Воробьёв рассказал о своём самочувствии после сдачи положительного теста на коронавирус

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал своё состояние после сдачи положительного ПЦР-теста на коронавирус.



«Сдал два теста, один положительный, жду результатов второго. Сейчас не чувствую запаха, но, надеюсь, будет всё нормально. Нахожусь с командой в Москве. Чувствую себя нормально», — приводит слова Воробьёва ТАСС.



Напомним, сегодня, 3 октября, в Москве на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва» состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором московское «Динамо» примет магнитогорский «Металлург». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.



За 12 игр бело-голубые набрали 22 очка и лидируют в таблице Западной конференции, потерпев только одно поражение – от нижегородского «Торпедо».



«Металлург» также занимает первое место с 22 баллами после 12 встреч, но на Востоке. «Магнитка» уступила только уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:7).

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