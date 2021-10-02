«Мироманов – суперзвезда». Потрясающий гол российского защитника в Америке

Три года назад россиянин играл в Чехии, а сейчас поражает воображение в тренировочном лагере «Вегаса».

Решение 24-летнего защитника Даниила Мироманова подписать контракт с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс» было одной из главных трансферных загадок 2021 года. С одной стороны, российский хоккеист провёл удивительный минувший сезон в КХЛ в составе ХК «Сочи». Удивительный в том плане, что в российской лиге Даниил дебютировал ещё в сезоне-2017/2018, сыграв 15 матчей за «леопардов», не отметившись ни одним результативным действием. Затем в карьере Мироманова была краткосрочная поездка в Чехию и за океан, где он выступал в лиге Ист-Коста. Сезон-2020/2021 Даниил отыграл в ВХЛ за СКА-Неву, после чего и вернулся в «Сочи». Второе пришествие защитника в южный клуб стало прорывом в его карьере – Мироманов сумел застолбить за собой место в первой бригаде «леопардов» и в полной мере раскрыть свой потенциал атакующего защитника. В 58 матчах он сначала выбил очень приличные для игрока «Сочи» 29 очков, а сразу после завершения сезона КХЛ подписал контракт с системой «Вегаса».

Уже в минувшем сезоне он успел дебютировать за фарм-клуб «рыцарей» и даже получить игровой опыт в плей-офф Американской хоккейной лиги. За сыгранные 11 матчей в АХЛ Мироманов зарекомендовал себя с положительный стороны и в этом году он получил вызов в тренировочный лагерь «Вегаса». Несмотря на всё вышесказанное, перспективы Даниила заиграть в НХЛ именно в системе «Голден Найтс» до начала сборов казались крайне сомнительными, если не сказать больше. Топ-3 защиты «Вегаса» давно сформировали такие зубры как Алекс Пьетранджело, Ши Теодор и Алек Мартинес. Перечисленные хоккеисты закрывают собой всё большинство команды, а непосредственно за выполнение прямых оборонительных функций отвечают Зак Уайтклауд и Брэйден Макнэбб. Место шестого защитника после обмена Ника Холдена в «Оттаву Сенаторз» на форварда Евгения Дадонова прочно принадлежит Николасу Хагу, а вот роль первого запасного в обороне «Вегаса» оставалась более-менее свободной. Но конкуренция за одно единственное вакантное место в обороне «рыцарей» абсолютно убойная – и представить, что её выиграет россиянин, было решительно невозможно.

Однако именно Мироманова на данный момент можно смело окрестить главным открытием тренинг-кэмпов среди российских хоккеистов. Свой первый шанс сыграть за «Вегас» Даниил получил накануне – в матче с «Лос-Анджелес Кингз». Подопечные Питера Дебура проиграли своему оппоненту (1:3), но Мироманов сходу заставил североамериканских журналистов заняться изучением своей фамилии – в начале третьего периода Даниил подключился к атаке и мощным броском прошил Гаррета Спаркса, забив первый гол в тренировочном лагере. Как оказалось далее, накануне Даниил всего лишь разминался, оставив свой главный перфоманс на повторный матч с «королями».

Чем меньше времени остаётся до начала сезона, тем всё более боевыми составами выходят на контрольные игры команды НХЛ, и сегодня место в воротах «Лос-Анджелеса» занял американец Кэлвин Питерсен, уже практически выигравший у своего титулованного соотечественника Джонатана Куика борьбу за пост первого номера в своей команде. Но сегодняшний матч обернулся для Кэлвина неудачей – и большая в этом заслуга принадлежит Мироманову. В середине первого периода шведский форвард Вильям Карлссон завёз шайбу в зону «королей», нашёл передачей Джонатана Маршессо, а тот с неудобной руки выполнил пас на пятак, куда смело накатился Мироманов – 24-летний россиянин без суеты переложил шайбу не неудобную и поразил пустой угол. Примечательно, что первым движением Даниил сумел обмануть не только вратаря «Лос-Анджелеса», но и одного из лучших центрфорвардов НХЛ Анже Копитара.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но самый смак россиянин приберёг на третий период. К 47-й минуте матча его «Вегас» уже обыгрывал «Лос-Анджелес» со счётом 3:0 (точными бросками отличились Мартинес и Карлссон). Но после матча все североамериканские журналисты говорили исключительно о четвёртом голе «рыцарей». Бросок Хаг по воротам Питерсена был заблокирован защитником «Кингз», однако вывести шайбу из своей зоны ему не удалось. Мироманов перехватил шайбу на синей линии, обыгрался с Райлли Смитом, и в сольном проходе сначала обыграл защитника соперника, а затем и Питерсена. Даниил вытащил голкипера «Лос-Анджелеса» из ворот, объехал его на вираже и закатил шайбу в цель, оформив дубль. Нереально красивый гол в исполнении человека, который ещё два года назад играл в Высшей хоккейной лиге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Стоит заметить, что атакующие навыки Мироманова совсем не случайны, ведь в детстве Даниил играл в нападении. Переориентироваться на хоккейной площадке Даниилу посоветовал нынешний главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов. Теперь россиянин играет в защите, но своей игрой в лагере «Вегаса» показывает, что руки-то помнят.

Журналист издания The Athletic Джесси Гранье высказался об игре 24-летнего российского экс-защитника «Сочи» за «Вегас Голден Найтс» в выставочных матчах НХЛ.

«Даниил Мироманов — суперзвезда. Или, может быть, нет, но у него потрясающая предсезонка. Он буквально объехал вратаря и забросил шайбу под ближний угол. Он габаритный, с хорошим катанием и фантастической работой рук.

Что ему нужно, чтобы стать седьмым защитником на будущий сезон НХЛ? Сейчас я не думаю, что это возможно. Тренерский штаб доверяет Дилану Коглану. Но, думаю, в случае каких-либо травм или дисквалификаций – именно Мироманов будет первым выбором Дебура из АХЛ», — гласит пост журналиста в «Твиттере».

Впрочем, сам главный тренер «рыцарей» прямо сейчас просто не имеет моральной возможности отправить российского защитника в АХЛ. Об этом Дебур рассказал на послематчевой пресс-конференции. «Игра Мироманова гарантирует то, что я предоставлю ему ещё один шанс. Именно такая цель ставится перед молодыми защитниками в тренировочном лагере», — сказал Дебур после матча с «Лос-Анджелесом».

Так что, российский защитник в обязательном порядке ещё сыграет за «Вегас» в предсезонных матчах, после чего Даниила, практически наверняка, всё-таки отправят в фарм-клуб, а его дальнейшие перспективы в НХЛ зависят уже от случая. Эффектные заброшенные шайбы никоим образом не отменяют слова о бешеной конкуренции в защите «Вегаса», и пробиться в основу на первые матчи сезона будет невероятно трудно. Однако Мироманов уже точно заслужил право получить первым вызов в основу в случае травм или дисквалификаций.