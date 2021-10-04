Радулов ярко вернулся в НХЛ! Подрался с чехом перед главным сезоном в карьере

Минувший сезон получился одним из самых непростых в карьере Александра Радулова. 35-летний форвард довольно удачно начал регулярный чемпионат, набрав сразу три очка в первом матче сезона с «Нэшвилл Предаторз» (7:0). Затем российский нападающий выдал пятиматчевую серию с набранными очками, после чего отметился голом в матче с лучшей командой лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг». Однако шайба Радулова в ворота Андрея Василевского оказалась для Александра последней в прошлом сезоне.

В матче с «Детройт Ред Уингз», который состоялся 19 марта, Александр получил травму нижней части тела. Неприятная информация о состоянии здоровья хоккеиста поступала постепенно. Сначала стало ясно, что Радулов пропустит шестиматчевый выезд своей команды, а в середине апреля генеральный менеджер «звёзд» Джим Нилл официально заявил, что сезон для россиянина завершён досрочно. Функционер сообщил, что россиянину предстоит перенести операцию на мышцах кора. Это комплекс мышц, которые отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника.

К счастью, Александр успел восстановиться после операции до начала тренировочного лагеря в НХЛ. Всё дело в том, что нынешний сезон последний для Радулова по его действующему контракту. Сейчас нападающий занимает пятое место в списке самых высокооплачиваемых полевых игроков «Далласа» с контрактом на $ 6,25 млн за год. После окончания сезона-2021/2022 опытному россиянину будет уже 36 лет. И с большей долей вероятности можно предположить, что следующий контракт может стать последним в карьере Радулова. Особенно если ему удастся заключить хотя бы трёхлетнее соглашение.

Для этого Александру нужно провести удачный чемпионат, и на данный момент он является одной из самых ярких фигур в «Далласа» на предсезонке. В контрольном матче с «Флоридой» Радулов отметился заброшенной шайбой, получив лучший айс-тайм среди нападающих «звёзд». В той встрече он сыграл практически 20 минут, являясь очень заметной фигурой на льду.

Минувшей же ночью команда Рика Боунесса проводила предсезонный матч с «Аризоной Койотс». Встреча завершилась победой «звёзд» со счётом 6:3, а Радулов завершил игру с показателем полезности «+1». Александру не удалось отметиться результативными действиями, зато россиянин принял участие в кулачном бою с форвардом «койотов» Яном Еником. В конце третьего периода россиянин и чех сначала обменялись ударами клюшками, после чего решили зарубиться в драке.

Видео драки можно посмотреть по ссылке.

Оба хоккеиста получили по большому штрафу за драку. Стоит честно признать, что в бою с 21-летним чехом россиянину не удалось добиться преимущества. Молодой чех несколько раз ударил по голове россиянина, в свою очередь, ударам Радулова точности явно не хватало. Так что победу по очкам можно присудить дерзкому форварду «Аризоны». Впрочем, куда важнее для Александра хоккейная составляющая вопроса. До начала регулярки его «Далласу» остаётся провести три матча, и 35-летнему хоккеисту просто необходимо как можно лучше подготовиться к старту сезона.