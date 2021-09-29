Жамнову должен помогать Знарок, а не Фёдоров. Новому тренеру сборной не хватает опыта

Ответственность за результат теперь на Жамнове

Новый главный тренер сборной России дал несколько содержательных интервью. Одна из реплик, незамеченная широкой публикой, кажется очень показательной и важной. Алексей Жамнов де-факто опроверг легенду о себе как о спасителе финала Олимпиады-2018. Принято считать, что именно он решил выпустить на лед Гусева, который на последней минуте забил русский гол десятилетия, сравняв счёт. Так вот, Жамнов хвастаться своим озарением в сверхважном эпизоде не стал. Вот что он сказал «Матч ТВ» о той ситуации:

— Знаете, я отвечу так, что это была работа всего тренерского штаба. Вы поймите, тут не может быть одного героя. Это командный вид спорта, и вся тренерская лавка должна принимать решения именно в те моменты, когда это необходимо. Говорить, что это моё решение — неправильно. Мы принимали его сообща, всем штабом. Поэтому давайте оставим в истории так, как есть.

Что хочет донести до нас своей репликой Жамнов? Даже если эпизод с Гусевым был целиком и полностью его заслугой, то сейчас не время и не место такие заслуги выпячивать. Более того, главный тренер сознательно нейтрализует все гипотезы о собственном озарении.

Возможно, это действительно было совместным решением штаба. Сейчас важно не то, кто именно спас тот финал: Олимпиада-2018 в любом случае останется в истории России как золотая. Важно понять: а почему Жамнов так неприкрыто, напоказ скромничает?

На самом деле всё логично. Алексей Юрьевич понимает, в какую непростую ситуацию он попал. Да, 27 сентября случилось хоккейное Назначение Года. Но и вся ответственность за Олимпиаду-2022 теперь в первую очередь на нём. Вспомните, в каком формате была одобрена его кандидатура. Совместное решение, компромисс нескольких хоккейных центров силы. Кому многое дано, с того многое и спросится. Причём со всех сторон, высказавших доверие.

Или грудь в крестах, или голова в кустах (кстати, любимая фраза Знарка). Спортивная часть подготовки к зимним Играм теперь полностью в руках Жамнова. При таких полномочиях спрос тоже будет по гамбургскому счёту. А поэтому главному тренеру нельзя ошибиться ни в чем. Ни в формировании тренерского штаба, ни в вопросах сбалансированности состава, ни в ролях, которые отведут той или иной звезде.

Кто войдёт в штаб?

Но всем, что связано с направлением «хоккеисты», Алексей Юрьевич займётся чуть позже. А вот помощников в штаб надо набирать прямо сейчас. И тут важнее всего – не оттолкнуть, не отпугнуть будущих соратников. Нужна скромность. Недопустимо превозносить себя над фигурой того же Знарка. Главный тренер даёт ясно читаемый месседж цеху коллег. «Я никогда не скажу, что я самый умный». «Мы все в одной лодке». И даже – «я готов делиться славой со всеми».

Потому что без классных помощников Жамнов Олимпиаду просто не вытянет. И он сам прекрасно это понимает. Без анализа, без серьёзного подхода к формированию штаба недосягаемой мечтой может оказаться даже бронза. По сравнению с главными тренерами других топ-сборных у Жамнова вообще нет опыта.

Первое. Посмотрите на опыт тех, кто во главе 6 сильнейших команд-участниц Олимпиады. Джон Купер, Канада – 21 сезон труда на посту главного тренера, уже работал с «Кленовыми листьями» на ЧМ-2017. Юкка Ялонен, Финляндия – 14 сезонов в клубах и 11 лет в сборной. Майк Салливан, США – 7 сезонов в клубе, 1 в национальной команде. Филипп Пешан, Чехия – шесть лет в клубах, два в сборной. Такой же международный бэкграунд у шведа Юхана Гарпенлёва.

А Жамнову на фоне соперников похвастаться нечем. Ни одного сезона в роли главного тренера – ни в клубе, ни в сборной. И единственный способ выдержать интеллектуально-управленческое соревнование со столь матерыми оппонентами – усилиться серьёзными помощниками. Например, тот же Знарок стоял во главе сборной России целых пять сезонов. Или взгляните на Зубова, который был на повседневной, горячей тренерской работе в КХЛ почти всё последнее десятилетие (из них три сезона – как полноценный главный тренер).

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Второе. Даже в своём «козырном» тренерском компоненте – работе над большинством – Жамнов всё-таки неидеален. Ведь, помимо Олимпиады-2018, он отвечал за спецбригады и на ЧМ-2019. И там с реализацией лишнего у сверхзвёздной сборной России было, мягко говоря, не очень. 30% реализации само по себе выглядит неплохо. Если не знать, что по нему мы уступили не только Канаде, США и Швеции, но и Латвии со Словакией.

Главное же в другом. 7 из 8 русских шайб в большинстве тогда пришлись на групповой турнир, где под горячую руку попали всякие итальянцы-австрийцы-норвежцы. В главном групповом матче, со Швецией, не использовали численное преимущество ни разу. В медальном раунде (полуфинал с Финляндией, матч за бронзу с Чехией) – тоже. Американцам в четвертьфинале забили раз, но только в первом периоде.

Причем звёзды НХЛ были не слишком довольны методиками Жамнова. Он делал упор на статус игроков внутри команды и их индивидуальные умения. А современная работа тренера по большинству – намного шире. Мелкие, даже мельчайшие детали: кто куда смотрит и как ставит клюшку, какой стороной ложатся под бросок, как накрывают игроков на синей и т.д. Тот же Шафранов погружается в нюансы именно на такую, предельную глубину. Которая будет просто необходима на главном турнире четырёхлетия.

Фото: fhr.ru

Третье. Без Знарка в раздевалке и на лавке Жамнову вообще не обойтись. Думаю, сам Алексей Юрьевич понимает это даже лучше нас с вами. Управляемость команды, баланс кнута и пряника в обстановке краткосрочного турнира – чуть ли не ключевые факторы успеха на Олимпиаде. С точки зрения суммы характеров команда у России и так непростая. А надо ещё и предусмотреть угрозы, связанные с ковид-протоколом. Это флегматичные шведы с финнами нормально относятся к реалиям «шаг вправо-влево – попытка к бегству». Наши же (как, кстати, и канадцы) в условиях ограничения свободы перемещения, необходимости сидеть взаперти по номерам будут в постоянном психологическом напряжении. Когда все на взводе, выплеснуться это может в любой момент: на тренировке, в перерыве матча.

Почему необходим Знарок

Авторитет и опыт Знарка с точки зрения задач Олимпиады – бесценны. Его, кстати, и воспринимают по-другому. Если Жамнов – душевный старший товарищ, то Олег Валерьевич – отец-командир. Условному Овечкину он способен не только поднять настроение, но и вправить мозги. Спокойно, доходчиво, на аргументах – но при этом в таком стиле, что его послушают. Не буду перегружать текст цитатами наших суперзвёзд. Но они в один голос говорят именно об этом.

И тут – очень тонкий момент. Строгость в исполнении душевного Жамнова топ-игроки будут воспринимать как что-то аномальное, как неприятную неожиданность. Это как добрый друг, ставший вашим начальником: при крике с его стороны хочется сделать недоумённый вид и спросить: «А ты серьёзно?». А вот если на ошибки и недоработки укажет Знарок, это совсем другое. Это часть образа, часть правил игры, которые примут все. В том числе самые-самые суперзвёзды.

И уж если Алексей Юрьевич отвечает за спортивную подготовку к Олимпиаде, опираться ему надо в первую очередь на Знарка. Это ведь и делегирование опытному коллеге доли ответственности, в конце концов.

Фото: fhr.ru

Гончар и Набоков — какие из них тренеры?

Четвёртое. Уже просочились планы о приглашении в олимпийский штаб Сергея Гончара. Но достаточно ли будет его одного – пусть даже столь звёздного и именитого – для работы с защитниками? Да, у серебряного призёра Нагано-1998 отличные отношения с Малкиным. Но ведь мы толком не знаем, что за тренер Сергей Гончар. Мы не знаем, каков был его тренерский вклад в двукратное чемпионство «Питтсбурга» (2016 и 2017), который выглядел мощнее всех именно с точки зрения состава, вышедших на пик карьеры звёзд.

Тот же Зубов, например, обладает куда более серьёзным и разнообразным штабным опытом. Он пять сезонов подряд был тренером СКА, где каждый год – работа под огромным давлением чемпионских задач. Он выводил в плей-офф Кубка Гагарина ХК «Сочи», команду с самым слабым и разбалансированным во всей лиге составом. Он – практик на непосредственной ежедневной работе. А уж НХЛ с её реалиями и тонкостями знает точно не хуже Гончара.

Пятое. Набоков как кандидат в тренеры вратарей – пока абсолютный кот в мешке. Россия всегда будет благодарна Евгению за его подвиги в Квебеке. Но не слишком ли большой риск – давать такому специалисту набираться опыта на турнире с участием лучших игроков мира? Олимпиада – не место для экспериментов. А кадровых ошибок с выбором первого вратаря хоккейная Россия нахлебалась полной ложкой – ставка не на того голкипера стала одной из главных причин провальных выступлений в Ванкувере-2010 и Сочи-2014. Может, не надо наступать на эти грабли на третьей «энхаэловской» Олимпиаде подряд?

Ну и, конечно, в штабе сборной на Олимпиаде, при всём уважении к Сергею Фёдорову, не должно быть малоопытных начинающих тренеров. Иначе это будет уже не работа ради достижения стратегических хоккейных целей. Это будет политическая конъюнктура, которая подорвёт шансы национальной команды на достойное выступление в Пекине-2022. Национальные интересы должны быть выше личных амбиций отдельных чиновников. Надо конструктивно работать на благо сборной, а не пытаться превращать её в инструмент политической борьбы.