«Почему он в НХЛ так никого не убивал?» За что Дацюка однажды удалили до конца матча

Вчера в матче регулярки КХЛ между московским «Динамо» и «Металлургом» произошёл удивительный эпизод — удаление до конца матча Вадима Шипачёва.

Шипачев — один из главных джентльменов нашего хоккея, и большой штраф для него — нонсенс. Подобную санкцию Вадим получил всего лишь во второй раз в карьере. Первый был в сентябре 2015-го, когда Шипачёв в самом начале матча в Новокузнецке припечатал к борту Виктора Постникова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но кого вы всё-таки считаете главным джентльменом среди российских хоккеистов? Уверен, абсолютное большинство скажет — Павел Дацюк. Да, Волшебник прославился не только своим филигранным мастерством, но и неконфликтностью на площадке, интеллектуальным подходом к любой ситуации. А в НХЛ любимым трофеем Павла стал «Леди Бинг Трофи» — Дацюк его четырёхкратный обладатель.

Тем не менее и в карьере Дацюка есть одно-единственное удаление до конца матча. И получил его Павел уже после того, как завершил 14-летнюю карьеру в НХЛ и вернулся в Россию, подписав контракт со СКА. Первый же сезон в Санкт-Петербурге закончился для Дацюка завоеванием Кубка Гагарина, в плей-офф Павел сыграл всего 7 матчей, набрал в них 8 очков, но один из матчей второго раунда Волшебник наверняка запомнил особо — ведь его в 38 лет впервые наградили матч-штрафом.

Это была третья игра полуфинала конференции Кубка Гагарина между СКА и московским «Динамо». К середине матча бело-голубые вышли вперёд (2:1) благодаря одному из знаменитых бросков Андрея Кутейкина из средней зоны.



Через минуту с небольшим после гола защитника «Динамо» и случился инцидент с Дацюком. В чужой зоне Павел попал под силовой приём Карсумса у борта, полежал, не дождался удаления, а потому решил мстить самостоятельно: покатил, сгруппировался и расколол первого же попавшегося соперника, которым оказался Алексей Цветков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Хит выглядел чисто, но Цветков долго получал помощь на льду, а затем ушёл в раздевалку в сопровождении, и это, вероятно, смутило главных арбитров матча. Константин Оленин и Денис Бондарь, набравшись смелости, приняли историческое решение — удалить Дацюка до конца игры.



Этот момент не остался незамеченным за океаном, где ещё продолжали следить за Дацюком. Вот несколько комментариев из соцсетей.

«Знаете, почему Дацюк может применять теперь такие силовые приемы? Потому что в России все одного с ним размера. Там нет таких габаритных здоровяков, как в НХЛ».



«Приятно видеть, что у Павла Дацюка ещё есть боевой задор».



«А почему он в НХЛ так никого не убивал? Знатный тафгай!»



«Так вы видели? Перед этим на самом Дацюке применили грязный силовой прием, и судьи оставили это без внимания. А вот хит самого Дацюка был чистым».



Необходимо заметить, что пятиминутное удаление Дацюка не стало для СКА роковым. Армейцы отбились, а в третьем периоде забили три гола и добились победы, поведя в серии со счётом 2-1.



А уже на следующий день СДК КХЛ отменил большой штраф Дацюка, признав, что Павел сыграл хоть и непривычно жёстко для себя, но чисто. Таким образом, удивительная страница в карьере одного из главных джентльменов мирового хоккея была написана исключительно из-за ошибки российских судей.