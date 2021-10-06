«Российский ГУЛАГ». Почему экс-хоккеист «Авангарда» сравнил систему Хартли с тюрьмой?

От неё не в восторге многие игроки. Но она делает из людей чемпионов, и Алексей Потапов это прекрасно знает.

В интервью у игроков «Авангарда» часто спрашивают: «Какая она, знаменитая система Боба Хартли, о которой канадец не устаёт повторять вот уже четвёртый год своей работы в КХЛ?» Ответы, как правило, сводятся к нескольким параметрам: колоссальное внимание к мелочами и полное отсутствие отсебятины, всё по схемам.

И это, в принципе, видно по тому, как играет «Авангард». «Ястребы» всегда катят по строгим рельсам, не допуская импровизации. И из-за того, что Хартли требует играть исключительно в тот хоккей, который считает правильным, у омичей иногда возникают проблемы. Из клуба уходят креативные и нестандартные ребята (самый яркий пример — Шумаков), а долгий процесс привыкания новичков к системе отражается на результате. Это мы видим в начале нынешнего сезона.

Но такая строгая система делает из людей чемпионов. В прошлом сезоне коллективные терпение и труд игроков «Авангарда» привели к тому, что в плей-офф «ястребы» предстали едва ли не идеальной командой, которая проделала великий путь к Кубку Гагарина. Но даже в победной раздевалке хоккеисты всё равно вспоминали, насколько им было тяжело с Хартли.

Тяжело и морально, и физически. Об этом же откровенно заявил на днях бывший форвард «Авангарда» Алексей Потапов, перешедший в межсезонье в «Трактор». Потапов, продолжающий залечивать травму, пришёл в эфир студии клубного телевидения челябинцев во время матча «Трактор» — «Авангард» (состоялся 3 октября) и высказался без купюр.

«Тренировочный процесс очень тяжёлый в «Авангарде». Мне было непросто и в «Тракторе». Но на протяжении всего сезона «Авангард» делает то, что они делали на предсезонке. Здесь нагрузка немножко убирается, потому что очень плотный график. Там ничего не убирается. Там они будут изо дня в день делать те же самые упражнения.

Это система Хартли? Да. Российский ГУЛАГ, да. Добро пожаловать. Ну очень тяжело. Там действительно тяжёлая работа изо дня в день. Тяжёлая работа и ничего больше. Он не верит в талант, он верит только в тяжёлую работу», — заявил Потапов.

Хоккеист фактически сравнил методы работы Хартли с методами работы тюремных надзирателей. Хотя бы из произведений Солженицына мы знаем, что ГУЛАГ — это ярчайший пример бесчеловечного и издевательского отношения к людям. Так неужели в «Авангарде» с хоккеистами обращаются настолько плохо?

Разумеется, Потапов преувеличил. Да и вообще бросил про ГУЛАГ ради красного словца. Алексей наверняка хотел просто подкрепить свои слова яркой метафорой, но перестарался. Однако если у хоккеиста даже в шуточной форме появляется такое сравнение, то это говорит о многом.

Фото: photo.khl.ru

Да, у Хартли реально жёстко. Но, во-первых, для кого это секрет? Боб работает в «Авангарде» давно и никогда не прикидывался пай-мальчиком. А во-вторых — может, только так и нужно работать в России?

Наши хоккеисты, что греха таить, далеко не всегда понимают хорошего к себе отношения и часто начинают садиться на шею к тренерам-демократам. Знаете же эту присказку: «Сменки реже — деньги те же». Поэтому тренеры-демократы частенько не дорабатывают до конца сезона, даром что умеют создать благодушную атмосферу в коллективе. Особенно это относится к наставникам-иностранцам, у которых к лингвистическому барьеру добавляется ещё и ментальный.

Хартли же показывает, каким должен быть успешный иностранец на тренерском мостике. Жёсткий, требовательный, авторитетный, заставляющий себя уважать и даже бояться. У такого не получится «халявить», юлить за спиной, зато с ним есть шанс чего-то добиться в карьере. А если что-то не нравится — то никто не держит.

Сейчас Потапов говорит про ГУЛАГ, но в апреле он поднимал над головой Кубок Гагарина. И я думаю, Алексей сам понимает, что без тяжёлой работы, которую предлагал Хартли хоккеистам-миллионерам, этого бы не произошло.