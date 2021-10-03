Воробьёв рассказал о своём самочувствии после сдачи положительного теста на коронавирус

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал своё состояние после сдачи положительного ПЦР-теста на коронавирус.
«Сдал два теста, один положительный, жду результатов второго. Сейчас не чувствую запаха, но, надеюсь, будет всё нормально. Нахожусь с командой в Москве. Чувствую себя нормально», — приводит слова Воробьёва ТАСС.
Напомним, сегодня, 3 октября, в Москве на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва» состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором московское «Динамо» примет магнитогорский «Металлург». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.
За 12 игр бело-голубые набрали 22 очка и лидируют в таблице Западной конференции, потерпев только одно поражение – от нижегородского «Торпедо».
«Металлург» также занимает первое место с 22 баллами после 12 встреч, но на Востоке. «Магнитка» уступила только уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:7).
- 3 октября 2021
-
17:46
-
17:16
-
16:54
-
16:36
-
16:19
-
15:33
-
15:24
-
14:19
-
13:20
-
13:03
-
12:33
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:29
-
08:58
-
08:36
-
08:26
-
07:58
-
06:06
-
04:40
-
04:37
-
03:49
- 2 октября 2021
-
23:35
-
22:39
-
21:39
-
21:01
-
20:27
-
19:41
-
19:20
-
18:55