Давыдову, для которого тот год был последним в составе «реактивщиков». Однако это было единственное достижение, которым мог похвастаться клуб из Манитобы. За те четыре года, что Жамнов отыграл в «Виннипеге», команда лишь дважды выходила в плей-офф, но оба раза выбывала из борьбы уже после первого раунда. Что касается самого Алексея, то на протяжении этих лет он неизменно набирал в среднем больше очка за матч. Больше на такой уровень он не выйдет ни в одном клубе.

Стал первым российским капитаном в НХЛ на постоянной основе

В 1996 году после очередного неудачного сезона «Виннипег» переехал в американский штат Аризона и сменил название на «Финикс Койотс». Однако на юг вместе с командой Жамнов не перебрался. У россиянина истекал контракт, а предложение о новом долгое время не поступало. Терпение Алексея лопнуло, и он попросил обменять его в другой клуб.

Как раз в это же самое время настоящая драма развернулась в Иллинойсе, где владелец «Чикаго» Билл Уиртц пожалел денег для одной из главных звёзд клуба и любимчика болельщиков Джереми Рёника. Уход форварда был неизбежен, но вместо «Айлендерс», чего хотели и Джереми, и «островитяне», его обменяли в «Финикс», отправив вместе с ним выбор в первом раунде драфта. В обратном направлении последовали Крейг Миллс и Алексей Жамнов.

Сказать, что болельщикам «Блэкхоукс» этот обмен пришёлся не по нраву – значит не сказать ничего. Эту сделку поклонники «ястребов» вспоминают с болью до сих пор, не говоря уже о тех временах. Доставалось и Жамнову – даже несмотря на неплохую результативность (на протяжении нескольких сезонов Алексея опережал лишь Тони Амонте), россиянин не был таким же игроком для «Чикаго», как Рёник. Но он и не мог им быть – Жамнов был куда большим креативщиком и привык играть в строго атакующий хоккей в «Виннипеге», в то время как «Блэкхоукс» были более защищающейся командой, а Рёник – более жёстким игроком, и у Алексея ушло время, чтобы изменить стиль игры. «В «Джетс» было много европейских игроков, склонных к атакующему хоккею. По сути, мы играли по бразильской системе: вы нам шесть голов забьете, мы вам – семь. А вот в «Чикаго» всё строилось от обороны, результаты были соответствующими: 2:1, 1:0, 2:0… Девиз команды можно было обозначить так: главное – не пропустить, а забить мы всегда сумеем. В «Виннипеге» часто играли каждый за себя, а в «Чикаго» – на команду», — рассказывал Жамнов.

Со временем у Алексея всё-таки получилось сменить гнев болельщиков «ястребов» на милость. Хоть кумиром фан-базы он и не стал, но сумел настроить отношение к себе на позитивный лад. Особенно ему удались последние два с половиной сезона в «Блэкхоукс»: регулярка-2001/2002 стала самой результативной для Жамнова за всё его время в Иллинойсе (67 очков в 77 матчах), а в начале сезона-2002/2003 он стал первым европейским капитаном в истории «Чикаго» и первым россиянином, получившим нашивку «С» на постоянной основе – до него Александр Могильный и Алексей Яшин в статусе капитанов выводили «Баффало» и «Оттаву» соответственно лишь на отдельные матчи.

Алексей Жамнов в составе «Чикаго» Фото: Jeff Vinnick/Getty Images

Капитанил Жамнов относительно недолго. В феврале 2004 года его выменяла «Филадельфия», которая, в отличие от «Чикаго», была стабильным участником плей-офф и претендовала на Кубок Стэнли. После обмена 33-летний Алексей провёл свой лучший постсезон, набрав 14 очков в 18 матчах, но помочь «лётчикам» добраться до титула не смог – в финале Востока «Флайерз» проиграли будущим чемпионам из «Тампы» в драматичном семиматчевом противостоянии.

Закончил карьеру из-за двойного перелома

На время локаута в НХЛ в сезоне-2004/2005 Жамнов впервые со времён отъезда из «Динамо» вернулся в российский клуб. Но не в Суперлигу, как это делали многие игроки, а в тогда ещё чеховский «Витязь», который выступал в Высшей лиге. Вместе с Алексеем клуб едва не выиграл турнир – «Витязь» дошёл до финала, но оказался слабее ХК МВД.

Это был последний шанс Жамнова выиграть хоть какой-нибудь клубный трофей, по крайней мере, в качестве игрока. После отрезка в Чехове Алексей вернулся в НХЛ, где подписал трёхлетний контракт с «Бостоном» на $ 12,3 млн. Однако россиянин не провёл в «Брюинз» и сезона. Двойной перелом лодыжки поставил крест на всех дальнейших перспективах Жамнова, и в 2006 году он завершил игровую карьеру.

«Выделю победу на Олимпиаде-92 в Альбервиле. Это золото навсегда останется в памяти. Чуть-чуть не получилось в Нагано, где взяли серебро. Хочется верить, что самое яркое событие впереди…» — говорил Алексей через пару месяцев после получения капитанской нашивки в «Чикаго». Помимо золота и серебра Олимпиады, он также завоевал и бронзу Игр в Солт-Лейк-Сити, собрав полный комплект. Но ярче Альбервиля, к сожалению, так ничего и не произошло.

Был задержан за вождение в нетрезвом виде

Помимо травм, неприятные моменты в карьере Жамнова были и за пределами площадки. Так, к примеру, в 2003 году после победы «Чикаго» над «Бостоном» Алексей был задержан за вождение в нетрезвом виде. В крови хоккеиста, по свидетельству офицера полиции, была обнаружена доза алкоголя, в два раза превышающая допустимую норму. «Да, была такая история. Я ехал из ресторана, когда меня «приняли». Потом вышел за залог в 500 долларов. А уже утром эта новость была во всех газетах, хоть её и просили не афишировать.

В итоге суд лишил меня прав на полгода. Пришлось ещё ходить на специальные занятия и общаться с психологом. Мне, как публичному человеку, разрешили заниматься с ним персонально, а не в группе. Мне попался хороший мужик, который воевал во Вьетнаме. Мы много беседовали на разные темы. Это был поучительный случай, с того дня выпившим за руль я не садился и не сажусь», — рассказывал Жамнов в интервью «СЭ».

Но больше всего Алексей запомнился, конечно же, своей игрой. На мой взгляд, Жамнов является одним из самых недооценённых хоккеистов, о которых сегодня незаслуженно редко вспоминают. Многие знают его как функционера в «Спартаке», при этом забывая его прошлое в НХЛ. А игроком он был если не выдающимся, то точно одним из лучших в российской истории. 738 очков в 842 матчах и 13-е место в списке лучших бомбардиров в НХЛ среди россиян – один из аргументов.

Исполнил «финт Форсберга» до самого Форсберга

«Финт Форсберга» – так принято называть приём, во время которого нападающий, выходя «один в ноль», ложным движением заставляет вратаря переместиться в один угол, пока одной рукой завозит шайбу в ворота в другой. Финт носит имя Петера Форсберга – известного шведского нападающего, который исполнил этот трюк в финале Олимпиады-1994 и принёс «Тре крунур» золото.

Однако ещё до этого Алексей Жамнов не раз выполнял подобный приём в НХЛ. Впервые это произошло в декабре 1992 года, когда он таким образом поразил ворота «Бостона». Затем проделал то же самое в 1993-м, обыграв голкипера «Эдмонтона», а в следующий раз сделал это в матче, который навсегда вписал его в историю НХЛ.

Установил снайперское достижение, которое до сих пор не покорилось Овечкину

1 апреля 1995 года «Виннипег» встречался с «Кингз». Теэму Селянне и Кит Ткачук с одной стороны, Уэйн Гретцки и Рик Токкет – с другой, но на первый план в том матче вышли наши соотечественники. Алексей Жамнов забросил в ворота «Лос-Анджелеса» пять шайб, притом делал это на любой вкус – обыграв вратаря, с пятачка, от синей линии. В четырёх случаях из пяти Жамнову ассистировал Игорь Королёв. Произошло это и в последнем его голе, когда Алексей в День дурака одурачил голкипера «королей» всемирно известным финтом. Пять голов в одном матче НХЛ – такое не удавалось даже величайшему российскому снайперу Александру Овечкину. Сам же матч закончился со счётом 7:7, а Жамнов стал в нём первой звездой.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» компании Sportsnet.

Алексей Юрьевич в бытность игроком действительно обладал уникальным хоккейным интеллектом. Сможет ли он, не имея опыта работы главным тренером, воспользоваться им на самом важном за последние годы турнире?