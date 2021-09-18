Гусев цепляется за последний шанс в НХЛ. Согласился даже на пробный контракт с «Торонто»

Не пришло ли время возвращаться в Россию, становиться лидером в КХЛ и спокойно готовиться к Олимпиаде?

Если эпопеи с новыми контрактами Кирилла Капризова и Ильи Ковальчука по-прежнему продолжаются, то Никита Гусев, судя по всему, постепенно трудоустраивается. Сегодня ночью по московскому времени стало известно, что 29-летний форвард подписал пробный контракт с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». Своим поведением Гусев чётко давал понять, что сейчас не собирается покидать Национальную хоккейную лигу. Игрок с 2019 года выступает в НХЛ. С лета хоккеист находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне НХЛ он провёл 11 игр за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», набрав столько же баллов за результативность. В результате после неудачного второго сезона составе «дьяволов» и «пантер» Никита всё лето не мог найти работу в Северной Америке.

Вы спросите, как так получилось? Ведь Гусев прекрасно знаком российскому болельщику спасительным голом в меньшинстве в финале корейской Олимпиады, супертройкой и великолепной игрой в СКА с Вадимом Шипачёвым и Артемием Панариным, завоёванным Кубком Гагарина.

Но в том и дело, что не каждый хоккеист может заиграть по ту сторону океана и почувствовать себя в Америке как дома. У Панарина получилось, у Шипачёва — нет. Хотя Вадим — абсолютно лучший нападающий в КХЛ на сегодняшний день. Просто там, на чужбине, центрфорвард чувствовал себя некомфортно. Возможно, нечто похожее испытывает и Гусев.

Если честно, то пробный контракт с «Торонто» удивил. В составе «кленовых листьев» уйма классных нападающих и мало места под потолком зарплат. Команде Шелдона Кифа нужно серьёзно поработать на рынке защитников, но молодой генеральный менеджер Кайл Дубас продолжает активно искать и подписывать форвардов.

Систему «Торонто» уже успели покинуть Егор Коршков и Александр Барабанов, пока держится Илья Михеев. Посмотрим, чем закончится история с Никитой Гусевым. Перезагрузить свою карьеру во «Флориде» у россиянина не получилось. Сделать это в крупнейшем городе Канады будет ещё сложнее. Будем наблюдать, как Никита поработает в тренировочном лагере «Мэйпл Лифс».

Никита Гусев во «Флориде» Фото: Getty Images

Любимая позиция Гусева — левый край нападения. Никита может здорово сыграть в большинстве, но здесь возникает другой вопрос. Серьёзных денег Гусеву даже при большом желании в «Торонто» не дадут. Попасть при таких раскладах в топ-6 атаки практически нереально. Да, можно пофантазировать и предположить, что нашего соотечественника поставят к Джону Таваресу или в тройку к Остону Мэттьюсу и Митчу Марнеру. Однако такой расклад практически нереален.

В то же время не стоит забывать, что Никита Гусев – это игрок первых двух звеньев. Нападающий такого плана не сможет нормально играть в третьей или четвёртой тройке, постоянно обороняться и выполнять роль чекера. Чтобы раскрыться, Никите нужно впахивать на тренировках, стараться получать время в большинстве и максимально подтягиваться к топ-6.

Важно и то, что нынешний сезон – олимпийский. Да, хоккеисты Олимпиады уже практически наверняка поедут на турнир в Пекин. Но в каком состоянии и форме к нему подойдёт Никита? Не лучше ли сейчас вернуться в КХЛ, стать там лидером по примеру Шипачёва, а затем, съездив на Олимпийские игры, снова попробовать реализовать себя в НХЛ?

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Сообщается, что в том случае, если российский нападающий Никита Гусев так и не пробьётся в состав «Торонто» и не заключит полноценного контракта ни с одной другой командой НХЛ, хоккеист вернётся в КХЛ в систему СКА, где игрок завоёвывал Кубок Гагарина в 2017 году. Между Питером и Гусевым есть серьёзные и принципиальные договорённости о сотрудничестве в России. Гусев – неограниченно свободный агент, но ждать его в «Авангарде», ЦСКА или какой-то другой команде КХЛ не стоит.

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Хочется пожелать Никите удачи и обязательно принять самое правильное решение из всех возможных. Будет здорово, если Гусев пробьётся на Олимпиаду и во второй раз станет олимпийским чемпионом, повторив путь Пхёнчхана. Такие мастера в столице Китая сборной России точно не помешают.